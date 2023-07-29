Немного о мороженом из детства.  Мини заметка для тех, кому за …

Советские цены: пломбир сливочный -19 копеек, молочное - 9 коп., фруктовое - 7 коп., шоколадное «эскимо» малое - 11 коп., большое - 22 коп., «ленинградское» шоколадное - 28 коп., в вафельном стаканчике сливочное с кремовой розочкой - 28 коп. Закат советского мороженого наступил с перестройкой. А с 1990 г. страну накрыл поток импортного мороженого с явно химическим наполнителем. Вкус настоящего советского мороженого остался в воспоминаниях тех, кто родился в СССР.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ О СОВЕТСКОМ МОРОЖЕНОМ...

1. За границей советское мороженое относили к престижному классу. Его подавали исключительно в дорогих ресторанах по самой высокой цене!

2. ГОСТ 117–41, по которому производили советское мороженое, считался одним из самых жестких в мире и был введен еще 12 марта 1941 года. В нем содержалось только натуральное молоко, а все виды мороженого выпускались по единой технологии. Вот почему вкус десерта в любом городе Союза был одинаковым .

3. По мнению наркома, советский гражданин должен был съедать за год не менее пяти килограммов мороженого .

4. Каждую партию мороженого оценивали по 100-балльной системе. Любое отклонение от вкуса, цвета или запаха считалось браком.

5. Время реализации мороженого ограничивалось всего одной неделей. (Сейчас мороженое можно хранить около полугода) .

6. Самым необычным вкусом обладало томатное мороженое, которое многие не помнят. Но те, кто пробовал, не смогут забыть его вкус никогда. Одни считали его редкой гадостью, другие хотели бы вернуть время вспять, чтобы попробовать еще разочек .

7. Закат советского мороженого наступил с перестройкой.

В 1990 году страну накрыл поток импортного мороженого с явно химическим наполнителем. Вкус настоящего советского остался в воспоминаниях старших поколений». А. Платонов.