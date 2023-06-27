Ученые нашли древнейшее свидетельство каннибализма

Кость была обнаружена еще в 1970 году палеоантропологом Мэри Лики и с тех пор хранилась в музее Национального музея Кении в Найроби. Недавно Побинер еще раз осмотрела большеберцовую кость в поисках укусов животных, но вместо этого обнаружила следы, напоминающие вышивку крестиком.

«Имеющаяся у нас информация говорит нам о том, что гоминини, скорее всего, ели других гоминини по крайней мере 1,45 миллиона лет назад, — говорится в заявлении Побинер. — Существует множество других примеров того, как виды из эволюционного древа человека потребляли друг друга в пищу, но эта кость позволяет предположить, что родственники нашего вида ели друг друга, чтобы выжить, в более далеком прошлом, чем мы сознавали».