Как пассажир открыл аварийный люк самолёта, перепутав его с туалетом

Катастрофы, к счастью, удалось избежать, а пассажиры не были "высосаны" из самолёта, и никто не задохнулся от недостатка кислорода. Ведь авиалайнер только готовился к взлёту и находился на земле.

Однако всех пассажиров пришлось эвакуировать, а самолёт заново готовить к полёту. Задержка того рейса составила каких-то несчастных семь часов.