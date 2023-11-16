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Что женщины обсуждают на форумах

Что женщины обсуждают на форумах

Автор:
16 ноября 2023 12:56
Сообщество : Юмор
Метки: ЖЕНСКИЕ ФОРУМЫ   Прикол   женщины   женщины обсуждают   истории   фото   
2339
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Форумы - это просто кладезь информации. Не всегда полезной, но зато можно понять, о чём волнуются современные женщины. Перед вами нелепые, смешные и порой философские вопросы от дам.

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Метки: ЖЕНСКИЕ ФОРУМЫ   Прикол   женщины   женщины обсуждают   истории   фото   
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13  комментариев
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7k
Умница-красавица 2 часа назад
Номер 6. Е - @банутость как она есть
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2k
Duke_kir 11 минут назад
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34k
Fat Lynx 12 минут назад
Эта не жалуется, а хвастается..
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34k
Fat Lynx 14 минут назад
Брить лобок.
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18k
Alex_Ato 15 минут назад
а ведь сколько нужно было прочесть постов, чтобы столько надергать, сколько времени потратить
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18k
Alex_Ato 16 минут назад
а ведь сколько нужно было прочесть постов, чтобы столько надергать
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3k
Walther 20 минут назад
Все проблемы из-за баб! Даже у баб все проблемы из-за баб!
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39k
Седой 58 минут назад
Якубеня уронила сосиску??? Будем это обсуждать?
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58k
alertol Час назад
Комментарий к фото
На лицо просто что у Скорпиона просто появилась вторая баба (возможно была давно уже, возможно по началу просто для флирта по переписке) и он решил что та лучше.
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14k
..: Атеист :.. Час назад
А может это все выдуманные истории.. кто знает.
Вот пример возможного поста от автора))

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