Ученые показали лицо женщины, жившей 45000 лет назад

Девять фрагментов черепа были найдены в 1950 году. Археологи полагают, что после смерти голову женщины разгрызло животное. Это мог быть волк или гиена, оба вида присутствовали в фауне того времени.

В 2018 году международная группа исследователей приступила к работе по трехмерной реконструкции недостающих областей, используя статистические данные 61 древнего черепа, отсканированных с помощью компьютерной томографии. В результате получилось реалистичное изображение женщины с темными вьющимися волосами и карими глазами.

Исследователи из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка, Германия, пришли к выводу, что Злата Кунь жила всего через 2000 лет после первых контактов между людьми и неандертальцами. ДНК этой женщины и ее популяции не встречается у современных людей ни в Азии, ни в Европе, где впоследствии колонизировался Homo sapiens. Получается, особа из Чехии старше других претендентов на звание самого древнего европейца.