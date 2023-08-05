В Мексике ребенок свалился в кратер вулкана и чудом остался цел

Благо, что вулкан был спящим, а пацан на редкость везучим.
8-летний мальчик с семьей находился на отдыхе в живописном районе Мехико Тлалпане. Вот и захотелось ему на местный вулкан посмотреть. Сопроводить пацана согласилась его 38-летняя тетя. 300-метровый вулкан Кситле последний раз извергался 315 года н.э., уничтожив древний город Куикуилько. Так что место весьма любопытное, но из-за прошедшего перед их прогулкой дождя почва стала скользкой, и ребенок оступившись свалился прямо в 50-метровый кратер спящего вулкана.
Ему очень повезло, что родственница смогла оперативно вызвать спасателей, а те, в свою очередь, быстро извлекли юного любителя вулканов на поверхность.
Ребенка на вертолете экстренно доставили в ближайшую больницу с переломом плеча, поврежденным коленом и черепно-мозговой травмой. В настоящий момент его здоровью ничего не угрожает.
Какие насыщенные летние каникулы выдались. И в вулкан свалился, и на вертолете покатался! Определенно есть, чем перед друзьями похвастаться.
Источник:
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