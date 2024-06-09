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Силовики накрыли пижамную вечеринку мигрантов-нелегалов

Силовики накрыли пижамную вечеринку мигрантов-нелегалов

Автор:
09 июня 2024 09:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   забавно   люди   мигранты   пижамная вечерина   умора   
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Московская полиция совершала привычный рейд по местам компактного проживания нелегалов. И случайно застала необычную "пижамную вечеринку" мигрантов.

Силовики в одной из общаг Москвы ожидали увидеть что угодно, но не это.

Зайдя в помещение сотрудники службы безопасности обнаружили 8 мигрантов, одетых в пижамы с розовыми сердечками.

Недолго думая, бойцы собрали всех и увезли для дальнейшего разбирательства и проверки документов.


Когда зашли не в ту дверь.

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Метки: Видео   забавно   люди   мигранты   пижамная вечерина   умора   
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7  комментариев
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24
*вший Полчаса назад
Пытаюсь понять что же они нарушили.
Спать в пижаме вроде как уголовно не наказуемо. Что касается сердечек, то мож оптом взяли подешевле на всю общагу. Мож теплее им в пижамах.А то что много в комнате, так на то они и мигранты.
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24
*вший Роберт Шекли 15 минут назад
Так а за что их взяли то? Что конкретно они нарушили? Что им вменяется? Я вот тоже иногда в пижаме сплю. И какой из этого вывод? Что ко мне могут по среди ночи менты вломиться и забрать в участок? Что сердечки - это запрещённая символика что-ли?
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5k
Горожанин 20 минут назад
А что по этому поводу говорят законы шариата? Сердечки пижамные... Какова трактовка? А то в последнее время "законодатели шариата" к русским девушкам стали свои законы применять в плане одежды. А вот в этом случае как раз хотелось бы узнать реакцию и трактовку шариатских знатоков))
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4k
Glory to Urine! 36 минут назад
Суровый мужской секс чурок.
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3908 постов (3764 в горячем)

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