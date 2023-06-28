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Илон Маск провёл первую тренировку перед боем с Марком Цукербергом

Илон Маск провёл первую тренировку перед боем с Марком Цукербергом

Автор:
28 июня 2023 12:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Илон Маск   Марк Цукерберг   бой   смешанные единоборства   спарринг   фото   
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И даже мама не повлияла на его намерения подраться.

Учёный и обладатель чёрного пояса по джиу-джитсу Лекс Фридман опубликовал сегодня фото спарринга с бизнесменом Илоном Маском. Основатель SpaceX даже не смотря на отговоры матери, от боя с владельцем компании Meta* Марком Цукербергом не отказался. По словам Лекса Фридмана, во время спарринга Маск поразил его физической силой и навыками работы в партере.


Вчера я провёл импровизированную тренировку длиной в несколько часов с Илоном Маском. Я крайне впечатлен его силой, мощью, умением работать ногами и [навыками] в партере. Это было эпично. Очень вдохновляет видеть, как Илон и Марк занимаются боевыми искусствами, но для всего мира было бы лучше, если бы они просто тренировались, а не сражались на ринге

История с "дуэлью" двух миллиардеров началась с насмешки Маска над компанией Цукерберга, которая, по его словам, не стесняется копировать чужие продукты и прямо сейчас пытается создать аналог "Твиттера". Один из подписчиков предупредил Маска, что Цукерберг занимается джиу-джитсу и не стоило делать такие резкие выпады в его адрес. На это Маск ответил, что готов подраться с Цукербергом. Ну а последний спустя сутки принял вызов и спросил куда ему подъезжать. Маск предложил устроить бой в Лас-Вегасе на площадке "Октагон", которая принадлежит лиге по смешанным единоборствам UFC.

Когда состоится бой (и состоится ли), пока неизвестно. Но по заявлениям владельца UFC, он может стать самым кассовым в истории смешанных единоборств.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Илон Маск   Марк Цукерберг   бой   смешанные единоборства   спарринг   фото   
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5  комментариев
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4k
Капитошка Час назад
Но по заявлениям владельца UFC, он может стать самым кассовым в истории смешанных единоборств.
*****
Так они бабла решили срубить на лохах.
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7k
TheDimking 22 минуты назад
у Цука сиреневый пояс по БЖЖ. Поэтому если у Маска нет борцовского опыта, вес ему не поможет.
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1k
zu4ara Полчаса назад
Будем посмотреть...
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19k
scorpick Полчаса назад
Вроде серьёзные бизнесмены...
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14k
Shtoppi Час назад
интересно, когда/если этот бой состоится, то сколько на нем букмекеры и сами участники бабла поднять планируют?
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