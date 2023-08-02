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«Это слабое оправдание»: в Госдуме заявили, что «жертвы телефонных мошенников», которые идут поджигать военкоматы, не заслуживают снисхождения

«Это слабое оправдание»: в Госдуме заявили, что «жертвы телефонных мошенников», которые идут поджигать военкоматы, не заслуживают снисхождения

Автор:
02 августа 2023 17:30
Сообщество : Криминал
Метки: Госдума   Поджог   военкомат   наказание   оправдание   снисхождение   терроризм   
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В последнее время таких случаев всё больше.

В России подожгли больше 20 военкоматов. Сделали это женщины и пенсионеры, которым, внимание, позвонили мошенники и велели совершить преступление. Людей убеждали в том, что они якобы «помогут поймать преступников», участвуют в «полицейской операции», ну или другую вопиющую ложь, которой почему-то верят.

К сожалению, таких случаев хватает. Поджигателей оперативно задерживают, им может грозить до 20 лет тюрьмы за террористическую деятельность. Что касается того, что их «обманули» и «развели» мошенники - об этом высказался первый зампред комитета Госдумы по безопасности Михаил Старшинов:

С точки зрения расследования преступления – это задача правоохранительных органов. Для меня выглядит, мягко говоря, странным, когда людям звонит бог знает кто, и они идут в банк, снимают свои накопления и выкидывают их в окно, когда кто-то, бог знает кто, говорит: «Иди, сожги военкомат или зарежь соседа». Это, конечно, будет квалифицировано как преступление, безусловно. Что людьми движет, когда это так, я не знаю: глупость, нелепость. Странно – наверное, это самое подходящее слово.

Я не думаю, что подобного рода вещи можно регулировать с помощью ужесточения наказания. Я подозреваю, что люди идут, движимые не желанием совершить преступление, а у них что-то другое в голове, и как оно в эти головы попадает для меня загадка. Мне по человечески понятно, что логика в том, что чуть ли они сами не жертвы, что не хотели и так далее. Но это слабое оправдание. Они идут, совершают преступление, а потом говорят: «Извините, помутнение нашло». Где граница тогда, для кого мы будем делать снисхождение? Так люди через одного могут сказать, что помутнение нашло, набил я ему морду, какое же тут хулиганство, так по пьянке закрутилось. Нет у меня разумного объяснения, и мне кажется, что его не только у меня, его вообще нет. А для какого-то снисхождения я не вижу основания. А с чего вдруг?

По всей видимости, бороться с поджигателями будут по всей строгости закона. Без оглядки на оправдания про «обман» и «телефонных мошенников».


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Метки: Госдума   Поджог   военкомат   наказание   оправдание   снисхождение   терроризм   
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7  комментариев
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34k
АнтонПолднев Час назад
Сказать, что у нас еб@нутый народ, это не сказать ничего.
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danieldewitte 13 минут назад
Я бы сказал, это вообще не оправдание.
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15k
a_komolow 13 минут назад
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26k
Matrosskin 40 минут назад
У меня другой вопрос: а как так получается, что вот так просто любая бабка проходит и поджигает? Я видел несколько военкоматов - вставал на учёт, проходил сборы, присягу, переезжал, ходил за документами. Везде военкомат никак на офисный центр не походил или на офис почты России. Военкоматы вообще не дураки делали, так то уж. И поставить часового на удалении 3-5 метров, который бы спрашивал о цели визита в дневное время, и не пускал бы в нерабочее - подсказывает простейшая логика. Тем более - уж кто-кто, а военкомат имеет достаточный людской резерв чтоб это обеспечить
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39k
Notan Blaine 57 минут назад
Вопрос несколько другой. Когда какой-то школьник-идиот устраивает стрельбу в школе, моментально появляются разного рода моралисты, что призывают запретить компьютерные игры, иностранные боевики, западную музыку и т.д. Но почему в этих случая они, кто так любит всё запрещать, не хотят запретить телефоны и сотовую связь, переведя все на аналоговые линии и подконтрольные АТС.
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278
no. 59 минут назад
но если б повелся сын депутата - виноваты бы были военкоматы, что там стояли.
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