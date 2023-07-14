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В Израиле врачи пришили голову, пострадавшему в ДТП 12-летнему мальчику

В Израиле врачи пришили голову, пострадавшему в ДТП 12-летнему мальчику

Автор:
14 июля 2023 21:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ДТП   Израиль   врачи   голова   мальчик   операция   чудо   
1897
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Ребёнка доставили на операционный стол в Иерусалиме прямо с улицы. Прогнозов не было, так как в подобных случаях 70% пациентов умирают либо на месте, либо по дороге в больницу.

Двенадцатилетний палестинец Сулейман Хассан катался на велосипеде, когда его сбила машина. Мальчика срочно доставили в травматологическое отделение медицинского центра Хадасса и немедленно прооперировали. Врачи сказали, что его голова была "почти полностью отделена от основания шеи".

Внутреннее обезглавливание происходит, когда внезапный удар по голове приводит к разрыву связок и мышц, удерживающих череп в нужном положении на верхних позвонках позвоночника, но кровоснабжение мозга худо-бедно сохранено.

О чуде, которое сотворили израильские врачи пишет издание The Daily Mail.

Доктор Охад Эйнав, специалист-ортопед, руководивший операцией, сказал, что процедура заняла несколько часов и потребовала, чтобы врачи использовали "новые пластины и фиксаторы в поврежденной области".

Мы смогли спасти ребенка благодаря нашим знаниям и самым инновационным технологиям в операционной

, - сказал Эйнав, добавив, что команда "боролась за жизнь мальчика".

Также доктор и его команда заявили, что прогнозируемая выживаемость Хассана составляла менее 50%, и его выздоровление - не что иное, как чудо.

Видимо, тим объясняется то, что о результатах операции объявили только сейчас, хотя проведена она было больше месяца назад. Вопреки всему, Сулейман выжил и вроде бы даже без видимых последствий. Чувствительность не потеряна, все двигается, ходит сам.

Чудо - не иначе.

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Метки: ДТП   Израиль   врачи   голова   мальчик   операция   чудо   
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22  комментария
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10k
au3 2 часа назад
"Также доктор и его команда заявили, что прогнозируемая выживаемость Хассана составляла всего 50%, и его выздоровление - не что иное, как чудо"

....всего 50% ..... точно чудо.
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2k
Тварь Минуту назад
Купи рАкушку!
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−15
Julius28192 2 минуты назад
Хорошая новость. Теперь можно будет менять головы политикам. Вмести их тупых жадных голов пришивать им какие нибудь умные головы. Может быть, после этого народу станет жить легче.
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19k
Bill 4 минуты назад
"умирают 70% подобных пациентов".
Значит нужно просто молчать о двух умерших, а спасение третьего объявлять чудом.
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64
Ясен Пень 15 минут назад
Вот бы ещё оторвать голову тому, кто устроил это дтп.
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56k
Олег 19 минут назад
Родители мальчика считают нули на счёте за операцию и охеревают
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64
Ясен Пень Олег 13 минут назад
Ну, если это настоящие родители, то жизнь ребёнка важнее денег. К тому же, думаю, что в дтп травмы оплачивает тот, по чьей вине они получены.
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11k
Владимир Полчаса назад
Слева Галкин?
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63k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
еврейский пиар ход , добрые евреи-врачи бесплатно пришили голову палестинскому ребенку.
а не выжил бы они бы не расстроились, кто сказал что фашизм это только немецко-итальянское изобретение. богоизбраными считают себя евреи .


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71
Мастер Оружейник Полчаса назад
Брехня
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0
Таисия Час назад
Молодцы доктора , до последнего боролись, и помогли мальчишке, достойно уважения
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7k
klop Час назад
А Галкин что тут делает?
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31k
Ego sum qui sum Час назад
Даже волшебники спасовали в такой ситуации
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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