Во Франции нашли самые древние наскальные рисунки неандертальцев: им около 75 000 лет

Ученые из Университета Тура проанализировали следы, найденные на стене в пещере Ла-Рош-Котар во французском регионе Центр-Валь-де-Луар. Речь идет о длинных линиях, тире и точках, найденных в разных местах по всей пещере. Исследователи создали 3D-модели этих следов, чтобы сравнить их с аналогичными отметинами, сделанными людьми.

Основываясь на форме, расстоянии и расположении этих следов, команда пришла к выводу, что это преднамеренные и последовательные фигуры, оставленные пальцами неандертальцев на мягкой поверхности.