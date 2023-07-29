25 самых опасных мест на нашей планете

Через два года после обретения независимости от Португалии в 1975 году, в Мозамбике разразилась катастрофическая гражданская война, которая продолжалась 15 лет. Хотя война закончилась в 1992 году, после неё вспыхнул мятеж повстанцев, продолжающийся по сей день. В 2021 году местный город Палма захватили исламисты: они сожгли две трети города, убили тысячи жителей и сотни военных. Около 40 тысяч местных бежали в соседние населённые пункты. Хотя затем военные отбили у террористов город, спокойствия там в ближайшее время не видать.