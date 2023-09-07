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В Черногории проходят соревнования по лени. Самому ленивому участнику выплатят €1тыс

В Черногории проходят соревнования по лени. Самому ленивому участнику выплатят €1тыс

Автор:
07 сентября 2023 19:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: лень   лень-2023   приз   рекорды   соревнования   участники   черногория   
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До российских СМИ докатилась информация о том, что в Черногории уже как 20-й день проходит чемпионат по лени — побиты все прошлогодние мировые рекорды, на кону солидный денежный приз - тысяча евро. Так что лежать есть за что.

Традиционные соревнования по лени в 2023 году стартовали 18 августа в деревне Брезна муниципалитета Плужине Черногория. По условиям состязаний участники должны лежать на одном месте не двигаясь. Тот, кто сможет "перележать" соперников получит награду в размере 1000 евро.

В 2022 году победителем соревнований по лени в Черногории стал житель села Zabjelo Жарко Пеянович – он пролежал около 60 часов. В 2021 году рекорд по лежанию установила Дубравка Аксич из Подгорицы – женщина лежала не вставая 117 часов.

Чемпионат 2023 года уже стал самым длительным за всю историю проведения конкурса, хотя еще не завершился. Семь участников побили предыдущий мировой рекорд, принадлежащий Дубравке Аксич.

Первый чемпионат по лени в Черногории состоялся 12 лет назад. На идею о его создании организаторов натолкнул популярный стереотип о том, что черногорцы очень ленивый народ.

В сети можно даже обнаружить 10 заповедей черногорца, которые гласят:

Человек рождается утомлённым, чтобы потом всю жизнь отдыхать;

Люби кровать свою, как самого себя;

Днём отдыхай, чтобы ночью мог спать;

Не работай: работа опасна для жизни;

Если увидишь отдыхающего - помоги ему;

Работай меньше, чем можешь, а если вообще что-то можешь, пусть другой этим займётся;

В тени - спасение. Отдыхая в её объятиях, ещё никто не умер;

Чтобы не умереть молодым, сторонись работы с раннего детства;

Если у тебя внезапно появится желание работать, сядь и успокойся, оно пройдёт само;

Если увидишь выпивающих и закусывающих - присоединяйся. А если увидишь работающих - немедленно уходи: их нельзя беспокоить.

Участникам конкурса запрещено вставать, но они могут есть, пить, а раз в 8 часов отходить в туалет на 10 минут. От скуки людей спасают мобильные телефоны, ноутбуки, книги и длительный сон.

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Метки: лень   лень-2023   приз   рекорды   соревнования   участники   черногория   
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14  комментариев
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1k
Потому что я Алёша 2 часа назад
Я так то тоже участвую удаленно... Мне просто лень добираться до них...
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2k
STRiX 11 минут назад
Жесть там вонища стоит бомжатная наверно...
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11k
Владимир 22 минуты назад
Мне лень, участвовать в конкурсе лени. Я поленюсь отсюда. Я победил?
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4k
Феликс Дзержинский 23 минуты назад
Если там много женщин, то нужно говорить не громко, вон там мышь пробежала, а там крысу видел.
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32k
Ego sum qui sum Полчаса назад
по настоящему ленивый ради тысячи бы и не встал
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8k
Лещ 37 минут назад
Ящик коньяка и планшет с интернетом, я смогу неделю там лежать и спать)))
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16
Самуил Маршак 40 минут назад
Я бы за победу сто пудов поборолся бы.
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5k
Трям Час назад
"запрещено вставать, но они могут есть, пить, а раз в 8 часов отходить в туалет на 10 минут. От скуки людей спасают мобильные телефоны, ноутбуки, книги и длительный сон."

Пфф... я полжизни так живу. Где мой косарь?
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7k
М С Час назад
Я бы выиграл, если бы не было так лениво участвовать...
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9k
Гомерчик Час назад
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1k
tonic_guru 2 часа назад
"Участникам конкурса запрещено вставать, но они могут есть, пить, а раз в 8 часов отходить в туалет на 10 минут."
Тюююю, так эдак можно и год пролежать:))))
Вот если бы им вообще вставать нельзя было и даже в сортир, вот это было бы номер:))
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29k
Ваня 2 часа назад
а мне лень участвовать в этом конкурсе...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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