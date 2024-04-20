Особенности строительства квартир в СССР

Если сегодня ваша входная дверь открывается наружу, то наверняка его ставили уже после распада Союза. Причина одна. Маленькие лестничные клетки.

В обычное время на это никто не обращает внимание. Однако при непредвиденных случаях, ЧП это решает очень важную роль.

Окошко между ванной и кухней. В современных домах такого точно не встретишь. Многие и сейчас недоумевают, для чего это окошко. Причин несколько.

Во первых - это экономия энергии. Какой-никакой, но свет в ванную проникает. Если даже не включить свет, хозяин не оказывается в ванной в кромешной тьме.

Во-вторых - безопасность. Если в кухне взорвется газовая колонка, а почти во всех квартирах они были, то окошко пропустит часть ударной волны через себя и минимизирует вред.

В третьих - для непредвиденных случаев. Если кому-то в ванной станет плохо, можно не ломать дверь а забраться к бедолаге через окошко. Например: Молодые родители купали новорожденного в ванной. А старший, тоже маленький, годика 2-3, взял и закрыл родителей снаружи. Мама вылезла через окошко и выпустила папу с дитем. Все обошлось.