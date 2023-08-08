В Японии открылся клуб, где мужчины платят за то, чтобы их побороли женщины

Сколько в мире людей - столько и различных фантазий. Японцы знают толк во всём этом, они самые изощрённые фантазёры и готовы удовлетворить любые желания клиентов.
В столице Японии, Токио, существует заведение под названием Club-Q, где мужчины платят за возможность испытать экстремальные ощущения. Японки там борются с мужчинами на равных. Какой-то новый вид БДСМ.
Это место популярно не только у местных жителей, но и активно привлекает как туристов. Такого опыта много у кого ещё не было! Стоимость поединка 200 долларов за 45 минут.
Приходят даже политики, уважаемые люди, одинокие мужчины и семейные пары.
Работает клуб абсолютно легально. На данный момент в поединках участвуют восемь девушек. На сайте клуба указано, что девушки обладают знанием английского и японского языков. Гостям также предлагается возможность записать бой на DVD или флешку для просмотра в домашних условиях.
Поединки проводятся аккуратно, чтобы не причинить участникам серьёзные травмы, но в то же время оставить максимальные эмоциональные впечатления. Перед началом поединка можно договориться о деталях и интенсивности воздействия, чтобы получить наиболее насыщенные эмоции.
Стандартная программа включает: удары по гениталиям, удушение руками и ногами, захват лица в промежность и другие активности.
За дополнительную плату предоставляется опция "бонуса" - соперница может снять верхний часть костюма.
Наши люди не смогли остаться равнодушными к такому:
Как вам такой вид развлечений?
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