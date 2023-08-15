Забег избушек на курьих ножках прошел в Алтайском крае

888
1
2
В алтайской деревне Озерки состоялся фестиваль «Кащеевы сказки». Он посвящен 80-летию с момента съемок советского фильма «Кащей Бессмертный» Александра Роу, которые проходили неподалеку.
В рамках мероприятия место ведущей заняла Баба Яга, а зрителей развлекала толпа Кощеев Бессмертных. На празднике выбрали обладателей самой длинной косы, хозяина самой большой бороды и наездника самой быстроходной избушки
Одной из избушек снесло крышу
Источник:
Ссылки по теме:
- На Алтае потерпел крушение вертолёт Ми-8
- Олимпийскую чемпионку встретили песней из сериала «Ведьмак» в исполнении хора
- Бодибилдер погиб, пытаясь поднять 204 килограмма
- Итальянские спортсменки сыграли в теннис на соседних крышах
- Парень назвал своего кота в честь знаменитого вратаря, и тот доказал — он достоин этого имени
Новости партнёров
реклама