В Уфе гопники избили темнокожего таксиста

Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео)

"Я клиент, а вы обслуга": пассажирка казанского такси устроила скандал после разговора с водителем

Аргентинский таксист случайно связался с МКС

В Анапе таксист обиделся на клиента за ожидание и, покатав по городу, привез его назад к дому

Московский водитель такси обматерил и оплевал пассажирку из-за крема для рук

14 чатов с таксистами, которые сломали все представления о сервисе