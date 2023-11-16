Что женщины обсуждают на форумах

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Форумы - это просто кладезь информации. Не всегда полезной, но зато можно понять, о чём волнуются современные женщины. Перед вами нелепые, смешные и порой философские вопросы от дам.
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