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Храбрый пес поймал преступника, сбежавшего из тюрьмы

Храбрый пес поймал преступника, сбежавшего из тюрьмы

Автор:
15 сентября 2023 08:47
Сообщество : Животные
Метки: k9   беглец   история   овчарка   полиция   преступник   
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Преданные и отважные офицеры подразделения К-9 часто становятся настоящими героями. Мохнатые полицейские неустанно патрулируют улицы и прилагают все усилия для обеспечения безопасности населения. Вот и четырехлетняя бельгийская овчарка доказала, что собака - лучший друг человека, и благодаря своему острому чутью и непоколебимой решимости внесла свой вклад в раскрытие громкого преступления.

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Йода входит в состав подразделения BORTAC K9 погранично-таможенной службы США.

Данело Кавальканте, о котором идет речь, сбежал из тюрьмы в Пенсильвании почти две недели назад. Местным правоохранительным органам никак не удавалось выйти на след беглеца.


На этой неделе преступнику удалось проникнуть в один из домов и заполучить огнестрельное оружие, после чего он вновь исчез.


На поиски Кавальканте было задействовано 500 полицейских с собаками и вертолетами.

Как сообщил подполковник Бивенс, 13 сентября примерно в час ночи полиция с воздушного судна обнаружила тепловую сигнатуру.


Из-за неблагоприятных погодных условий пришлось вернуться на место позже. В ходе последующей операции Йода успешно выследил 34-летнего беглеца.

Бивенс подчеркнул решающую роль пса в задержании Кавальканте, отметив, что офицер K9 помешал преступнику воспользоваться похищенным ружьем, которое находилось на расстоянии вытянутой руки.


Роберт Кларк, заместитель маршала США по восточному округу штата Пенсильвания, сообщил CNN: "Он был просто незаменим при выслеживании и поиске, как и другие K9, которые были здесь".


В августе Кавальканте был осужден за убийство своей бывшей девушки Деборы Брандао. Кроме того, он подозревается еще в одном убийстве, совершенном в 2017 году в Бразилии.


С момента начала поиска до поимки прошло около пяти минут. Мохнатый офицер из пограничного патруля был обучен технике "укусить и держать". Это означает, что он сохраняет контроль над преступником до тех пор, пока не будет получен приказ отпустить его. В результате Йода укусил Кавальканте за голову, а затем нацелился на нижние конечности, чтобы удержать беглеца.

Осужденный вернулся в тюрьму, где ему предстоит отбывать пожизненное заключение.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: k9   беглец   история   овчарка   полиция   преступник   
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4  комментария
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6k
livaneth Час назад
Бельгийская овчарка специально выведена чтоб охотиться на людей.
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7k
vasilykopkov 17 минут назад
С одной стороны - пёс молодец.
С другой - страшновато видеть этих собак, если знать, что творили бельгийцы в Конго и для чего вообще выводились эти собаки. Изначально "овчарка" - чтобы пасти овец.
А эта порода - охотничья, только для охоты на людей...
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17k
Сергей 18 минут назад
Так собак для этого и учат и содержат! Что тут необычного?
У меня был в свое время пес ВЕО, дрессировал и задержание входило в ЗКС (защитно-караульная служба). Сейчас не знаю существуют ли клубы служебного собаководства и курсы дрессировки.
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2k
Остап_Бендер_Задунайский Час назад
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