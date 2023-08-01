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Российские полярники сумели вырастить в Антарктиде настоящие арбузы

Российские полярники сумели вырастить в Антарктиде настоящие арбузы

Автор:
01 августа 2023 14:00
Сообщество : Наука
Метки: Антарктида   Видео   Российский научно-исследовательскоий институт Арктики и Антарктики   арбузы   наука   панопоника   эксперимент   
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В планах у ученых и исследователей - доработать технологию выращивания в Антарктике ежевики, черники и клубники.

Полярникам Российского научно-исследовательского института Арктики и Антарктики потребовалось 103 дня, чтобы вырастить восемь спелых арбузов. Для этого использовалась беспочвенная технология панопоники.


Т.к. арбуз - всё-таки южное растение с определёнными требованиями к температуре воздуха, составу грунта и поливу, пришлось предусмотреть многие нюансы. Во-первых, для эксперимента отобрали два скороспелых сорта, которые смогли адаптироваться к крайне неблагоприятным для роста и развития растений условиям — низкому атмосферному давлению и дефициту кислорода. Во-вторых, растения выращивались в специальном фитотехкомплексе - только так учёные смогли обеспечить подходящие для арбузов значения температуры и влажности воздуха.


Установка панопоники была специально разработана Агрофизическим институтом. Для арбузов подобрали тонкослойный почвозаменитель, питательные растворы и световой спектр, приближенного к солнечному.


Наконец, чтобы растения завязали плоды, пришлось прибегнуть к искусственному опылению. Эту процедуру не назовёшь сложной - все умеют переносить пыльцу на рыльце пестиков. Однако и в этом деле есть свои нюансы. Цветок арбуза недолговечен, и раскрывается всего на двое суток. Поэтому важно, чтобы мужские и женские цветки раскрылись одновременно и - более того - на одном и том же сорте.


Несмотря на все эти сложности, полярникам удалось получить неплохой урожай арбузов.Шесть растений двух разных сортов были высажены на станции «Восток» в апреле, в конце мая провели опыление, и уже в июле попробовали первые арбузы. Их созрело восемь штук. Максимальный вес одного плода достиг 1 кг, а диаметр — 13 см.


По словам директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Макарова,.арбузы «Востока», — самые южные на планете Земля. До этого эксперимента вкусные плоды выращивали на южнокорейской антарктической станции, но внешние природные условия там значительно мягче.


Арбузы - не первая культура, которую пробуют культивировать на станции в Антарктиде, но, безусловно, — самая экзотическая и сложная. По сравнению с ней, зеленные культуры, низкорослые перцы и томаты, которые ранее выращивали в этих экстремальных условиях не кажутся такими уж неженками.




Что касается целей эксперимента, то они многогранны. Во-первых, занятие огородничеством вызывает у полярников исключительно положительные эмоции, а хороший микроклимат в замкнутом коллективе крайне важен.


Во вторых, если установка по выращиванию арбузов справилась с задачей в таких экстремальных условиях, значит, она сможет работать и в других местах - например, в космосе.


И, наконец, кому не захочется отведать настоящего арбуза, если за окном - трескучий мороз и сугробы?


Теперь в планах у учёных освоить в Антарктике агротехнику лесных ягод — ежевики, голубики, земляники.

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Метки: Антарктида   Видео   Российский научно-исследовательскоий институт Арктики и Антарктики   арбузы   наука   панопоника   эксперимент   
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3  комментария
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11k
Летучий Мыш 46 минут назад
Это к чему они там готовятся?
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Трив 13 минут назад
Думаю, с черникой проблем возникнуть не должно.
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