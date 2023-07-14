В Израиле врачи пришили голову, пострадавшему в ДТП 12-летнему мальчику

Доктор Охад Эйнав, специалист-ортопед, руководивший операцией, сказал, что процедура заняла несколько часов и потребовала, чтобы врачи использовали "новые пластины и фиксаторы в поврежденной области".

Мы смогли спасти ребенка благодаря нашим знаниям и самым инновационным технологиям в операционной

, - сказал Эйнав, добавив, что команда "боролась за жизнь мальчика".

Также доктор и его команда заявили, что прогнозируемая выживаемость Хассана составляла менее 50%, и его выздоровление - не что иное, как чудо.

Видимо, тим объясняется то, что о результатах операции объявили только сейчас, хотя проведена она было больше месяца назад. Вопреки всему, Сулейман выжил и вроде бы даже без видимых последствий. Чувствительность не потеряна, все двигается, ходит сам.

Чудо - не иначе.