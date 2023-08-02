«Это слабое оправдание»: в Госдуме заявили, что «жертвы телефонных мошенников», которые идут поджигать военкоматы, не заслуживают снисхождения

В последнее время таких случаев всё больше.
В России подожгли больше 20 военкоматов. Сделали это женщины и пенсионеры, которым, внимание, позвонили мошенники и велели совершить преступление. Людей убеждали в том, что они якобы «помогут поймать преступников», участвуют в «полицейской операции», ну или другую вопиющую ложь, которой почему-то верят.
Источник:
Источник:
Источник:
К сожалению, таких случаев хватает. Поджигателей оперативно задерживают, им может грозить до 20 лет тюрьмы за террористическую деятельность. Что касается того, что их «обманули» и «развели» мошенники - об этом высказался первый зампред комитета Госдумы по безопасности Михаил Старшинов:
С точки зрения расследования преступления – это задача правоохранительных органов. Для меня выглядит, мягко говоря, странным, когда людям звонит бог знает кто, и они идут в банк, снимают свои накопления и выкидывают их в окно, когда кто-то, бог знает кто, говорит: «Иди, сожги военкомат или зарежь соседа». Это, конечно, будет квалифицировано как преступление, безусловно. Что людьми движет, когда это так, я не знаю: глупость, нелепость. Странно – наверное, это самое подходящее слово.
Я не думаю, что подобного рода вещи можно регулировать с помощью ужесточения наказания. Я подозреваю, что люди идут, движимые не желанием совершить преступление, а у них что-то другое в голове, и как оно в эти головы попадает для меня загадка. Мне по человечески понятно, что логика в том, что чуть ли они сами не жертвы, что не хотели и так далее. Но это слабое оправдание. Они идут, совершают преступление, а потом говорят: «Извините, помутнение нашло». Где граница тогда, для кого мы будем делать снисхождение? Так люди через одного могут сказать, что помутнение нашло, набил я ему морду, какое же тут хулиганство, так по пьянке закрутилось. Нет у меня разумного объяснения, и мне кажется, что его не только у меня, его вообще нет. А для какого-то снисхождения я не вижу основания. А с чего вдруг?
По всей видимости, бороться с поджигателями будут по всей строгости закона. Без оглядки на оправдания про «обман» и «телефонных мошенников».
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста