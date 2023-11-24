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Бизон разогнал китайских туристов

Бизон разогнал китайских туристов

Автор:
24 ноября 2023 07:22
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   бизон   животные   китайцы   туристы   
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Любитель дикой природы запечатлел близкое знакомство бизона с китайскими туристами в Йеллоустоунском национальном парке.

Бизон атаковал китайских туристов, фотографирующихся на его фоне

В какой-то момент животное решило прогнать людей со своей территории. Китайские любители острых ощущений были вынуждены экстренно покинуть занятые возле огромного зверя позиции.

Туристам из Поднебесной повезло избежать серьёзных последствий, так как бизон быстро утратил к ним всякий интерес.

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Метки: Видео   Китай   бизон   животные   китайцы   туристы   
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