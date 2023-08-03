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Ученые показали лицо женщины, жившей 45000 лет назад

Ученые показали лицо женщины, жившей 45000 лет назад

Автор:
03 августа 2023 11:21
Сообщество : Наука
Метки: Древний человек   археология   лицо   наука   реконструкция   чехия   
1349
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В 1950 году в одной из пещер Чехии археологи обнаружили расколотый череп. Спустя десятилетия генетики расшифровали геном женщины, жившей 45000 лет назад. А международной группе ученых из Бразилии, Австралии и Италии с помощью технологии компьютерного моделирования удалось воссоздать древнейшее в мире лицо.

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Окаменелые останки, найденные в Чехии более 70 лет назад, представляют собой лишь часть черепа. По мнению исследователей, после смерти женщина была съедена каким-то животным.

Не обладая прямым доступом к находке, международная группа использовала готовые измерения и эталонные изображения черепа. Такой процесс известен как реконструкция лица, которая применяется в судебно-медицинской экспертизе.

Женщину назвали Злата Кунь, что в переводе с чешского значит "золотая лошадь". Она была одним из первых Homo sapiens, живших в Евразии после миграции вида из Африки, в ее геноме также обнаружили около трех процентов неандертальских генов.

Злата Кунь считается современным человеком, поскольку ее группа имела очень большой мозг по сравнению с ранними людьми, произошедшими от обезьяноподобных предков.

По словам бразильского эксперта по графике Сисеро Мораес, больше всего ученых удивила структура лица, особенно нижняя челюсть.

"Первые эксперты решили, что это мужчина, и легко понять почему, ведь череп обладает характеристиками, которые вполне соответствуют мужскому полу, в том числе и крепкой челюстью. Мы видим, что Злата Кунь своей челюстью похожа на неандертальца ", - сказал Мораес.

Девять фрагментов черепа были найдены в 1950 году. Археологи полагают, что после смерти голову женщины разгрызло животное. Это мог быть волк или гиена, оба вида присутствовали в фауне того времени.

В 2018 году международная группа исследователей приступила к работе по трехмерной реконструкции недостающих областей, используя статистические данные 61 древнего черепа, отсканированных с помощью компьютерной томографии. В результате получилось реалистичное изображение женщины с темными вьющимися волосами и карими глазами.

Исследователи из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка, Германия, пришли к выводу, что Злата Кунь жила всего через 2000 лет после первых контактов между людьми и неандертальцами. ДНК этой женщины и ее популяции не встречается у современных людей ни в Азии, ни в Европе, где впоследствии колонизировался Homo sapiens. Получается, особа из Чехии старше других претендентов на звание самого древнего европейца.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Древний человек   археология   лицо   наука   реконструкция   чехия   
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13  комментариев
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28k
Lehoia Час назад
Все эти воссоздания псевдонаучны и направлены только на то, чтобы показать, что ученые не зря получают гранты. Внешний вид человека зависит не только от строения скелета, но и ( в куда большей степени) от лицевых мышц. А они, в свою очередь, могут развиваться очень по-разному, в зависимости от пищи, образа жизни, привычек, перенесенных заболеваний и много чего еще. Так что "воссоздали образ"-неплохо добавить-возможный.
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12k
Евгений 44 секунды назад
На соседку мою похожа. Наверное родственницы.
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901
Дмитрий 3 минуты назад
"...своей челюстью похожа на неандертальца".
Мля, у неандертальцев как раз не было подбородочного выступа. Если бы ее челюсть была похоже на неандертальскую, то подбородок был бы скошенным.
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12k
Krapiv 8 минут назад
я бы имя "Злата Кунь" по-другому перевел
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13k
Ivan 15 минут назад
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3k
poбт 17 минут назад
"ученых из Бразилии, Австралии и Италии"
"древнейшее в мире лицо"
а эти псевдоученые почему не спросили хохлов, казахов и ко... кто древнейший в мире
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46k
Aleksandr 57 минут назад
Древние женщины среди нас...
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50k
Андрей Час назад
Если через 50 тыс лет люди выкопают их черепушки, то напишут: Учёные показали лица людей, живших в 21 веке.

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17k
K7OO Час назад
Знал я эту бабу, вообще не похожа.
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1k
КолдурасЪ Час назад
Ага, давайте ещё реконструкцию жопы со слепка сделайте, нейросеть задействуйте ещё, иначе на [мат] она нужна!
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948
ruslan d 2 часа назад
Интересно что за такое время мы так мало изменились ...
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