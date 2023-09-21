Во время пробежки дагестанец похудел на 11 килограммов за 2,5 часа

69-летний спортсмен пробежал 21 км в рамках забега «Атлетика».
Багама Айгубов из села Муги Акушинского района Республики Дагестан - ветеран спорта. Пожилой бегун всю жизнь тренируется: раньше - борьбой, затем - бегом. Это его последняя спортивная любовь. Айгубов говорит, что не профессия (мужчина - стоматолог), а именно занятие спортом приносят ему настоящее счастье.
Тренируется Айгубов ежедневно и в любую погоду. Эта выносливость позволяет ему в свои весьма достойные года быть результативнее более молодых спортсменов. Багама Айгубов — победитель и призер не только российских, но и мировых чемпионатов среди ветеранов спорта. А еще у мужчины есть удивительная особенность: он значительно теряет вес, бегая на длинные дистанции.
К примеру, после состоявшегося 17 сентября забега в Махачкале за 2,5 часа Айгубов сбросил 11 килограммов веса.
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Это не первый подобный рекорд у Айгубова. В предыдущем забеге за пять часов спортсмен потерял 9 килограммов.
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При этом бегун пьет мало жидкости. Говорит, что привык к этому, когда работал в Эфиопии военным врачом. В условиях дефицита влаги приходилось экономить каждый глоток воды. Привычка укоренилась, и даже сейчас спортсмену хватает минимума жидкости для поддержания себя в форме.
При росте 180 см Айгубов вне бега на длинные дистанции весит около 90 килограммов, а после соревнований значительно теряет в весе.
Врач-нутрициолог уверена, что такая серьёзная потеря веса во время бега происходит за счёт потери воды, а не жира. К тому же, у спортсменов-бегунов этого самого жира почти нет. А вот пытаться повторить опыт Айгубова неподготовленному человеку точно не стоит, т.к. это может негативно отразиться на работе почек и всего организма. Хотя занятия спортом без цели достичь рекорда и максимально похудеть будут полезными.
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Много вопросов...
Худеть - это значит терять жировую и мышечную массу.
Мышцы он при беге не теряет, а жира у него и так практически нет.