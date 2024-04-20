Особенности строительства квартир в СССР

СССР давно уже остался в истории. Его нет, но остались дома, построенные при СССР, в которых до сих пор живет большая часть населения.
Какие особенности советских квартир вы замечали? Давайте рассмотрим главные из них.
Двери квартир всегда открывались внутрь.
Если сегодня ваша входная дверь открывается наружу, то наверняка его ставили уже после распада Союза. Причина одна. Маленькие лестничные клетки.
В обычное время на это никто не обращает внимание. Однако при непредвиденных случаях, ЧП это решает очень важную роль.
Окошко между ванной и кухней. В современных домах такого точно не встретишь. Многие и сейчас недоумевают, для чего это окошко. Причин несколько.
Во первых - это экономия энергии. Какой-никакой, но свет в ванную проникает. Если даже не включить свет, хозяин не оказывается в ванной в кромешной тьме.
Во-вторых - безопасность. Если в кухне взорвется газовая колонка, а почти во всех квартирах они были, то окошко пропустит часть ударной волны через себя и минимизирует вред.
В третьих - для непредвиденных случаев. Если кому-то в ванной станет плохо, можно не ломать дверь а забраться к бедолаге через окошко. Например: Молодые родители купали новорожденного в ванной. А старший, тоже маленький, годика 2-3, взял и закрыл родителей снаружи. Мама вылезла через окошко и выпустила папу с дитем. Все обошлось.
В четвертых. Санитарные требования. Тот же возбудитель туберкулеза или палочка Коха погибают только при попадании прямых солнечных лучей.
Разумеется не факт, что в ванную через это окошко будет светить солнце. Все будет зависеть от того, на каком этаже находится квартира и на какой стороне.
Ступеньки в подъезде красили только по краям. Это остатки так называемой былой роскоши. Таким образом красили лестницы в дореволюционной России. Середину лестницы покрывала ковровая дорожка, а по краям краска.
После революции ковровые дорожки стали редкостью, а привычка осталась. Имеет место быть ухоженный вид. И там, где не ступает нога человека, не стирается краска. Покрасили и забыли. И при уборке с гладкой поверхности легче выметать пыль. Забота о рабочих.
Стены в подъездах. Белый верх и синий или зеленый низ.
Во первых синий и зеленый цвета не маркие. Во вторых, согласно истории, после войны осталось очень много камуфляжной зеленой краски.
Почему красили не всю стену, а только треть? Из-за обычной экономии.
В квартирах имелись и имеются до сих пор ниши под окном на кухне. Довольно удобный “холодильник” в зимнее время.
Почему 9 этажей, а не 8 или 10?
Причина заключается в архитектурных требованиях к жилым домам. Если в здании будет 10 или более этажей, то необходимо устанавливать незадымляемые широкие лестницы к которым должен быть ход через балкон. Кажется мелочь, но сильно увеличивает стоимость постройки.
Хрущевки, если их облагородить, неплохо смотрятся и сейчас.
Почему 5 этажей, а не 6 или 7? В домах, где больше пяти этажей обязательно нужно строить лифт. А в пятиэтажках достаточно обычных лестниц.
В девятиэтажных домах сразу строят лифт, но согласно тем же требованиям, будь в доме на 1 этаж больше, пришлось бы строить второй лифт.
Опять экономия. И газ выше девятого этажа в СССР нельзя было проводить.
И еще один немаловажный момент. Пожарная лестница в случае ЧП не доставала бы до десятого этажа.
Источник:
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Набор штампов и мифов!
Какие нафуй ковры на лестницах! Там, где такое было - лестницы были из мрамора или гранита!!! И никто бы бордюрчик из краски на мраморе или камне рисовать не позволил!!
Плетей на конюшне за такое всыпали бы!!!
Бордюрчик - это чтоб не отмывать краску, испачкавшую ступени!
9-й этаж определялся ГОСТом на давление в водопроводной сети! Для более высоких зданий требовались дополнительные насосы. Требование ПБ о незадымляемых лестницах появилось позже, чем начали возводить девятиэтажки!
Ну и остальное в том же духе!
Лестницу красили по бокам для того что бы ее было лучше видно в условиях плохого освещения, и для облегчения уборки.
Стены наполовину красили для той же цели.