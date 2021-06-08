В Испании обнаружили 2000-летние древнеримские бани

Многие из архитектурных достижений древних римлян сохранились до наших дней, и недавно археологи сделали интересную находку на юго-западном побережье Испании.



Древние римляне впервые вторглись на Пиренейский полуостров около 218 г. до н. э. Сразившись с карфагенянами, своими давними врагами, римляне забрали себе эту землю и начали ее застраивать и развивать здесь промышленность.



Археологи из Университета Кадиса изучали район мыса Трафальгар - в юго-западной части Андалусии - в рамках школьного проекта Arqueostra, целью которого является развитие знаний о производстве рыбных продуктов и соусов того периода.



Под песками пляжа Лос-Каньос-де-Мека они нашли древнеримские бани возрастом 2000 лет. Стены сооружений высотой четыре метра стали неожиданностью для археологов и местных жителей, которые, казалось, даже не подозревали о том, что жили над историческими руинами.



Первоначально специалисты решили, что сооружения - остатки рыбной фермы, так как район в древности был известен экспортом ферментированного рыбного соуса, но позже было определено, что это руины сельского банного комплекса.