Во время пробежки дагестанец похудел на 11 килограммов за 2,5 часа

Багама Айгубов из села Муги Акушинского района Республики Дагестан - ветеран спорта. Пожилой бегун всю жизнь тренируется: раньше - борьбой, затем - бегом. Это его последняя спортивная любовь. Айгубов говорит, что не профессия (мужчина - стоматолог), а именно занятие спортом приносят ему настоящее счастье.

Тренируется Айгубов ежедневно и в любую погоду. Эта выносливость позволяет ему в свои весьма достойные года быть результативнее более молодых спортсменов. Багама Айгубов — победитель и призер не только российских, но и мировых чемпионатов среди ветеранов спорта. А еще у мужчины есть удивительная особенность: он значительно теряет вес, бегая на длинные дистанции.

К примеру, после состоявшегося 17 сентября забега в Махачкале за 2,5 часа Айгубов сбросил 11 килограммов веса.