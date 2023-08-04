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"Достаёт им до потолка": жительница Ямайки подала на развод из-за слишком большого полового органа своего мужа

"Достаёт им до потолка": жительница Ямайки подала на развод из-за слишком большого полового органа своего мужа

Автор:
04 августа 2023 12:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: брак   испугалась   отношения   развод   размер имеет значение   супруги   ямайка   
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Размер всё-таки имеет значение.

32-летняя жительница Ямайки познакомилась с будущим мужем в церкви. Скромный мужчина понравился девушке, и она с удовольствием закрутила с ним роман. Правда, кавалер оказался набожным, и заявил, что до свадьбы ни на какой интим невеста рассчитывать не может. Сама же девушка не была девственницей, но для её избранника это не имело значения.


После свадьбы молодожёны оказались в одной постели - и у девушки случился разрыв шаблонов. Увидев половой орган супруга, она поняла, что не представляет себе женщину, которой это хозяйство придётся впору. А еще поверила в утверждение супруга, что он до сих пор девственник. По её словам, член был таким огромным, что, казалось, муж может достать им до потолка.


Испуганная дама провела бок о бок с новосиспеченным супругом три дня и три ночи, не давая прикоснуться к себе, после чего поняла, что поспешила с браком. Она написала письмо пастору, в котором рассказала о своей трагедии и попросила понять и простить.


Пастор поддержал прихожанку и выразил надежду, что её новые отношения будут более успешными. А девушка, которая уже начала встречаться с другим мужчиной, поняла, что теперь никогда не выйдет замуж, прежде чем не проверит жениха в постели.

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Метки: брак   испугалась   отношения   развод   размер имеет значение   супруги   ямайка   
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31  комментарий
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4k
Pechenegiatakuyt Час назад
Я тоже такие истории знаю:

32-летний житель Ямайки познакомился с будущей женой в церкви. Скромная девушка понравилась мужчине, и он с удовольствием закрутил с ней роман. Правда, девушка оказалась набожной, и заявила, что до свадьбы ни на какой интим парень рассчитывать не может. Сам же парень не был девственником, но для его избранницы это не имело значения. После свадьбы молодожёны оказались в одной постели - и у парня случился разрыв шаблонов. Увидев половой орган супруги, он понял, что не представляет себе мужчину, которому это хозяйство придётся впору. А еще не поверил в утверждение супруги, что она до сих пор девственница. По его словам, пи..да была такой огромной, что, казалось, он может поместится там целиком.
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3k
Past 7 минут назад
Анекдот вспомнился:
Парень снимает проститутку. Заходят в номер, парень раздевается, а у него хозяйство ниже колена в расслабленном состоянии.
Проститутка испугалась и говорит: Слушай, а может я лучше отсосу?
Парень: Отсосать я и сам могу... Мне бы пое...ться.
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1k
Polotenchick 8 минут назад
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
711
1k
Sent 20 минут назад
Дура, в некоторых позах длинный как раз удобен, чем мелкий
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1k
Sent 23 минуты назад
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17k
Сергей 23 минуты назад
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781
Гиви 24 минуты назад
Какое оригинальное оправдание бл.я.дства. Если что не так - бежишь к пастору и всё, можно бежать ебс.тись дальше. Пастора поди тоже утешила.
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107
Константин Котов Полчаса назад
Мужа наверное Максим звали?
Вот и помер дед Максим....
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61k
doker Полчаса назад
Верится с трудом в этот случай и предъяву дамы.
Явно, там что-то другое...
Чего-то Токарева вспомнил.


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37k
russger 36 минут назад
Может у них просто очень низкие потолки?
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875
grigorenko vladislav 41 минуту назад
"...теперь никогда не выйдет замуж, прежде чем не проверит жениха в постели." Не бл@дь, а проверяльщица со стажем! А не замужем пока - потому что сколько ни проверяла, пока что ни один х@й не подошёл...
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19k
сеньор Леонсио 48 минут назад
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5k
Шлагбаумэн 50 минут назад
Ой да ладно! Неужели аж 15 см?
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87k
7guest 57 минут назад
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6k
livaneth Час назад
минус. Тут должна была быть фотография. Одна единственная
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15k
FatZilla Час назад
Что-то мне не верится в эту историю... В любом случае, лучше иметь слишком большой чем маленький. Да, не каждой подойдет, но хотя бы не издевается и не смеётся никто.
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78k
Доктор Джонс Час назад
Большого х.у.я. нечего бояться, м.ан.да имеет свойство расширяться...
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852k
А.Берестенко Час назад
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2k
friday2009 Час назад
пруфы где?
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10k
Том Сойер Час назад
Вот этой ма.нде такой нужОн....

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