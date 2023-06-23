Во Франции нашли самые древние наскальные рисунки неандертальцев: им около 75 000 лет

Странные отметины, скрывавшиеся во французской пещере на протяжении 75 000 лет, опознали как самые старые наскальные рисунки, сделанные неандертальцами. Эксперты считают, что эти оставленные пальцами бороздки могут предоставить им ключевую информацию о художественном самовыражении у древнего родственника человека.
Ученые из Университета Тура проанализировали следы, найденные на стене в пещере Ла-Рош-Котар во французском регионе Центр-Валь-де-Луар. Речь идет о длинных линиях, тире и точках, найденных в разных местах по всей пещере. Исследователи создали 3D-модели этих следов, чтобы сравнить их с аналогичными отметинами, сделанными людьми.
Основываясь на форме, расстоянии и расположении этих следов, команда пришла к выводу, что это преднамеренные и последовательные фигуры, оставленные пальцами неандертальцев на мягкой поверхности.
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Анализируя отложения, обнаруженные в районе рисунков, они выяснили, что вход в пещеру был закрыт около 57 000 лет назад, когда ее завалило камнями и обломками. В статье в журнале Plos One исследователи подчеркивают, что это указывает на то, что следы появились в этой пещере задолго до того, как Homo sapiens обосновался в регионе. А в сочетании с найденными в пещере каменными орудиями, принадлежавшим неандертальцам, авторство рисунков становится очевидным.
Изучая слои горных пород, исследователи сделали вывод, что рисунки могли быть сделаны еще 75 000 лет назад. Однако, поскольку на гравюрах не изображены ни животные, ни предметы, намерения, стоящие за ними, неясны. Но они того же возраста, что и другие наскальные рисунки, сделанные ранними людьми в других частях мира.
Ученые заявили, что результаты их исследования дополняют растущее количество доказательств того, что поведение и деятельность неандертальцев были такими же сложными и разнообразными, как и у наших предков.
Авторы заявили: «Спустя пятнадцать лет после возобновления раскопок в Ла-Рош-Котар рисунки были датированы возрастом более чем 57 000 лет, а, судя по стратиграфии, им, вероятно, около 75 000 лет, что делает эту пещеру самой старой пещерой с наскальным искусством во Франции, если не во всей Европе».
Предыдущие находки, указывающие на художественное самовыражение неандертальцев, включают обнаруженный в Гибралтаре наскальный рисунок возрастом более 39 000 лет и кость оленя с гравировкой возрастом 51 000 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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