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Как пассажир открыл аварийный люк самолёта, перепутав его с туалетом

Как пассажир открыл аварийный люк самолёта, перепутав его с туалетом

Автор:
06 апреля 2024 11:07
Сообщество : Истории из жизни
Метки: аварийный люк самолёта   в небе   забавно   история   перепутал   туалет   фейл   
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Это же надо было умудриться перепутать дверь в туалет с дверью эвакуационного выхода, да ещё и ухитриться её открыть! Воистину ничто не может остановить человека, которому сильно приспичило по нужде!

Случилось это происшествие на самолёте рейса 702 Пакистанских международных авиалиний (PIA), который должен был доставить пассажиров из Манчестера (Великобритания) в Исламабад (Пакистан). Один из пассажиров, мучаемый мощными позывами и жаждущий срочного опорожнения, открыл аварийный выход самолёта, думая, что это дверь в вожделенный клозет.

После открытия аварийного люка сработала система эвакуации, и самолёт выбросил надувной трап.

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Катастрофы, к счастью, удалось избежать, а пассажиры не были "высосаны" из самолёта, и никто не задохнулся от недостатка кислорода. Ведь авиалайнер только готовился к взлёту и находился на земле.

Однако всех пассажиров пришлось эвакуировать, а самолёт заново готовить к полёту. Задержка того рейса составила каких-то несчастных семь часов.

Собственно говоря, если бы страждущий пассажир попробовал бы открыть аварийный люк в полёте, то у него ничего не получилось бы. Ведь, во-первых, этот выход, предназначенный для эвакуации людей, блокируют перед взлётом.

А во-вторых, даже если отключить блокировку, в полёте открыть эту дверь не получится физически. Снаружи самолёта давление низкое, а люк открывается "на себя". Перепад давления внутри и снаружи просто не позволил бы открыть аварийный выход.

И даже если бы собралась целая группа пассажиров, желающих срочно попасть в "туалет", и они совместными усилиями попытались бы открыть этот "портал", то и в этом случае у них ничего не получилось бы. Усилие, которое необходимо приложить для этого, составляет несколько тонн.

А вот на земле, когда давление внутри и снаружи самолёта одинаковое, люк открыть очень просто. Что и было наглядно продемонстрировано в аэропорту Манчестера. Да и не только там. Пассажиры по всему миру с завидной регулярностью открывают аварийные люки самолётов: кому-то жарко, а кто-то с туалетом перепутал.

Лично для меня, во всей этой истории остались непонятными два момента. Первый момент. Почему другие пассажиры не остановили ломящегося в "туалет" собрата? Может быть, он впервые в жизни в самолёте оказался и понятия не имел, как выглядит дверь в авиаклозет.

А может быть, у него уже в ушах булькало, и ему всё равно было за какой дверью справлять нужду. Но остальные же видели, что он куда-то не туда рвётся. Или просто хотелось посмотреть, чем дело кончится?

Второй момент. Так всё-таки удалось этому пассажиру "коня привязать" или "балласт сбросить"? Или маленькая личная "катастрофа" приключилась-таки? В сообщении о происшествии об этом ничего не говорится!

Источник:

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Метки: аварийный люк самолёта   в небе   забавно   история   перепутал   туалет   фейл   
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Teodor 53 минуты назад
Отвечу на первый вопрос: соседи его - столь же интеллектуально одаренные люди, как и он - им и в голову не пришло, что "тут что-то не так". Ответ на второй вопрос очевиден: при срабатывании надувного трапа прям перед мордой лица и нормальный человек обделается, а уж тот, кому приперло...
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GoodNeon
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