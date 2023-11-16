Зоркие животные с идеальным ночным зрением

У некоторых видов пчёл органы зрения включают пигментные оболочки, обеспечивающие не только отличное зрение при ярком свете, но и при отсутствии такового. Так, пчёлы-галактиды обладают способностью собирать нектар при освещении, которое в 20 раз слабее по сравнению со светом звёзд. Сетчатка насекомых устроена таким образом, что при попадании на неё света информация в мозге обрабатывается таким образом, что получается максимально яркая, хоть и не слишком чёткая картинка. От такого зрения одни сплошные плюсы – и конкурентов меньше, и хищники не преследуют.