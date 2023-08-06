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Ребенок спровоцировал ядовитого паука на кусь, чтобы стать Человеком-пауком

Ребенок спровоцировал ядовитого паука на кусь, чтобы стать Человеком-пауком

Автор:
06 августа 2023 11:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: боливия   питер паркер   ребенок   укус   человек паук   черная вдова   
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Опасное это дело в детстве пересмотреть супергеройских фильмов про всяких Человекопуков.

 

Этот абсурд произошел в Боливии, в городе Вичулома, департаменте Oruro. Восьмилетний мальчик так сильно был впечатлен после просмотра Человека-паука, что решил стать супер — героем во чтобы то не стало. Для этого он пошел в лес, нашел там несчастного паука Черная вдова, заставил себя укусить, спрятал в банку и притащил домой.


 

Как рассказал потом сам ребенок, домой ядовитое насекомое он принес, на всякий случай, вдруг с первого укуса он супер — героем не станет. Превращение в Питера Паркера пошло не по плану, вместо паутины из рук у мальчишки поднялась температура и ему стало очень плохо. Благо он додумался рассказать все матери, и его быстро доставили в больницу.

 


Сейчас его жизни ничего не угрожает, ну кроме просмотра очередных голливудских фильмов.

Яд Черных вдов содержит нейротоксин, известный как альфа-латротоксин. Это влияет на нервную систему и может вызвать такие симптомы, как боль, покраснение и припухлость вокруг места укуса, спазмы в животе, тошноту и рвоту, дрожь и потоотделение.


Но, несмотря на их устрашающую репутацию, эти пауки, как правило, кусают только в целях самозащиты или в ответ на предполагаемую угрозу.
Тем не менее, в очень редких случаях укусы некоторых видов вдов приводили к смерти, вызванной серьезным нарушением нервных сигналов в организме. В целом, маленькие дети, пожилые люди и люди с серьезными проблемами со здоровьем подвергаются наибольшему риску от укусов пауков.

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Метки: боливия   питер паркер   ребенок   укус   человек паук   черная вдова   
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3  комментария
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16k
Shtoppi 20 минут назад
питера паркера укусил радиоактивный паук, а не ядовитый, по этому этот тупой ребенок и потерпел фиаско с трансформацией.
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15k
banzai7 Полчаса назад
Объясните маленькому дебилу, что получить ген паука может только его потомство и то, если он сумеет трахнуть паучиху.
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11k
ScorpionDS Полчаса назад
Нет давно один себе ртуть вводил, хотел стать Росомахой ...
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