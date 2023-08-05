В Мексике ребенок свалился в кратер вулкана и чудом остался цел

Ребенка на вертолете экстренно доставили в ближайшую больницу с переломом плеча, поврежденным коленом и черепно-мозговой травмой. В настоящий момент его здоровью ничего не угрожает.





Какие насыщенные летние каникулы выдались. И в вулкан свалился, и на вертолете покатался! Определенно есть, чем перед друзьями похвастаться.