Российские полярники сумели вырастить в Антарктиде настоящие арбузы

Что касается целей эксперимента, то они многогранны. Во-первых, занятие огородничеством вызывает у полярников исключительно положительные эмоции, а хороший микроклимат в замкнутом коллективе крайне важен.

Во вторых, если установка по выращиванию арбузов справилась с задачей в таких экстремальных условиях, значит, она сможет работать и в других местах - например, в космосе.

И, наконец, кому не захочется отведать настоящего арбуза, если за окном - трескучий мороз и сугробы?

Теперь в планах у учёных освоить в Антарктике агротехнику лесных ягод — ежевики, голубики, земляники.