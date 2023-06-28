Илон Маск провёл первую тренировку перед боем с Марком Цукербергом

И даже мама не повлияла на его намерения подраться.
Учёный и обладатель чёрного пояса по джиу-джитсу Лекс Фридман опубликовал сегодня фото спарринга с бизнесменом Илоном Маском. Основатель SpaceX даже не смотря на отговоры матери, от боя с владельцем компании Meta* Марком Цукербергом не отказался. По словам Лекса Фридмана, во время спарринга Маск поразил его физической силой и навыками работы в партере.
Вчера я провёл импровизированную тренировку длиной в несколько часов с Илоном Маском. Я крайне впечатлен его силой, мощью, умением работать ногами и [навыками] в партере. Это было эпично. Очень вдохновляет видеть, как Илон и Марк занимаются боевыми искусствами, но для всего мира было бы лучше, если бы они просто тренировались, а не сражались на ринге
История с "дуэлью" двух миллиардеров началась с насмешки Маска над компанией Цукерберга, которая, по его словам, не стесняется копировать чужие продукты и прямо сейчас пытается создать аналог "Твиттера". Один из подписчиков предупредил Маска, что Цукерберг занимается джиу-джитсу и не стоило делать такие резкие выпады в его адрес. На это Маск ответил, что готов подраться с Цукербергом. Ну а последний спустя сутки принял вызов и спросил куда ему подъезжать. Маск предложил устроить бой в Лас-Вегасе на площадке "Октагон", которая принадлежит лиге по смешанным единоборствам UFC.
Когда состоится бой (и состоится ли), пока неизвестно. Но по заявлениям владельца UFC, он может стать самым кассовым в истории смешанных единоборств.
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Так они бабла решили срубить на лохах.