Личинка, которая отъедается 8 лет

Особую любовь личинки питают к дубу.



Набрав необходимую массу в 20-30 граммов и длину в 10-13 сантиметров, будущий рогач решает: пора! Самоизолировавшись где-нибудь в корнях, жирная гусеничка окукливается, чтобы в ближайшем июне-июле отправиться на вписку с бухлишком, девчатами и спариванием.

На вечеринках жуки ведут себя как настоящие олени: налакавшись дубового сока, парни начинают быковать друг на друга. Цель - выпендриться перед девчонками и показать, у кого тут самый крутой генетический материал для будущих поколений.

Главная цель состязаний - повалить противника на спину.