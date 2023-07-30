Японцу надоело быть человеком и он потратил 14 тысяч долларов на «собачий костюм»

Так что колорита в Японии хватает. Взять хотя бы «человеко-пса» по «кличке» Токо. С детства он мечтал быть собакой и когда подрос - заказал костюм колли за 14 тысяч долларов. Сначала влез в него ради шутки, а потом «обжился» и привык.