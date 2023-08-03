Ученые показали лицо женщины, жившей 45000 лет назад

В 1950 году в одной из пещер Чехии археологи обнаружили расколотый череп. Спустя десятилетия генетики расшифровали геном женщины, жившей 45000 лет назад. А международной группе ученых из Бразилии, Австралии и Италии с помощью технологии компьютерного моделирования удалось воссоздать древнейшее в мире лицо.
Окаменелые останки, найденные в Чехии более 70 лет назад, представляют собой лишь часть черепа. По мнению исследователей, после смерти женщина была съедена каким-то животным.
Не обладая прямым доступом к находке, международная группа использовала готовые измерения и эталонные изображения черепа. Такой процесс известен как реконструкция лица, которая применяется в судебно-медицинской экспертизе.
Женщину назвали Злата Кунь, что в переводе с чешского значит "золотая лошадь". Она была одним из первых Homo sapiens, живших в Евразии после миграции вида из Африки, в ее геноме также обнаружили около трех процентов неандертальских генов.
Злата Кунь считается современным человеком, поскольку ее группа имела очень большой мозг по сравнению с ранними людьми, произошедшими от обезьяноподобных предков.
По словам бразильского эксперта по графике Сисеро Мораес, больше всего ученых удивила структура лица, особенно нижняя челюсть.
"Первые эксперты решили, что это мужчина, и легко понять почему, ведь череп обладает характеристиками, которые вполне соответствуют мужскому полу, в том числе и крепкой челюстью. Мы видим, что Злата Кунь своей челюстью похожа на неандертальца ", - сказал Мораес.
Девять фрагментов черепа были найдены в 1950 году. Археологи полагают, что после смерти голову женщины разгрызло животное. Это мог быть волк или гиена, оба вида присутствовали в фауне того времени.
В 2018 году международная группа исследователей приступила к работе по трехмерной реконструкции недостающих областей, используя статистические данные 61 древнего черепа, отсканированных с помощью компьютерной томографии. В результате получилось реалистичное изображение женщины с темными вьющимися волосами и карими глазами.
Исследователи из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка, Германия, пришли к выводу, что Злата Кунь жила всего через 2000 лет после первых контактов между людьми и неандертальцами. ДНК этой женщины и ее популяции не встречается у современных людей ни в Азии, ни в Европе, где впоследствии колонизировался Homo sapiens. Получается, особа из Чехии старше других претендентов на звание самого древнего европейца.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Мля, у неандертальцев как раз не было подбородочного выступа. Если бы ее челюсть была похоже на неандертальскую, то подбородок был бы скошенным.
"древнейшее в мире лицо"
а эти псевдоученые почему не спросили хохлов, казахов и ко... кто древнейший в мире