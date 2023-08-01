Российские полярники сумели вырастить в Антарктиде настоящие арбузы

В планах у ученых и исследователей - доработать технологию выращивания в Антарктике ежевики, черники и клубники.
Полярникам Российского научно-исследовательского института Арктики и Антарктики потребовалось 103 дня, чтобы вырастить восемь спелых арбузов. Для этого использовалась беспочвенная технология панопоники.
Т.к. арбуз - всё-таки южное растение с определёнными требованиями к температуре воздуха, составу грунта и поливу, пришлось предусмотреть многие нюансы. Во-первых, для эксперимента отобрали два скороспелых сорта, которые смогли адаптироваться к крайне неблагоприятным для роста и развития растений условиям — низкому атмосферному давлению и дефициту кислорода. Во-вторых, растения выращивались в специальном фитотехкомплексе - только так учёные смогли обеспечить подходящие для арбузов значения температуры и влажности воздуха.
Установка панопоники была специально разработана Агрофизическим институтом. Для арбузов подобрали тонкослойный почвозаменитель, питательные растворы и световой спектр, приближенного к солнечному.
Наконец, чтобы растения завязали плоды, пришлось прибегнуть к искусственному опылению. Эту процедуру не назовёшь сложной - все умеют переносить пыльцу на рыльце пестиков. Однако и в этом деле есть свои нюансы. Цветок арбуза недолговечен, и раскрывается всего на двое суток. Поэтому важно, чтобы мужские и женские цветки раскрылись одновременно и - более того - на одном и том же сорте.
Несмотря на все эти сложности, полярникам удалось получить неплохой урожай арбузов.Шесть растений двух разных сортов были высажены на станции «Восток» в апреле, в конце мая провели опыление, и уже в июле попробовали первые арбузы. Их созрело восемь штук. Максимальный вес одного плода достиг 1 кг, а диаметр — 13 см.
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По словам директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Макарова,.арбузы «Востока», — самые южные на планете Земля. До этого эксперимента вкусные плоды выращивали на южнокорейской антарктической станции, но внешние природные условия там значительно мягче.
Арбузы - не первая культура, которую пробуют культивировать на станции в Антарктиде, но, безусловно, — самая экзотическая и сложная. По сравнению с ней, зеленные культуры, низкорослые перцы и томаты, которые ранее выращивали в этих экстремальных условиях не кажутся такими уж неженками.
Что касается целей эксперимента, то они многогранны. Во-первых, занятие огородничеством вызывает у полярников исключительно положительные эмоции, а хороший микроклимат в замкнутом коллективе крайне важен.
Во вторых, если установка по выращиванию арбузов справилась с задачей в таких экстремальных условиях, значит, она сможет работать и в других местах - например, в космосе.
И, наконец, кому не захочется отведать настоящего арбуза, если за окном - трескучий мороз и сугробы?
Теперь в планах у учёных освоить в Антарктике агротехнику лесных ягод — ежевики, голубики, земляники.
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