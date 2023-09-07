В Черногории проходят соревнования по лени. Самому ленивому участнику выплатят €1тыс

До российских СМИ докатилась информация о том, что в Черногории уже как 20-й день проходит чемпионат по лени — побиты все прошлогодние мировые рекорды, на кону солидный денежный приз - тысяча евро. Так что лежать есть за что.
Традиционные соревнования по лени в 2023 году стартовали 18 августа в деревне Брезна муниципалитета Плужине Черногория. По условиям состязаний участники должны лежать на одном месте не двигаясь. Тот, кто сможет "перележать" соперников получит награду в размере 1000 евро.
В 2022 году победителем соревнований по лени в Черногории стал житель села Zabjelo Жарко Пеянович – он пролежал около 60 часов. В 2021 году рекорд по лежанию установила Дубравка Аксич из Подгорицы – женщина лежала не вставая 117 часов.
Чемпионат 2023 года уже стал самым длительным за всю историю проведения конкурса, хотя еще не завершился. Семь участников побили предыдущий мировой рекорд, принадлежащий Дубравке Аксич.
Первый чемпионат по лени в Черногории состоялся 12 лет назад. На идею о его создании организаторов натолкнул популярный стереотип о том, что черногорцы очень ленивый народ.
В сети можно даже обнаружить 10 заповедей черногорца, которые гласят:
Человек рождается утомлённым, чтобы потом всю жизнь отдыхать;
Люби кровать свою, как самого себя;
Днём отдыхай, чтобы ночью мог спать;
Не работай: работа опасна для жизни;
Если увидишь отдыхающего - помоги ему;
Работай меньше, чем можешь, а если вообще что-то можешь, пусть другой этим займётся;
В тени - спасение. Отдыхая в её объятиях, ещё никто не умер;
Чтобы не умереть молодым, сторонись работы с раннего детства;
Если у тебя внезапно появится желание работать, сядь и успокойся, оно пройдёт само;
Если увидишь выпивающих и закусывающих - присоединяйся. А если увидишь работающих - немедленно уходи: их нельзя беспокоить.
Участникам конкурса запрещено вставать, но они могут есть, пить, а раз в 8 часов отходить в туалет на 10 минут. От скуки людей спасают мобильные телефоны, ноутбуки, книги и длительный сон.
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Пфф... я полжизни так живу. Где мой косарь?
Тюююю, так эдак можно и год пролежать:))))
Вот если бы им вообще вставать нельзя было и даже в сортир, вот это было бы номер:))