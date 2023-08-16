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Илон Маск заявил об отказе Цукерберга драться с ним в Колизее

Илон Маск заявил об отказе Цукерберга драться с ним в Колизее

Автор:
16 августа 2023 12:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Илон Маск   Марк Цукерберг   колизей   отказ   переписка   поединок   
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И даже у себя дома отказался.

Глава запрещённой в России корпорации Meta* Марк Цукерберг отказался от поединка с миллиардером Илоном Маском. Об этом последний написал в своей соцсети Х (прежнее название Twitter). По словам Маска, Цукерберг отказался от поединка и в римском Колизее, и в своём доме, где установлена клетка для боёв без правил.

О возможном поединке в римском Колизее Маск сообщил в конце июня, а уже в августе он написал, что смог договориться с премьер-министром и министром культуры Италии о проведении боя на арене античного памятника-музея.


ТАСС пишет, что обратилось за комментарием в министерство культуры Италии. Но там сообщили, что провести поединок в Колизее невозможно. Неужели Маск всё выдумал?

Напомним, что два дня назад Маск опубликовал переписку с Цукербергом. Последний упрекает владельца Tesla и SpaceX в несерьёзном отношении к спорту и требует как можно быстрее назвать дату и место поединка, либо прекратить раздувать хайп вокруг события, которого никогда не произойдёт. Маск ответил, что готов хоть завтра приехать к нему домой и сразиться там. На этом переписка прерывается. Однако, как мы знаем, сегодня Илон Маск заявил, что Цукерберг отказался драться на своей территории, потому что путешествует. Писал ли он такое — неизвестно. Как неизвестно и то, обращался ли великий комбинатор Илон Маск к властям Италии.



Есть мнение, что он таким образом отвлекает внимание от проблем в бизнесе. Tesla, говорят, теряет конкурентоспособность, и заводы Маска вскоре начнут выпускать бюджетные электрокары, которые будут стоить дешевле моделей X и S примерно на 10 000 долларов.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Илон Маск   Марк Цукерберг   колизей   отказ   переписка   поединок   
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32k
Ego sum qui sum 3 часа назад
лучше б стрелялись
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10k
Бритва 6 минут назад
предлагаю бетонный ринг, окруженный шипами. Проигравшему - смерть, победителю - зеленский и лабутены.
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5k
alex 9 минут назад
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2k
Lena 46 минут назад
Хм, Цукерберг ... Разве Илон не знает, что еврейские мальчики не дерутся? Им мама запрещает.
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3k
Aleks 47 минут назад
Раньше было проще, дал в грызло и никаких этих церемоний.
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13k
Социум 47 минут назад
Предлагаю им обоим бой сегодня после работы за гаражами. Зае...ли.
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1k
liveevil 2 часа назад
Было два гения, стало два клоуна.
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80k
Доктор Джонс 2 часа назад
Почему так много информации о том, что два чувака собрались пиписьками мериться?
Другого ничего нет?
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