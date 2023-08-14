В Уфе гопники избили темнокожего таксиста

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Ничего общего с расизмом этот инцидент не имеет.
Африканец-водитель вез четверых типов. В заказе стояла «оплата наличными», и, естественно, никаких наличных шофёр не увидел. А на претензии – был избит. На видео с ним на дороге дерется парень в белой футболке. Африканцу с трудом удалось вырваться от агрессивного пассажира.
Через несколько минут эти дикари напали на парочку прохожих. Досталось, конечно, больше парню.
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