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Пара из Кувейта развелась через три минуты после регистрации брака из-за обиды молодой жены

Пара из Кувейта развелась через три минуты после регистрации брака из-за обиды молодой жены

Автор:
20 сентября 2023 14:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Регистрация брака   бестактность   брак   кувейт   обида   острословие   отношения   развод   
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Супруга так обиделась на своего новоиспеченного мужа, что потребовала развод. А виной всему его бестактность.

Как сообщают СМИ, после подписи документов о заключении брака, пара вышла за дверь зала регистраций. В холле молодая жена споткнулась и чуть не упала. Этот инцидент не остался незамеченным супругом - тот едко прокомментировал ситуацию, применив кучу эпитетов, которые характеризовали женщину как глупую особу. Запоздалые оправдания, что это всего лишь шутка, не помогли. Молодая жена юмор не оценила, вернулась к регистратору и попросила расторгнуть брак. В итоге супругами новобрачные побыли не больше трёх минут, и покинули здание в том же статусе, в котором туда заходили.

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Комментируя эту историю, один из пользователей соцсетей рассказал о другой свадьбе, на которой ему удалось побывать. Во время торжественной речи после объявления пары мужем и женой молодой супруг начал шутить над девушкой и высмеивать ее перед собравшимися. Остроумие зашкаливало, и одной половине собравшихся оно пришлось по вкусу, тогда как другие недоумевали: что вообще тут происходит? Как можно быть таким бестактным по отношению к своей жене? Или мужчиной диктовало желание понравиться аудитории?


«Он высмеивал свою жену так, как будто устроил ей «прожарку», — рассказывает гость свадебной церемонии. Подробности тех шуток он не сообщил, но, надо полагать, они были действительно за гранью. Свидетель, рассказавший об этой истории, уверен: оскорбленная женщина "должна была поступить так, как сделала эта новобрачная из Кувейта".

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Метки: Регистрация брака   бестактность   брак   кувейт   обида   острословие   отношения   развод   
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5  комментариев
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855
Сергей 50 минут назад
У меня жена бывшая тоже на свадьбе шутила про развод, дошутилась. [мат] была нормой, в обратку - я абъюзер, если я начну шутить как мне в кайф поймут только в морге
деформация, что поделать, но я этого не делаю, ибо юмор должен быть уместен.
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
Раз на кассе в магазине тоже была сцена - молодая пара подошла расплачиваться и девушка что-то посчитала в уме , за что парень устроил стёб " Ты смотри, а она оказывается считать умеет... Гы-гы... Смотри-ка, а она умную из себя корчит..." и в таком духе, девушка уже плачет, парня несёт... неизвестно, развелись они или нет, но зрелище ужасное было.
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35k
АнтонПолднев 46 минут назад
Живите долго и сча... А. Вы уже всё...
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855
Сергей 59 минут назад
Проблема в шутке- шутка , это когда смешно всем, когда над личностью - [мат], и это уже не смешно... Подумать как эту шутку, и сколько будет крутить человек дано мало кому, кто-то х... забьёт, а кто-то и вскроется, думать дано не всем, а " юмористов" развелось ... Сказать, сделать, а дальше пох...
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