Храбрый пес поймал преступника, сбежавшего из тюрьмы

Преданные и отважные офицеры подразделения К-9 часто становятся настоящими героями. Мохнатые полицейские неустанно патрулируют улицы и прилагают все усилия для обеспечения безопасности населения. Вот и четырехлетняя бельгийская овчарка доказала, что собака - лучший друг человека, и благодаря своему острому чутью и непоколебимой решимости внесла свой вклад в раскрытие громкого преступления.
Йода доказал, почему собаки - лучшие друзья человека, успешно завершив многонедельный поиск сбежавшего из тюрьмы преступника
Йода входит в состав подразделения BORTAC K9 погранично-таможенной службы США.
Данело Кавальканте, о котором идет речь, сбежал из тюрьмы в Пенсильвании почти две недели назад. Местным правоохранительным органам никак не удавалось выйти на след беглеца.
На этой неделе преступнику удалось проникнуть в один из домов и заполучить огнестрельное оружие, после чего он вновь исчез.
На поиски Кавальканте было задействовано 500 полицейских с собаками и вертолетами.
Как сообщил подполковник Бивенс, 13 сентября примерно в час ночи полиция с воздушного судна обнаружила тепловую сигнатуру.
Из-за неблагоприятных погодных условий пришлось вернуться на место позже. В ходе последующей операции Йода успешно выследил 34-летнего беглеца.
Бивенс подчеркнул решающую роль пса в задержании Кавальканте, отметив, что офицер K9 помешал преступнику воспользоваться похищенным ружьем, которое находилось на расстоянии вытянутой руки.
Роберт Кларк, заместитель маршала США по восточному округу штата Пенсильвания, сообщил CNN: "Он был просто незаменим при выслеживании и поиске, как и другие K9, которые были здесь".
В августе Кавальканте был осужден за убийство своей бывшей девушки Деборы Брандао. Кроме того, он подозревается еще в одном убийстве, совершенном в 2017 году в Бразилии.
С момента начала поиска до поимки прошло около пяти минут. Мохнатый офицер из пограничного патруля был обучен технике "укусить и держать". Это означает, что он сохраняет контроль над преступником до тех пор, пока не будет получен приказ отпустить его. В результате Йода укусил Кавальканте за голову, а затем нацелился на нижние конечности, чтобы удержать беглеца.
Осужденный вернулся в тюрьму, где ему предстоит отбывать пожизненное заключение.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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С другой - страшновато видеть этих собак, если знать, что творили бельгийцы в Конго и для чего вообще выводились эти собаки. Изначально "овчарка" - чтобы пасти овец.
А эта порода - охотничья, только для охоты на людей...
У меня был в свое время пес ВЕО, дрессировал и задержание входило в ЗКС (защитно-караульная служба). Сейчас не знаю существуют ли клубы служебного собаководства и курсы дрессировки.