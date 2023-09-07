В Черногории проходят соревнования по лени. Самому ленивому участнику выплатят €1тыс

Первый чемпионат по лени в Черногории состоялся 12 лет назад. На идею о его создании организаторов натолкнул популярный стереотип о том, что черногорцы очень ленивый народ.

В сети можно даже обнаружить 10 заповедей черногорца, которые гласят:

Человек рождается утомлённым, чтобы потом всю жизнь отдыхать;

Люби кровать свою, как самого себя;

Днём отдыхай, чтобы ночью мог спать;

Не работай: работа опасна для жизни;

Если увидишь отдыхающего - помоги ему;

Работай меньше, чем можешь, а если вообще что-то можешь, пусть другой этим займётся;

В тени - спасение. Отдыхая в её объятиях, ещё никто не умер;

Чтобы не умереть молодым, сторонись работы с раннего детства;

Если у тебя внезапно появится желание работать, сядь и успокойся, оно пройдёт само;

Если увидишь выпивающих и закусывающих - присоединяйся. А если увидишь работающих - немедленно уходи: их нельзя беспокоить.