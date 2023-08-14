Илон Маск договорился с властями Италии о месте проведения поединка с Цукербергом

Миллиардер Илон Маск продолжает подогревать интерес публики к поединку с владельцем компании Meta*, хотя мало кто уже верит, что он состоится, включая Марка Цукерберга. На выходных Илон Маск сообщил, что договорился с премьер-министром и министром культуры Италии о проведении боя в "эпичном" месте. По словам Маска, власти Италии дали добро на проведение поединка в Колизее. Все заработанные на зрелище деньги пойдут на помощь итальянским пенсионерам и детским больницам. В самом Колизее в целях безопасности зрителей не будет.



