В Испании власти будут штрафовать собственников бассейнов, которые запрещают женщинам купаться топлес

В Каталонии активистки победили в споре за право купаться топлес в общественных бассейнах.Теперь собственников бассейнов, запрещающих плавать топлес на своей территории, ждут крупные штрафы
Власти Испании будут штрафовать регионы, которые запрещают девушкам ходить топлес. Вышедший в 2020 году в Каталонии закон о равенстве разрешает женщинам плавать топлес в общественных бассейнах. Но некоторые местные власти всё ещё запрещают девушкам купаться в таком виде.
После массовых жалоб феминистской группы «Свободные соски» региональное правительство может штрафовать всех, кто не следует постановлению, на сумму до 500 000 евро (около 46,5 миллионов рублей).
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