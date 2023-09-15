Храбрый пес поймал преступника, сбежавшего из тюрьмы

С момента начала поиска до поимки прошло около пяти минут. Мохнатый офицер из пограничного патруля был обучен технике "укусить и держать". Это означает, что он сохраняет контроль над преступником до тех пор, пока не будет получен приказ отпустить его. В результате Йода укусил Кавальканте за голову, а затем нацелился на нижние конечности, чтобы удержать беглеца.

Осужденный вернулся в тюрьму, где ему предстоит отбывать пожизненное заключение.