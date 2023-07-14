В Израиле врачи пришили голову, пострадавшему в ДТП 12-летнему мальчику

Ребёнка доставили на операционный стол в Иерусалиме прямо с улицы. Прогнозов не было, так как в подобных случаях 70% пациентов умирают либо на месте, либо по дороге в больницу.
Двенадцатилетний палестинец Сулейман Хассан катался на велосипеде, когда его сбила машина. Мальчика срочно доставили в травматологическое отделение медицинского центра Хадасса и немедленно прооперировали. Врачи сказали, что его голова была "почти полностью отделена от основания шеи".
Внутреннее обезглавливание происходит, когда внезапный удар по голове приводит к разрыву связок и мышц, удерживающих череп в нужном положении на верхних позвонках позвоночника, но кровоснабжение мозга худо-бедно сохранено.
О чуде, которое сотворили израильские врачи пишет издание The Daily Mail.
Доктор Охад Эйнав, специалист-ортопед, руководивший операцией, сказал, что процедура заняла несколько часов и потребовала, чтобы врачи использовали "новые пластины и фиксаторы в поврежденной области".
Мы смогли спасти ребенка благодаря нашим знаниям и самым инновационным технологиям в операционной
, - сказал Эйнав, добавив, что команда "боролась за жизнь мальчика".
Также доктор и его команда заявили, что прогнозируемая выживаемость Хассана составляла менее 50%, и его выздоровление - не что иное, как чудо.
Видимо, тим объясняется то, что о результатах операции объявили только сейчас, хотя проведена она было больше месяца назад. Вопреки всему, Сулейман выжил и вроде бы даже без видимых последствий. Чувствительность не потеряна, все двигается, ходит сам.
Чудо - не иначе.
Источник:
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....всего 50% ..... точно чудо.
Значит нужно просто молчать о двух умерших, а спасение третьего объявлять чудом.
а не выжил бы они бы не расстроились, кто сказал что фашизм это только немецко-итальянское изобретение. богоизбраными считают себя евреи .