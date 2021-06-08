В Испании обнаружили 2000-летние древнеримские бани

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В мае 2021 года группа под руководством археолога Дарио Бернала обнаружила древнеримские бани возрастом 2000 лет. Остатки сооружений были найдены под песками пляжа Лос-Каньос-де-Мека на мысе Трафальгар в юго-западной части Андалусии.
Многие из архитектурных достижений древних римлян сохранились до наших дней, и недавно археологи сделали интересную находку на юго-западном побережье Испании.
Древние римляне впервые вторглись на Пиренейский полуостров около 218 г. до н. э. Сразившись с карфагенянами, своими давними врагами, римляне забрали себе эту землю и начали ее застраивать и развивать здесь промышленность.
Археологи из Университета Кадиса изучали район мыса Трафальгар - в юго-западной части Андалусии - в рамках школьного проекта Arqueostra, целью которого является развитие знаний о производстве рыбных продуктов и соусов того периода.
Под песками пляжа Лос-Каньос-де-Мека они нашли древнеримские бани возрастом 2000 лет. Стены сооружений высотой четыре метра стали неожиданностью для археологов и местных жителей, которые, казалось, даже не подозревали о том, что жили над историческими руинами.
Первоначально специалисты решили, что сооружения - остатки рыбной фермы, так как район в древности был известен экспортом ферментированного рыбного соуса, но позже было определено, что это руины сельского банного комплекса.
Древние римляне впервые вторглись на Пиренейский полуостров около 218 г. до н. э. Сразившись с карфагенянами, своими давними врагами, римляне забрали себе эту землю и начали ее застраивать и развивать здесь промышленность.
Археологи из Университета Кадиса изучали район мыса Трафальгар - в юго-западной части Андалусии - в рамках школьного проекта Arqueostra, целью которого является развитие знаний о производстве рыбных продуктов и соусов того периода.
Под песками пляжа Лос-Каньос-де-Мека они нашли древнеримские бани возрастом 2000 лет. Стены сооружений высотой четыре метра стали неожиданностью для археологов и местных жителей, которые, казалось, даже не подозревали о том, что жили над историческими руинами.
Первоначально специалисты решили, что сооружения - остатки рыбной фермы, так как район в древности был известен экспортом ферментированного рыбного соуса, но позже было определено, что это руины сельского банного комплекса.
Древние римские бани, обнаруженные на мысе Трафальгар
Комплекс, вероятно, служил общественной баней для рабочих рыбоводства и засолки. Археологи полагают, что стены и полы согревались горячим воздухом из специальной печи. Место использовалось для ритуальных купаний и в качестве парилки.
Участок занимает площадь 2,5 акра и имеет целые стены, двери и оконные проемы, которые остались нетронутыми. Номера декорированы красным, черным и белым мрамором и лепниной, что позволяет предположить, что когда-то их декор впечатлял не на шутку. Также здесь была обнаружена "средневековая керамика" XII и XIII веков.
Считается, что бани остались нетронутыми с тех пор, как были заброшены в период поздней античности.
Участок занимает площадь 2,5 акра и имеет целые стены, двери и оконные проемы, которые остались нетронутыми. Номера декорированы красным, черным и белым мрамором и лепниной, что позволяет предположить, что когда-то их декор впечатлял не на шутку. Также здесь была обнаружена "средневековая керамика" XII и XIII веков.
Считается, что бани остались нетронутыми с тех пор, как были заброшены в период поздней античности.
Гробница на мысе Трафальгар
Примерно в полукилометре от этого места отдельная археологическая группа обнаружила семь древнеримских солевых бассейнов. Их глубина - 1,5-2 метра, а использовались они для приготовления и хранения пищи. В двух бассейнах обнаружены остатки древнеримских пищевых заготовок.
Там же расположена древняя гробница, возраст которой составляет около 4000 лет. В ней останки семи человек, в том числе нетронутые останки взрослой женщины. При погребении она была украшена бисерным ожерельем, золотыми серьгами, костяным гребешком и ракушками.
По словам археолога Эдуардо Виянде, группа которого изучает этот район, вполне вероятно, что захороненные в гробнице были помещены туда, потому что их семья считала это особенным местом.
Там же расположена древняя гробница, возраст которой составляет около 4000 лет. В ней останки семи человек, в том числе нетронутые останки взрослой женщины. При погребении она была украшена бисерным ожерельем, золотыми серьгами, костяным гребешком и ракушками.
По словам археолога Эдуардо Виянде, группа которого изучает этот район, вполне вероятно, что захороненные в гробнице были помещены туда, потому что их семья считала это особенным местом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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