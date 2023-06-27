Ученые нашли древнейшее свидетельство каннибализма

Характерные порезы на кости дальнего родственника Homo sapiens указывают на то, что он с большой долей вероятности был убит и съеден одним из «своих» 1,5 миллиона лет назад.
Исследователи из Национального музея естественной истории Смитсоновского института обнаружили отметины на кости левой ноги родственника Homo sapiens, который жил на территории современной Кении.
Приблизительно девять из 11 отметин соответствуют типу порезов, нанесенных каменными орудиями, тогда как остальные похожи на следы зубов вымершего саблезубого животного. Ведущий исследователь проекта Бриана Побинер заявила, что хотя порезы и не являются прямым доказательством того, что тот, кто разделал ногу, также съел ее, это кажется самым вероятным сценарием.
Кость была обнаружена еще в 1970 году палеоантропологом Мэри Лики и с тех пор хранилась в музее Национального музея Кении в Найроби. Недавно Побинер еще раз осмотрела большеберцовую кость в поисках укусов животных, но вместо этого обнаружила следы, напоминающие вышивку крестиком.
«Имеющаяся у нас информация говорит нам о том, что гоминини, скорее всего, ели других гоминини по крайней мере 1,45 миллиона лет назад, — говорится в заявлении Побинер. — Существует множество других примеров того, как виды из эволюционного древа человека потребляли друг друга в пищу, но эта кость позволяет предположить, что родственники нашего вида ели друг друга, чтобы выжить, в более далеком прошлом, чем мы сознавали».
Большинство модификаций на поверхности кости представляют собой короткие, узкие линейные следы с прямой траекторией и замкнутым V-образным поперечным сечением, ориентированным в одном направлении.
«Кроме того, все следы порезов ориентированы одинаково, так что рука, управляющая каменным инструментом, скорее всего сделала их подряд, не меняя захвата и не регулируя угол атаки», — сообщают исследователи в пресс-релизе.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, все порезы сосредоточены в одном и том же месте на кости. Ни один из следов от каменных орудий не пересекается с двумя следами от укусов, из-за чего сложно сделать выводы о порядке происходивших событий. Возможно, большая кошка добралась до останков уже после того, как гоминини удалили большую часть мяса из кости ноги. В равной степени возможно, что большая кошка убила незадачливого гоминини, но ее прогнали его родственники, отобравшие добычу себе.
«Эти порезы очень похожи на те, что я видела на останках, которые были обработаны для употребления в пищу, — сказала Побинер. — Наиболее вероятно, что мясо этой ноги было съедено из соображений пропитания, а не для ритуала. Эта окаменелость может быть свидетельством доисторического каннибализма, но также возможно, что это тот случай, когда один вид поедал своего эволюционного родственника».
Ученые нашли доказательства того, что 1,5 миллиона лет назад в регионе, где была обнаружена кость, существовало по крайней мере три вида гомининов: Homo erectus, Homo Habilis и Paranthropus boisei. Побинер сказала The Washington Post, что не уверена, к какому именно виду принадлежит таинственная жертва, но проводит дальнейшее расследование.
Она исследовала 199 костей в коллекции, и эта большеберцовая кость — единственная с подобными следами, что говорит о том, что каннибализм не был широко распространен. Открытие, однако, позволяет предположить, что в какой-то момент могла возникнуть нехватка продовольствия, заставившая древних людей потреблять все, что только можно, чтобы выжить.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Самый вероятный сценарий в данном случае, за отсутствием прямых доказательств, это только бред ее больной фантазии.