25 самых опасных мест на нашей планете

Наша планета — прекрасна и полна удивительных мест, но и у неё есть свои тёмные стороны. В некоторые места мира лучше вообще не попадать, и опасными они стали или из-за природных катаклизмов, или из-за деятельности человека. От горячих точек стихийных бедствий и радиоактивных озёр, до охваченных хаосом городов — посмотрим на 25 мест на Земле, которые считаются крайне опасными для посещения.
Когда-то в австралийском городе Виттенум располагалась асбестовая шахта. Асбест — это силикатный минерал, опасный для здоровья человека. Из-за трагической гибели тысяч жителей в результате воздействия асбеста, в настоящее время бывший город официально объявлен загрязнённым участком. Несмотря на предупреждения, безумные смельчаки иногда пытаются пройти на территорию города, но делать это крайне не рекомендуется.
Остров Скеллиг-Майкл известен тем, что там снимали “Звёздные войны: Пробуждение Силы”. Гора на острове завоевала популярность среди туристов, но остаётся опасным местом для посещения. Этот скалистый остров омывают мощные волны, а чтобы добраться до древних монастырей на вершине, нужно преодолеть 600 неровных каменных ступеней. Здесь также часто случаются камнепады, высокие приливы, а погодные условия бывают неблагоприятными. Чтобы ограничить посещение острова, власти выдают всего четыре лицензии в год на катание на лодках возле острова, и ограничивают число посетителей.
Гора Хуашань в китайской провинции Шэньси возвышается на 2 154 м над уровнем моря. Здесь располагается известная "Тропа смерти", некогда покорённая отважными даосскими монахами. У этой тропы над ущельем нет перил или барьеров, а только камни по бокам, за которые можно держаться. Коварная тропа унесла более сотни жизней, но тысячи туристов каждый год всё равно отправляются сюда, чтобы бросить величественной горе вызов.
На острове Рамри обитает бесчисленное количество морских крокодилов. Хотя путешествовать по дорогам, соединяющим остров с материком, относительно безопасно, в районе болот у вас есть большая вероятность стать крокодильим обедом. Во время Второй мировой войны у острова Рамри появилась дурная слава из-за жуткого инцидента. Когда сотни японских солдат попытались отступить через болота, их безжалостно атаковали и съели крокодилы.
Афарская котловина – местность на северо-востоке Эфиопии в регионе Афар, которая имеет уникальные геологические особенности. В котловине идёт постоянное тектоническое движение, что приводит к постоянным землетрясениям и образованию трещин (длиной до 8 м) на поверхности. Здесь также сильна вулканическая активность. В период с сентября по октябрь 2005 года в Афарском разломе произошло 163 землетрясения магнитудой более 3,9, а также извержение вулкана.
Самой опасной горой в мире является не Эверест, а Аннапурна — вершина в Гималаях. Её отличает невероятно сложный подъём, для преодоления которого понадобятся ледорубы и обувь с шипами, а также множество скал и крутых склонов. С 1950 года Аннапурну успешно покорили около 150 раз, но она также унесла жизни 53 альпинистов. Уровень смертности на ней составляет около 38%. Для сравнения, при восхождении на Эверест с гидом смертность составляет около 10%.
Аутбэк — собирательное название обширных районов Австралии, чья большая часть покрыта пустынями. Они занимают 70% территории Австралии, и манят любителей приключений и захватывающих видов дикой природы. Однако, путешествовать в таких местах может быть опасно. Дикая природа не дремлет — а особенно ядовитые пауки и змеи. Также в засушливых условиях велика вероятность словить тепловой удар.
Африканская река Замбези простирается на целых 2 574 км, и это — одно из самых опасных мест для рафтинга, хоть и очень захватывающее. На реке встречаются сотни водопадов и сложные для прохождения пороги. Кроме того, на берегах часто бродят дикие животные — поэтому падать в воду здесь опасно.
"Купель дьявола" — естественная скальная выемка в верхней точке водопада Виктория, вымытая водой за тысячи лет. Место получило такое название, потому что она находится в нескольких метрах от крутого обрыва. К сожалению, некоторых смельчаков часто уносит к обрыву, и они оказываются у подножия водопада. В таком случае даже спасателям затем сложно достать их тела.
Это озеро на карибском острове Доминика может буквально сжечь вас живьём. Бойлинг является вторым по величине горячим источником в мире, и температура воды по его краям составляет от 82 до 92 °C. Из-за этого оно постоянно окутано облаком пара. На озере также погибали туристы, задохнувшись от внезапных выбросов вулканических газов.
Гуфр Берже или "Пещера смерти" унесла жизни множества исследователей, которые осмелились пройти в её глубины. На сегодня максимальная исследованная глубина пещеры составляет 1 323 метра, но как говорят специалисты, это не предел. У неё невероятно сложная структура, а главную опасность представляют внезапные паводки. Если вы всё-таки покорите пещеру, обратный путь на поверхность может занять от 15 до 30 часов.
Венесуэла часто возглавляет списки мест, опасных для туристов. Город Каракас, печально известный высоким уровнем преступности, к сожалению, держит звание мировой столицы убийств. Даже если вы стали жертвой нападения, например, добиться справедливости практически невозможно - лишь незначительный процент подобных дел заканчивается успешным вынесением обвинительных приговоров. Кроме того, во всей стране царит экономическая и политическая нестабильность.
С 1991 года Сомали погрузилось в хаос: государство разделилось на несколько частей, здесь отсутствует единое правительство, идут гражданские войны, вдоль побережья буйствует пиратство. Кроме того, согласно некоторым сообщениям, члены итальянской мафии десятилетиями сбрасывали радиоактивные отходы в воды Сомалийского побережья. Береговая линия усеяна опасными материалами и токсичными отходами, что крайне негативно сказалось на состоянии здоровья жителей побережья.
