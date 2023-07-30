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Японцу надоело быть человеком и он потратил 14 тысяч долларов на «собачий костюм»

Японцу надоело быть человеком и он потратил 14 тысяч долларов на «собачий костюм»

Автор:
30 июля 2023 20:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Япония   колорит   костюм   пес   собака   хикикомори   
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Теперь его водят на поводке, а он радостно помахивает хвостом.

Япония  - своеобразная страна. Множество традиций, ритуалов и привычек, которые понимают только жители страны восходящего Солнца. Остальные от этого далеки. Например, превращение в хикикомори - когда человек уходит в добровольное заточение и сидит безвылазно дома. Чаще всего таким балуются подростки-недоросли, но встречаются и взрослые дядьки. По подсчётам, в Японии около 2 миллионов таких людей.

Так что колорита в Японии хватает. Взять хотя бы «человеко-пса» по «кличке» Токо. С детства он мечтал быть собакой и когда подрос - заказал костюм колли за 14 тысяч долларов. Сначала влез в него ради шутки, а потом «обжился» и привык.

Теперь гражданин так освоился в образе пса, что его вывели на прогулку.

Этот товарищ считает, что ничего странного в его поведении нет. Подумаешь - всего лишь исполнил детскую мечту.

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Метки: Видео   Япония   колорит   костюм   пес   собака   хикикомори   
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19  комментариев
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
Я так понимаю, психиатрических клиник в Японии нет?
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25k
AzuveR 13 минут назад
Сколько же иппанутых людей по миру. Я так понимаю, что ест он из миски и серить его выводят два раза в день. А случка раз в месяц.
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18k
Михаил Гривин 16 минут назад
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15k
Shtoppi 19 минут назад
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1k
Chlorpikrin 22 минуты назад
Смешно.
А как в повседневной жизни?
Писать на дерево, какать на улице, есть из миски?
И отдельный вопрос по поводу случки?
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9k
Павел Полчаса назад
Это всё после Фукусимы
!!!
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11k
Кот Бегемот 37 минут назад
Ну, что сказать? ...Японец!
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27k
БамбарбияКиргуду 39 минут назад
А ногу около каждого столба тоже поднимает?
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2k
Старожил 44 минуты назад
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5k
Ал Ди 45 минут назад
косит от чего то.
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47
Андрей 48 минут назад
Я не понял, а почему у него задние лапы той же длины что и передние, он ходит на коленях, но голеней и стоп не видно почему-то. А вообще конечно это пи*дец, слов нет
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466
twincam 51 минуту назад
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3k
Lexx Час назад
И откуда только у конченых идиотов столько бабла.
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10k
Vacony Час назад
Хиросима и Нагасаки не прошли даром...
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34k
АнтонПолднев Час назад
Ну двигается он как робот. В первом ролике очень хорошо видно.
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50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
ипанутый ! и лечить не кому.
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5k
Горожанин Час назад
"Япония - своеобразная страна"
----------
Ничего своеобразного там нет. Это обычное общество с исторически либеральным мышлением - где нет добра и зла. Где нет человека.
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August

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