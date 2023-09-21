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Во время пробежки дагестанец похудел на 11 килограммов за 2,5 часа

Во время пробежки дагестанец похудел на 11 килограммов за 2,5 часа

Автор:
21 сентября 2023 09:00
Сообщество : Спорт
Метки: Айгубов   Бег   Дагестан   Спорт   вес   легкая атлетика   марафон   сбросил вес   
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69-летний спортсмен пробежал 21 км в рамках забега «Атлетика».

Багама Айгубов из села Муги Акушинского района Республики Дагестан - ветеран спорта. Пожилой бегун всю жизнь тренируется: раньше - борьбой, затем - бегом. Это его последняя спортивная любовь. Айгубов говорит, что не профессия (мужчина - стоматолог), а именно занятие спортом приносят ему настоящее счастье.


Тренируется Айгубов ежедневно и в любую погоду. Эта выносливость позволяет ему в свои весьма достойные года быть результативнее более молодых спортсменов. Багама Айгубов — победитель и призер не только российских, но и мировых чемпионатов среди ветеранов спорта. А еще у мужчины есть удивительная особенность: он значительно теряет вес, бегая на длинные дистанции.


К примеру, после состоявшегося 17 сентября забега в Махачкале за 2,5 часа Айгубов сбросил 11 килограммов веса.



Это не первый подобный рекорд у Айгубова. В предыдущем забеге за пять часов спортсмен потерял 9 килограммов.

При этом бегун пьет мало жидкости. Говорит, что привык к этому, когда работал в Эфиопии военным врачом. В условиях дефицита влаги приходилось экономить каждый глоток воды. Привычка укоренилась, и даже сейчас спортсмену хватает минимума жидкости для поддержания себя в форме.


При росте 180 см Айгубов вне бега на длинные дистанции весит около 90 килограммов, а после соревнований значительно теряет в весе.


Врач-нутрициолог уверена, что такая серьёзная потеря веса во время бега происходит за счёт потери воды, а не жира. К тому же, у спортсменов-бегунов этого самого жира почти нет. А вот пытаться повторить опыт Айгубова неподготовленному человеку точно не стоит, т.к. это может негативно отразиться на работе почек и всего организма. Хотя занятия спортом без цели достичь рекорда и максимально похудеть будут полезными.

Источник:

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Метки: Айгубов   Бег   Дагестан   Спорт   вес   легкая атлетика   марафон   сбросил вес   
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13  комментариев
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138
Собака У Попа Час назад
За 2.5 часа сбросить 11 кг - ну никак. Даже если представить, что он все кусты по трассе обоссал.
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2k
Алексей Гулевич 14 минут назад
11 кг воды разве может поместиться в человеке? вместе даже с д...мом ?! ....
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503
DRMORO2 38 минут назад
фигня полная. Это не жир точною Даже вода,11 кг, он должен потеть без остановки весь путь просто ручьями должно течь. Я только вчера прошел за 3,5 часа в тренажерке 21 км ,со скоротью 6,7 к/м ,под уклоном 8%. Бежать не могу ,колено правое клинит ,а идти получаеться. Так вот , после этого показало потерю всего 1 кг чего то ,весы обычные в тренажерке. В сауне частенько сижу, изаз того что полноват ,долго прогреваюсь ,но потом потею ,за 2 часа сауны ,с перерывами и отдыхом ,уходит 2 кг пота, это потолок, кожа больше не успевает выделить по всей своей полощади., и тут вода реально , через полчаса прогрева, прямо ручейками стекает, под мной после этого лужица воды ,как будто обосался. А дедушка за 3 часа минус 11 кг, гоны полные.
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22k
Valiko 38 минут назад
единственный вариант потерять за день такую массу тела
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55k
zloykoyot 44 минуты назад
Я не доктор конечно, но мне кажется что потеря 11 кг за такой короткий срок - верный путь на тот свет.
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297
no. Час назад
если он ежедневно в любую погоду, то откуда у него эти 11 кг, которые можно сбросить? по карманам рассованы? ))
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62k
doker Час назад
Вот не думал, что и у людей так...
Много вопросов...
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93k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Он не похудел, а усох. Восстановит водный баланс, и вес вернётся на место.
Худеть - это значит терять жировую и мышечную массу.
Мышцы он при беге не теряет, а жира у него и так практически нет.
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
Это с какой скоростью он бежал? Или он паровоз на прицепе тащил?
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