Илон Маск заявил об отказе Цукерберга драться с ним в Колизее

Напомним, что два дня назад Маск опубликовал переписку с Цукербергом. Последний упрекает владельца Tesla и SpaceX в несерьёзном отношении к спорту и требует как можно быстрее назвать дату и место поединка, либо прекратить раздувать хайп вокруг события, которого никогда не произойдёт. Маск ответил, что готов хоть завтра приехать к нему домой и сразиться там. На этом переписка прерывается. Однако, как мы знаем, сегодня Илон Маск заявил, что Цукерберг отказался драться на своей территории, потому что путешествует. Писал ли он такое — неизвестно. Как неизвестно и то, обращался ли великий комбинатор Илон Маск к властям Италии.

Есть мнение, что он таким образом отвлекает внимание от проблем в бизнесе. Tesla, говорят, теряет конкурентоспособность, и заводы Маска вскоре начнут выпускать бюджетные электрокары, которые будут стоить дешевле моделей X и S примерно на 10 000 долларов.