Город Ла Оройя в Перу имеет печальную славу одного из самых опасных и загрязнённых мест на планете. Добыча полезных ископаемых в городе привела к высокому уровню содержания токсичных веществ: мышьяка, кадмия и свинца, что превышает стандарты безопасности ВОЗ. Из-за этого среди местных жителей распространены респираторные заболевания и другие проблемы со здоровьем.
Через два года после обретения независимости от Португалии в 1975 году, в Мозамбике разразилась катастрофическая гражданская война, которая продолжалась 15 лет. Хотя война закончилась в 1992 году, после неё вспыхнул мятеж повстанцев, продолжающийся по сей день. В 2021 году местный город Палма захватили исламисты: они сожгли две трети города, убили тысячи жителей и сотни военных. Около 40 тысяч местных бежали в соседние населённые пункты. Хотя затем военные отбили у террористов город, спокойствия там в ближайшее время не видать.
Турецкий город Стамбул находится на линии одного из самых опасных геологических разломов в мире, так называемом Северо-Анатолийском разломе. За последнее столетие линия разлома на севере Турции постепенно смещалась на запад, вызывая землетрясения. Разрушительное землетрясение 1999 года магнитудой 7,6 превратило местный город Измит в руины, и унесло жизни 45 000 человек. Следующее землетрясение, по мнению экспертов, может произойти ближе к Стамбулу, на юге города.
Кабул считается ещё одним опасным местом для посещения. Всему виной - терроризм, продолжающийся военный конфликт, риск похищения и высокий уровень преступности.
До Второй мировой войны атолл Бикини в Тихом океане был буквально раем с живописными пляжами и кристально чистой голубой водой. Однако, в период с 1946 по 1958 год США проводили здесь ядерные испытания, взорвав 23 единиц ядерного оружия. Сегодня атолл Бикини - пустошь, которая представляет серьезную опасность для всех форм жизни из-за высокого уровня радиации.
"Красная зона" - несколько районов на северо-востоке Франции, непригодных для проживания из-за разрушительных последствий Первой мировой войны. Всему виной - многочисленные останки людей и животных, которые могут загрязнять почву и воду, а также остатки оружия и множество неразорвавшихся боеприпасов, из-за которых здесь опасно строительство. После окончания войны власти запретили здесь лесоводство, сельское хозяйство и создание поселений.
Камино-Лос-Юнгас или "Дорога смерти" в Боливии - одна из самых опасных дорог в мире длиной 80 км. Из-за крутых обрывов, густого тумана, частых оползней и водопадов по ней крайне рискованно передвигаться. До 1995 года на этой дороге ежегодно погибало от 200 до 300 водителей. Чаще всего это были водители грузовиков и автобусов, которые с трудом справлялись с управлением на крутых узких поворотах.
Местные жители прозвали газовый кратер Дарваза в Туркменистане "Вратами ада". Кратер появился в 1971 году, когда советские геологи обнаружили скопление подземного газа возле одноимённого поселения Дарваза. В результате бурения они наткнулись на подземную пустоту, в которую потом обвалились верхние слои грунта. В образовавшуюся дыру с газом упала вся буровая вышка. Чтобы обезопасить население от вредных газов, геологи их подожгли - надеясь, что вскоре огонь потухнет. Но этого не случилось, и природный газ горит по сей день. Хотя место популярно среди туристов, продолжающийся выброс природного газа из кратера представляет значительную экологическую опасность.
Идзу - цепь вулканических островов у восточного побережья Японии, где зафиксирована самая высокая концентрация сернистых газов на планете. В 2000 году острова пришлось эвакуировать из-за выброса токсичных газов, но спустя пять лет жителям разрешили вернуться. Однако, риски для здоровья никуда не делись. Сейчас население островов Идзу небольшое, и все жители обязаны носить специальные маски.
США использовали Фараллоновы острова у побережья Калифорнии как свалку для ядерных отходов. Между 1946 и 1970 годами здесь выбросили более 47 800 контейнеров с радиоактивными отходами. Хотя точное местоположение "захоронения" отходов неизвестно, вокруг островов сохраняется высокий уровень радиации.
С 1951 года озеро Карачай в Челябинской области использовалось для хранения радиоактивных отходов ПО "Маяк", предприятия по производству компонентов ядерного оружия. В 70-х было принято решение о полной засыпке озера, но приступили к ней лишь в 1986 году. Сегодня озеро признано самым опасным местом в мире. Уровень радиации настолько высок, что постояв рядом с ним 10 минут, можно получить смертельную дозу радиоактивного облучения.
Марианская впадина - самый глубокий океанический жёлоб из известных на планете, а также самый опасный. Длина впадины составляет 2540 км, а глубина - 11 км. Самую большую опасность представляет давление в жёлобе - у дна оно достигает 108,6 МПа, что в тысячу раз больше нормального атмосферного давления. Помимо этого, на некоторых участках впадины есть вулканическая активность и гидротермальные источники, вода вокруг которых нагревается до 450 градусов Цельсия. Несмотря на это, Марианская впадина населена многочисленными видами беспозвоночных животных, бактерий, грибков, вирусов, которые благополучно адаптировались к суровым условиям существования.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Девка в маечке бессмертная или слишком быстрая?
Атолл Бикини тоже не превратился в пустыню,на нем даже люди живут.
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Может, всё-таки "шириной"?
С тем же успехом самое опасное место в мире - это автодороги. На них ежедневно гибнут раз в сто больше народа. чем "самых опасных местах на нашей планете"