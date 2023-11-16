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Зоркие животные с идеальным ночным зрением

Зоркие животные с идеальным ночным зрением

Автор:
16 ноября 2023 16:50
Сообщество : Животные
Метки: глаз   зрение   насекомое   ночь   особенность   птица   свет   строение   темнота   чувствительность   
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Ночной образ жизни ведут многие живые существа. Так распорядилась природа. И помогла им научиться видеть практически в кромешной тьме.

Нам – людям приходится только мечтать о таком остром ночном зрении. Кто же эти счастливцы?

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Глаза верных спутников человека по светочувствительности в семь раз превосходят человеческие. С наступлением тёмного времени суток эллиптический зрачок расширяется для лучшего световосприятия. Правда, у суперспособности есть и вторая сторона медали: днём животные видят хорошо, но примерно как  дальтоники: синий цвет от остальных отличают, а вот с восприятием зелёного, красного и коричневого уже возникают проблемы.

Вопреки расхожему мнению эти птицы прекрасно видят и днём. Но ночью острота зрения повышается в разы: птица способна в полёте легко разглядеть в траве мышь или белку на дереве. За счёт сосудистого слоя тапетума, который есть и у кошек, совы видят мир ещё более чётким и ярким.

Эти необычные жители Юго-Восточной Азии благодаря крупным глазным яблокам буквально впитывают свет. А зрачок помогает в регулировании его количества. Даже самая осторожная добыча, ловко маскирующаяся среди коры, листьев и веток, не ускользнёт от зоркого взора долгопятов. Правда, есть минус: своими огромными глазами-блюдцами зверьки не могут двигать. Но природа компенсировала это подвижной гибкой шеей.

На поиски  своего дурнопахнущего обеда эти насекомые могут выдвинуться в любое время суток. Во мраке ночные жуки видят более чем в 80 лучше своих дневных собратьев. У навозного жука в глазах нет пигментных оболочек, что обеспечивает этим созданиям очень высокую светочувствительность.

У некоторых видов пчёл органы зрения включают пигментные оболочки, обеспечивающие не только отличное зрение при ярком свете, но и при отсутствии такового. Так, пчёлы-галактиды обладают способностью собирать нектар при освещении, которое в 20 раз слабее по сравнению со светом звёзд. Сетчатка насекомых устроена таким образом, что при попадании на неё света информация в мозге обрабатывается таким образом, что получается максимально яркая, хоть и не слишком чёткая картинка. От такого зрения одни сплошные плюсы – и конкурентов меньше, и хищники не преследуют.

Органы зрения американского таракана оснащены рецепторами, которые способны реагировать даже на самое незначительное движение. Как если бы одна клетка получала каждые несколько секунд всего по одному фотону. Зрение тараканов уникально и не имеет аналогов в живой природе. Правда, летать они не могут. Но легко справляются с поиском пищи и без полётов. И, судя по количеству насекомых, вымирание этому виду точно не грозит.


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Метки: глаз   зрение   насекомое   ночь   особенность   птица   свет   строение   темнота   чувствительность   
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1  комментарий
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... 13 минут назад
Мы человеки тоже можем видеть ночью нормально, только адоптация дольше чем у некоторых животных. И не стоит забывать про вторичные источники света- луна очень помогает, а самое главное знание местность, ходить ночью в лесу навык наробатываемый
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