Силовики накрыли пижамную вечеринку мигрантов-нелегалов

Силовики в одной из общаг Москвы ожидали увидеть что угодно, но не это.

Зайдя в помещение сотрудники службы безопасности обнаружили 8 мигрантов, одетых в пижамы с розовыми сердечками.

Недолго думая, бойцы собрали всех и увезли для дальнейшего разбирательства и проверки документов.



