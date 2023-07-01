Клад бронзового века обнаружен на месте римских сражений в швейцарских Альпах

Археологи, проводившие раскопки в долине Оберхальбштайн в Швейцарии, обнаружили металлический клад, содержащий более 80 бронзовых артефактов, датируемых периодом с 1200 г. до н.э. по 1000 г. до н.э. или поздним бронзовым веком.
Оберхальбштайн находится в кантоне Граубюнден, самом восточном регионе Швейцарии, примерно в 160 километрах к юго-востоку от Цюриха.
В 2021 году Археологическая служба Граубюндена (ADG) запустила новый исследовательский проект по систематическому изучению ландшафта на предмет следов конфликта между Римом и суанетами. Клад бронзового века был обнаружен в рамках этого проекта.
Клад, обнаруженный в поле к югу от древнего поселения на трансальпийском торговом пути, датируется XII или XI веком до н.э. Это самый большой и самый важный клад бронзового века, обнаруженный в кантоне Граубюнден за всю историю раскопок.
Хотя о находке было объявлено только сейчас, археологическая служба Граубюндена (ADG) обнаружила клад еще в октябре 2022 года после того, как доброволец, обследовавший это место с металлоискателем, предупредил археологов о найденном металле.
Предметы были намеренно повреждены, чтобы их нельзя было использовать, помещены в деревянный ящик, завернуты в кожу и закопаны в долине.
Археологи сообщили, что большая часть предметов были металлическими, что, возможно, связано с производством металла в Альпах. Среди них были несколько кусков необработанной меди, серпы, топоры, часть пилы и ювелирные украшения. Они были намеренно повреждены перед захоронением.
«Всеобъемлющее научное исследование, которое последует за этой находкой, уникальной для нашей области, безусловно, предоставит исчерпывающие выводы о культурной, экономической и ландшафтной истории позднего бронзового века», — говорит Томас Рейтмайер, археолог из кантона Граубюнден.
По его словам, найденные сокровища позволят лучше понять культуру и экономику позднего бронзового века.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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