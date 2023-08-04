"Достаёт им до потолка": жительница Ямайки подала на развод из-за слишком большого полового органа своего мужа

Размер всё-таки имеет значение.
32-летняя жительница Ямайки познакомилась с будущим мужем в церкви. Скромный мужчина понравился девушке, и она с удовольствием закрутила с ним роман. Правда, кавалер оказался набожным, и заявил, что до свадьбы ни на какой интим невеста рассчитывать не может. Сама же девушка не была девственницей, но для её избранника это не имело значения.
После свадьбы молодожёны оказались в одной постели - и у девушки случился разрыв шаблонов. Увидев половой орган супруга, она поняла, что не представляет себе женщину, которой это хозяйство придётся впору. А еще поверила в утверждение супруга, что он до сих пор девственник. По её словам, член был таким огромным, что, казалось, муж может достать им до потолка.
Испуганная дама провела бок о бок с новосиспеченным супругом три дня и три ночи, не давая прикоснуться к себе, после чего поняла, что поспешила с браком. Она написала письмо пастору, в котором рассказала о своей трагедии и попросила понять и простить.
Пастор поддержал прихожанку и выразил надежду, что её новые отношения будут более успешными. А девушка, которая уже начала встречаться с другим мужчиной, поняла, что теперь никогда не выйдет замуж, прежде чем не проверит жениха в постели.
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32-летний житель Ямайки познакомился с будущей женой в церкви. Скромная девушка понравилась мужчине, и он с удовольствием закрутил с ней роман. Правда, девушка оказалась набожной, и заявила, что до свадьбы ни на какой интим парень рассчитывать не может. Сам же парень не был девственником, но для его избранницы это не имело значения. После свадьбы молодожёны оказались в одной постели - и у парня случился разрыв шаблонов. Увидев половой орган супруги, он понял, что не представляет себе мужчину, которому это хозяйство придётся впору. А еще не поверил в утверждение супруги, что она до сих пор девственница. По его словам, пи..да была такой огромной, что, казалось, он может поместится там целиком.
Парень снимает проститутку. Заходят в номер, парень раздевается, а у него хозяйство ниже колена в расслабленном состоянии.
Проститутка испугалась и говорит: Слушай, а может я лучше отсосу?
Парень: Отсосать я и сам могу... Мне бы пое...ться.
Вот и помер дед Максим....
Явно, там что-то другое...
Чего-то Токарева вспомнил.