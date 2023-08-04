"Достаёт им до потолка": жительница Ямайки подала на развод из-за слишком большого полового органа своего мужа

32-летняя жительница Ямайки познакомилась с будущим мужем в церкви. Скромный мужчина понравился девушке, и она с удовольствием закрутила с ним роман. Правда, кавалер оказался набожным, и заявил, что до свадьбы ни на какой интим невеста рассчитывать не может. Сама же девушка не была девственницей, но для её избранника это не имело значения.

После свадьбы молодожёны оказались в одной постели - и у девушки случился разрыв шаблонов. Увидев половой орган супруга, она поняла, что не представляет себе женщину, которой это хозяйство придётся впору. А еще поверила в утверждение супруга, что он до сих пор девственник. По её словам, член был таким огромным, что, казалось, муж может достать им до потолка.