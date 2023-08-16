Илон Маск заявил об отказе Цукерберга драться с ним в Колизее

И даже у себя дома отказался.
Глава запрещённой в России корпорации Meta* Марк Цукерберг отказался от поединка с миллиардером Илоном Маском. Об этом последний написал в своей соцсети Х (прежнее название Twitter). По словам Маска, Цукерберг отказался от поединка и в римском Колизее, и в своём доме, где установлена клетка для боёв без правил.
О возможном поединке в римском Колизее Маск сообщил в конце июня, а уже в августе он написал, что смог договориться с премьер-министром и министром культуры Италии о проведении боя на арене античного памятника-музея.
ТАСС пишет, что обратилось за комментарием в министерство культуры Италии. Но там сообщили, что провести поединок в Колизее невозможно. Неужели Маск всё выдумал?
Напомним, что два дня назад Маск опубликовал переписку с Цукербергом. Последний упрекает владельца Tesla и SpaceX в несерьёзном отношении к спорту и требует как можно быстрее назвать дату и место поединка, либо прекратить раздувать хайп вокруг события, которого никогда не произойдёт. Маск ответил, что готов хоть завтра приехать к нему домой и сразиться там. На этом переписка прерывается. Однако, как мы знаем, сегодня Илон Маск заявил, что Цукерберг отказался драться на своей территории, потому что путешествует. Писал ли он такое — неизвестно. Как неизвестно и то, обращался ли
великий комбинатор Илон Маск к властям Италии.
Есть мнение, что он таким образом отвлекает внимание от проблем в бизнесе. Tesla, говорят, теряет конкурентоспособность, и заводы Маска вскоре начнут выпускать бюджетные электрокары, которые будут стоить дешевле моделей X и S примерно на 10 000 долларов.
Источник:
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Другого ничего нет?