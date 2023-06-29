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В Испании власти будут штрафовать собственников бассейнов, которые запрещают женщинам купаться топлес

В Испании власти будут штрафовать собственников бассейнов, которые запрещают женщинам купаться топлес

Автор:
29 июня 2023 10:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   в мире   девушки   женщины   каталония   топлес   штраф   
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В Каталонии активистки победили в споре за право купаться топлес в общественных бассейнах.Теперь собственников бассейнов, запрещающих плавать топлес на своей территории, ждут крупные штрафы

Власти Испании будут штрафовать регионы, которые запрещают девушкам ходить топлес. Вышедший в 2020 году в Каталонии закон о равенстве разрешает женщинам плавать топлес в общественных бассейнах. Но некоторые местные власти всё ещё запрещают девушкам купаться в таком виде.

После массовых жалоб феминистской группы «Свободные соски» региональное правительство может штрафовать всех, кто не следует постановлению, на сумму до 500 000 евро (около 46,5 миллионов рублей).

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Метки: Испания   в мире   девушки   женщины   каталония   топлес   штраф   
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30  комментариев
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2k
Alex Час назад
Вот это правильное решение
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Компьютер DELL с монитором 3 секунды назад
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59k
Александр 4 минуты назад
В Испании власти будут штрафовать собственников бассейнов, которые запрещают женщинам купаться топлесПосмотреть
В Испании власти будут штрафовать собственников бассейнов, которые запрещают женщинам купаться топлес
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4k
Vasiliy 7 минут назад
Извините, а в слове "соски" какая гласная ударная?
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2k
Sandro 10 минут назад
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12k
Rus77 13 минут назад
Совсем аборзели)
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Бывалый 17 минут назад
Меня нарушают в моих правах. Меня не пускают в женскую баню.
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9k
Борис Карабанов 18 минут назад
Друг сказал, что иллюстрирование поста совершенно не в тему! Двойка!
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scorpick 21 минуту назад
Ну наконец-то правильные законы подвезли.
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11k
DumDum Полчаса назад
Хосспаде! Штрафуйте при посещении на ту же сумму. В чём проблема-то?
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DVPET Полчаса назад
Если кто-то собирает людей на митинг в поддержку права женщин Испании ходить в бассейн топлес - я с вами!
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215
Denis Полчаса назад
На радость черножёпым эмигрантам .
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6k
livaneth 45 минут назад
Поставил минус за отсутствие фотографий и видео
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5k
Старичок 50 минут назад
надо не останавливаться и разрелить трогать понравившиеся сиси всем желающим.
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36k
Fat boy slim is * in a heaven 52 минуты назад
Жирухи и старухи, ваш выход
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14k
Shtoppi 59 минут назад
когда к бассейну придет бабка, а то и не одна, с обвисшими титьками наголо, вот счастье то всем будет )))))))))))))
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919
ruslan d Час назад
Святые люди
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34k
Dobry vojak Svejk Час назад
Отличные новости из Испании )))
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14k
FatZilla Час назад
- Фантастико! Си, си....
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317
iskra Час назад
Проблема в том, что ожидания мужчин часто не совпадают с реальностью. Как,например,на нудистских пляжах..
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54k
dima423 Час назад
Да здравствуют свободные соски!
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