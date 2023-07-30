Японцу надоело быть человеком и он потратил 14 тысяч долларов на «собачий костюм»

Теперь его водят на поводке, а он радостно помахивает хвостом.
Япония - своеобразная страна. Множество традиций, ритуалов и привычек, которые понимают только жители страны восходящего Солнца. Остальные от этого далеки. Например, превращение в хикикомори - когда человек уходит в добровольное заточение и сидит безвылазно дома. Чаще всего таким балуются подростки-недоросли, но встречаются и взрослые дядьки. По подсчётам, в Японии около 2 миллионов таких людей.
Так что колорита в Японии хватает. Взять хотя бы «человеко-пса» по «кличке» Токо. С детства он мечтал быть собакой и когда подрос - заказал костюм колли за 14 тысяч долларов. Сначала влез в него ради шутки, а потом «обжился» и привык.
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Теперь гражданин так освоился в образе пса, что его вывели на прогулку.
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Этот товарищ считает, что ничего странного в его поведении нет. Подумаешь - всего лишь исполнил детскую мечту.
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А как в повседневной жизни?
Писать на дерево, какать на улице, есть из миски?
И отдельный вопрос по поводу случки?
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Ничего своеобразного там нет. Это обычное общество с исторически либеральным мышлением - где нет добра и зла. Где нет человека.