«Это слабое оправдание»: в Госдуме заявили, что «жертвы телефонных мошенников», которые идут поджигать военкоматы, не заслуживают снисхождения

С точки зрения расследования преступления – это задача правоохранительных органов. Для меня выглядит, мягко говоря, странным, когда людям звонит бог знает кто, и они идут в банк, снимают свои накопления и выкидывают их в окно, когда кто-то, бог знает кто, говорит: «Иди, сожги военкомат или зарежь соседа». Это, конечно, будет квалифицировано как преступление, безусловно. Что людьми движет, когда это так, я не знаю: глупость, нелепость. Странно – наверное, это самое подходящее слово.

Я не думаю, что подобного рода вещи можно регулировать с помощью ужесточения наказания. Я подозреваю, что люди идут, движимые не желанием совершить преступление, а у них что-то другое в голове, и как оно в эти головы попадает для меня загадка. Мне по человечески понятно, что логика в том, что чуть ли они сами не жертвы, что не хотели и так далее. Но это слабое оправдание. Они идут, совершают преступление, а потом говорят: «Извините, помутнение нашло». Где граница тогда, для кого мы будем делать снисхождение? Так люди через одного могут сказать, что помутнение нашло, набил я ему морду, какое же тут хулиганство, так по пьянке закрутилось. Нет у меня разумного объяснения, и мне кажется, что его не только у меня, его вообще нет. А для какого-то снисхождения я не вижу основания. А с чего вдруг?