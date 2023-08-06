Ребенок спровоцировал ядовитого паука на кусь, чтобы стать Человеком-пауком

Опасное это дело в детстве пересмотреть супергеройских фильмов про всяких Человекопуков.
Этот абсурд произошел в Боливии, в городе Вичулома, департаменте Oruro. Восьмилетний мальчик так сильно был впечатлен после просмотра Человека-паука, что решил стать супер — героем во чтобы то не стало. Для этого он пошел в лес, нашел там несчастного паука Черная вдова, заставил себя укусить, спрятал в банку и притащил домой.
Как рассказал потом сам ребенок, домой ядовитое насекомое он принес, на всякий случай, вдруг с первого укуса он супер — героем не станет. Превращение в Питера Паркера пошло не по плану, вместо паутины из рук у мальчишки поднялась температура и ему стало очень плохо. Благо он додумался рассказать все матери, и его быстро доставили в больницу.
Сейчас его жизни ничего не угрожает, ну кроме просмотра очередных голливудских фильмов.
Яд Черных вдов содержит нейротоксин, известный как альфа-латротоксин. Это влияет на нервную систему и может вызвать такие симптомы, как боль, покраснение и припухлость вокруг места укуса, спазмы в животе, тошноту и рвоту, дрожь и потоотделение.
Но, несмотря на их устрашающую репутацию, эти пауки, как правило, кусают только в целях самозащиты или в ответ на предполагаемую угрозу.
Тем не менее, в очень редких случаях укусы некоторых видов вдов приводили к смерти, вызванной серьезным нарушением нервных сигналов в организме. В целом, маленькие дети, пожилые люди и люди с серьезными проблемами со здоровьем подвергаются наибольшему риску от укусов пауков.
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет