FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Таксисты 236 постов • 51 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Таксисты
В Уфе гопники избили темнокожего таксиста

В Уфе гопники избили темнокожего таксиста

Автор:
14 августа 2023 09:37
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Таксист   Уфа   африканец   водитель   гопники   негр   такси   
1257
1
2

Ничего общего с расизмом этот инцидент не имеет.

Африканец-водитель вез четверых типов. В заказе стояла «оплата наличными», и, естественно, никаких наличных шофёр не увидел. А на претензии – был избит. На видео с ним на дороге дерется парень в белой футболке. Африканцу с трудом удалось вырваться от агрессивного пассажира.


Через несколько минут эти дикари напали на парочку прохожих. Досталось, конечно, больше парню.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: Видео   Таксист   Уфа   африканец   водитель   гопники   негр   такси   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Alex 2 часа назад
Замочить пид**сов!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Николай 20 минут назад
Ну и итог то где? Где задержанные, или это норма?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ваня 2 часа назад
опять лица неустановленной нации?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1075190



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 любопытных фактов обо всем на свете
20 любопытных фактов обо всем на свете
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 августа
Набирающие популярность в сообществах
11 Фильмов ужасов 2023 для тех, кто уже всё посмотрел
11 Фильмов ужасов 2023 для тех, кто уже всё посмотрел
Что вы могли не знать о саудитах
Что вы могли не знать о саудитах
Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео)
Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я теперь тоже хочу

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#ДТП#аварии#криминал#авто аварии#добро#милота#Приморье#Девушка
#люди#СССР#Прикол#автомобили#новости#автомир#забавно#наводнение#Россия#интересное
#Юмор#история#машина#интересно#США#подборка#картинки#сарказм#в мире#мигрант
Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео) Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео) "Я клиент, а вы обслуга": пассажирка казанского такси устроила скандал после разговора с водителем "Я клиент, а вы обслуга": пассажирка казанского такси устроила скандал после разговора с водителем Аргентинский таксист случайно связался с МКС Аргентинский таксист случайно связался с МКС В Анапе таксист обиделся на клиента за ожидание и, покатав по городу, привез его назад к дому В Анапе таксист обиделся на клиента за ожидание и, покатав по городу, привез его назад к дому Московский водитель такси обматерил и оплевал пассажирку из-за крема для рук Московский водитель такси обматерил и оплевал пассажирку из-за крема для рук 14 чатов с таксистами, которые сломали все представления о сервисе 14 чатов с таксистами, которые сломали все представления о сервисе

На что жалуетесь?

Вернуться