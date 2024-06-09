Силовики накрыли пижамную вечеринку мигрантов-нелегалов

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Московская полиция совершала привычный рейд по местам компактного проживания нелегалов. И случайно застала необычную "пижамную вечеринку" мигрантов.
Силовики в одной из общаг Москвы ожидали увидеть что угодно, но не это.
Зайдя в помещение сотрудники службы безопасности обнаружили 8 мигрантов, одетых в пижамы с розовыми сердечками.
Недолго думая, бойцы собрали всех и увезли для дальнейшего разбирательства и проверки документов.
Когда зашли не в ту дверь.
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Спать в пижаме вроде как уголовно не наказуемо. Что касается сердечек, то мож оптом взяли подешевле на всю общагу. Мож теплее им в пижамах.А то что много в комнате, так на то они и мигранты.