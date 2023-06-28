Илон Маск провёл первую тренировку перед боем с Марком Цукербергом

История с "дуэлью" двух миллиардеров началась с насмешки Маска над компанией Цукерберга, которая, по его словам, не стесняется копировать чужие продукты и прямо сейчас пытается создать аналог "Твиттера". Один из подписчиков предупредил Маска, что Цукерберг занимается джиу-джитсу и не стоило делать такие резкие выпады в его адрес. На это Маск ответил, что готов подраться с Цукербергом. Ну а последний спустя сутки принял вызов и спросил куда ему подъезжать. Маск предложил устроить бой в Лас-Вегасе на площадке "Октагон", которая принадлежит лиге по смешанным единоборствам UFC.