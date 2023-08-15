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Забег избушек на курьих ножках прошел в Алтайском крае

Забег избушек на курьих ножках прошел в Алтайском крае

Автор:
15 августа 2023 08:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Забег избушек на курьих   Спорт   алтай   забавно   кащей бессмертный   
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В алтайской деревне Озерки состоялся фестиваль «Кащеевы сказки». Он посвящен 80-летию с момента съемок советского фильма «Кащей Бессмертный» Александра Роу, которые проходили неподалеку.

В рамках мероприятия место ведущей заняла Баба Яга, а зрителей развлекала толпа Кощеев Бессмертных. На празднике выбрали обладателей самой длинной косы, хозяина самой большой бороды и наездника самой быстроходной избушки

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Метки: Видео   Забег избушек на курьих   Спорт   алтай   забавно   кащей бессмертный   
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ACU900 2 часа назад
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−9
тациан Час назад
ипаная стыдоба
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