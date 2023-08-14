Илон Маск договорился с властями Италии о месте проведения поединка с Цукербергом

Маск продолжает тянуть время.
Миллиардер Илон Маск продолжает подогревать интерес публики к поединку с владельцем компании Meta*, хотя мало кто уже верит, что он состоится, включая Марка Цукерберга. На выходных Илон Маск сообщил, что договорился с премьер-министром и министром культуры Италии о проведении боя в "эпичном" месте. По словам Маска, власти Италии дали добро на проведение поединка в Колизее. Все заработанные на зрелище деньги пойдут на помощь итальянским пенсионерам и детским больницам. В самом Колизее в целях безопасности зрителей не будет.
Бой будет организован моим фондом и фондом Цукерберга (не UFC). Прямая трансляция будет на этой платформе и в Meta*. Все в кадре будет Древним Римом, так что ничего современного. Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они согласились на организацию боя в эпичном месте. Все во время этого поединка будут отдавать дань уважения прошлому и настоящему Италии. И все вырученные средства идут ветеранам
Примечательно, что сегодня Илон Маск опубликовал переписку с Цукрбергом, в которой тот упрекает владельца SpaceX в несерьёзном отношении к спорту и призывает либо назначить дату поединка, либо перестать раздувать информацию о том, чего никогда не произойдёт. Маск же в своей ёрнической манере предложил Цукербергу сразиться сегодня, в понедельник, во дворе его дома, где установлен октагон.
Маск вызвал Цукерберга помериться силами на ринге в конце июня. Так он отреагировал на новость о планах Цукерберга запустить конкурента Twitter — приложение Threads. Владелец Meta* принял вызов и завил, что готов к бою в любой момент. После чего Маск начал искать подходящее для "битвы века" место. Сначала это был главный ринг UFC "Октагон", расположенный в Лас-Вегасе. Получив добро от главы бойцовской организации, Маск почему-то передумал и решил устроить бой в Колизее.
Источник:
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Мое мнение, что Маск уже потерял интерес к этой теме, вот и троллит, пусть лучше скорее доделывает свой Starship, это куда интереснее.
Уж больно омерзителен мне рыжий жидёныш.
ИМХО - таки ничего не будет. Будет множество новостей в прессе о переносе,переписке,подготовке,и в итоге каждый из противников поимеет для себя новых подписчиков(и денежки...).