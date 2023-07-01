Клад бронзового века обнаружен на месте римских сражений в швейцарских Альпах

Хотя о находке было объявлено только сейчас, археологическая служба Граубюндена (ADG) обнаружила клад еще в октябре 2022 года после того, как доброволец, обследовавший это место с металлоискателем, предупредил археологов о найденном металле.

Предметы были намеренно повреждены, чтобы их нельзя было использовать, помещены в деревянный ящик, завернуты в кожу и закопаны в долине.