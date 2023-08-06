Ребенок спровоцировал ядовитого паука на кусь, чтобы стать Человеком-пауком

Сейчас его жизни ничего не угрожает, ну кроме просмотра очередных голливудских фильмов.

Яд Черных вдов содержит нейротоксин, известный как альфа-латротоксин. Это влияет на нервную систему и может вызвать такие симптомы, как боль, покраснение и припухлость вокруг места укуса, спазмы в животе, тошноту и рвоту, дрожь и потоотделение.