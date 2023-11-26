Личинка, которая отъедается 8 лет

"Живи быстро - умри молодым" - это не обновленный слоган Пенсионного фонда, а рабочий девиз жука-оленя. Хоть награду в номинации "Самый большой жучара в РФ" у него забрал 11-сантиметровый уссурийский дровосек, жук-олень всё ещё держит титул крупнейшего жука Европы.
Но только попробуй назвать этого парнишу оленем при встрече тет-а-тет. Во-первых, зверюга эта большая - от 5 до 9 сантиметров. А во-вторых, его "рога", на самом деле, измененные верхние челюсти (они же жвалы, они же мандибулы).
Кушать такими - не вариант даже дамам, у которых эти самые рога не столь внушительно выглядят (половой диморфизм вошел в чат). Но тяпнуть чьи-то ручонки или быкануть на соперника - в самый раз.
В полной комплектации: с усищами, лапищами и зубищами наши друзья живут всего-то 3 недели. А до этого они пребывают в виде личинки аж до 8 лет, неторопливо пожирая древесину. Надо отдать должное членистоногим оленям - на шедевры деревянного зодчества, орудия сельхозтруда и прочую техническую древесину они не покушаются - предпочитают только трухлявые деревья. Личинки работают эдакими невидимыми санитарами леса, утилизируя лиственные породы.
Особую любовь личинки питают к дубу.
Набрав необходимую массу в 20-30 граммов и длину в 10-13 сантиметров, будущий рогач решает: пора! Самоизолировавшись где-нибудь в корнях, жирная гусеничка окукливается, чтобы в ближайшем июне-июле отправиться на вписку с бухлишком, девчатами и спариванием.
На вечеринках жуки ведут себя как настоящие олени: налакавшись дубового сока, парни начинают быковать друг на друга. Цель - выпендриться перед девчонками и показать, у кого тут самый крутой генетический материал для будущих поколений.
Главная цель состязаний - повалить противника на спину.
Дружить организмами любовничкам помогают те же "рога": ими жучара-альфач в течение 2-3 часов интимной близости удерживает избранницу. После соития самец жука-оленя быстро откидывает копытца. Самка сделает тоже самое, но позже, когда пристроит два десятка яиц и убедится, что дитачки обеспечены питательной древесной трухой на ближайшую пятилетку.
Встретить в лесу этого краснокнижного красавца сложно - вид близок к уязвимым. Страдает численность жуков-оленей от вырубки лесов, энтомологов-любителей с манией коллекционирования и крупных хищных птиц. Особенно облюбовали жука врановые, для них наш герой - желанный деликатес. Правда, съедают они исключительно мягкое пузико, отправляя 2/3 жука в утиль.
Найти жука так сложно, что определить, где они живут, зачастую можно только по остаткам птичьего пиршества.
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