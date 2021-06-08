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В Испании обнаружили 2000-летние древнеримские бани

В Испании обнаружили 2000-летние древнеримские бани (3 фото)

Автор:
08 июня 2021 16:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Андалусия   археологические находки   археология   археология история   древний рим   испания   руины   
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В мае 2021 года группа под руководством археолога Дарио Бернала обнаружила древнеримские бани возрастом 2000 лет. Остатки сооружений были найдены под песками пляжа Лос-Каньос-де-Мека на мысе Трафальгар в юго-западной части Андалусии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Андалусия   археологические находки   археология   археология история   древний рим   испания   руины   
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Frank Borman 2 часа назад
Северная Греция, Македония, древний город Дион. Общественная баня (термы). На этих столбиках был настелен пол, а между ними циркулировал горячий воздух, который нагревался с помощью мангалов. Это эпоха Александра Македонского, 4й век до н.э.
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Борис Карабанов Час назад
- Римлянцы!
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