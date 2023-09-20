Пара из Кувейта развелась через три минуты после регистрации брака из-за обиды молодой жены

Как сообщают СМИ, после подписи документов о заключении брака, пара вышла за дверь зала регистраций. В холле молодая жена споткнулась и чуть не упала. Этот инцидент не остался незамеченным супругом - тот едко прокомментировал ситуацию, применив кучу эпитетов, которые характеризовали женщину как глупую особу. Запоздалые оправдания, что это всего лишь шутка, не помогли. Молодая жена юмор не оценила, вернулась к регистратору и попросила расторгнуть брак. В итоге супругами новобрачные побыли не больше трёх минут, и покинули здание в том же статусе, в котором туда заходили.

×

×





Комментируя эту историю, один из пользователей соцсетей рассказал о другой свадьбе, на которой ему удалось побывать. Во время торжественной речи после объявления пары мужем и женой молодой супруг начал шутить над девушкой и высмеивать ее перед собравшимися. Остроумие зашкаливало, и одной половине собравшихся оно пришлось по вкусу, тогда как другие недоумевали: что вообще тут происходит? Как можно быть таким бестактным по отношению к своей жене? Или мужчиной диктовало желание понравиться аудитории?





«Он высмеивал свою жену так, как будто устроил ей «прожарку», — рассказывает гость свадебной церемонии. Подробности тех шуток он не сообщил, но, надо полагать, они были действительно за гранью. Свидетель, рассказавший об этой истории, уверен: оскорбленная женщина "должна была поступить так, как сделала эта новобрачная из Кувейта".