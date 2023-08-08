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В Японии открылся клуб, где мужчины платят за то, чтобы их побороли женщины

В Японии открылся клуб, где мужчины платят за то, чтобы их побороли женщины

Автор:
08 августа 2023 11:55
Сообщество : Юмор
Метки: Club-Q   Прикол   Япония   драка   женщины дерутся   поединки   
1486
10

Сколько в мире людей - столько и различных фантазий. Японцы знают толк во всём этом, они самые изощрённые фантазёры и готовы удовлетворить любые желания клиентов.

В столице Японии, Токио, существует заведение под названием Club-Q, где мужчины платят за возможность испытать экстремальные ощущения. Японки там борются с мужчинами на равных. Какой-то новый вид БДСМ.

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Это место популярно не только у местных жителей, но и активно привлекает как туристов. Такого опыта много у кого ещё не было! Стоимость поединка 200 долларов за 45 минут.

Приходят даже политики, уважаемые люди, одинокие мужчины и семейные пары.

Работает клуб абсолютно легально. На данный момент в поединках участвуют восемь девушек. На сайте клуба указано, что девушки обладают знанием английского и японского языков. Гостям также предлагается возможность записать бой на DVD или флешку для просмотра в домашних условиях.



Поединки проводятся аккуратно, чтобы не причинить участникам серьёзные травмы, но в то же время оставить максимальные эмоциональные впечатления. Перед началом поединка можно договориться о деталях и интенсивности воздействия, чтобы получить наиболее насыщенные эмоции.

Стандартная программа включает: удары по гениталиям, удушение руками и ногами, захват лица в промежность и другие активности.

За дополнительную плату предоставляется опция "бонуса" - соперница может снять верхний часть костюма.

Наши люди не смогли остаться равнодушными к такому:



Как вам такой вид развлечений?

Источник:

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Метки: Club-Q   Прикол   Япония   драка   женщины дерутся   поединки   
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8  комментариев
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16k
Shtoppi Час назад
в свете недавних комментариев самих японашек о роли сшп в окончании второй мировой войны, сбросе на их города атомных бомб и как они за это благодарны, то совсем не удивительно что этой нации терпил и прислужников, нравятся подобные способы времяпрепровождения.
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3k
OLDer 10 минут назад
Фукусима им в помощь...
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6k
V2.Smirnov 16 минут назад
Там, возможно, такая же система как в их SoapLand. Услуги заведения легальны, но с девочкой можно договорится отдельно и все это знают.
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2k
taxcop Час назад
Самураи, наверное, в гробах вертятся со страшной силой, благодаря таким соотечественникам)))
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28k
Lehoia Час назад
Ну, по сути ничего нового они не придумали
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144
Ви Час назад
А вот если мужик ее заборет? Вдруг он окажется чемпионом по самбо...
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1k
Uganda 2 часа назад
у меня бы встал
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300
Чистый бес Uganda Час назад
Гайдзины пролетают мимо подобных равлечений из-за внутренних негласных установок в Японии.
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Спелая кукурузинка

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