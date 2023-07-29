FISHKINET
добавить
пост
Сообщество СССР 364 поста • 141 подписчик подписаться
Главная > Сообщество СССР
Немного о мороженом из детства.&nbsp;&nbsp; Мини заметка для тех, кому за …

Немного о мороженом из детства.  Мини заметка для тех, кому за …

Автор:
29 июля 2023 17:06
Сообщество : СССР
Метки: СССР   вкус детства   мороженое   
615
3

Сейчас лето в разгаре и, несмотря, на изменчивость погоды, бывают и активные знойные дни, когда хочется что-нибудь прохладное и вкусное. Вот порой и вспоминается радостные фрагменты из далёкого детства…)))

«Я на переменах покупал за 6 копеек фруктовое как лед или япломбио сливочный за 11 или 20 копеек на палочке в шоколаде (если закроил деньги от обеда в столовке).

В отечественном мороженом не было ни единого консерванта, только натуральное молоко и сливки!


Советские цены: пломбир сливочный -19 копеек, молочное - 9 коп., фруктовое - 7 коп., шоколадное «эскимо» малое - 11 коп., большое - 22 коп., «ленинградское» шоколадное - 28 коп., в вафельном стаканчике сливочное с кремовой розочкой - 28 коп. Закат советского мороженого наступил с перестройкой. А с 1990 г. страну накрыл поток импортного мороженого с явно химическим наполнителем. Вкус настоящего советского мороженого остался в воспоминаниях тех, кто родился в СССР.

 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ О СОВЕТСКОМ МОРОЖЕНОМ...

1. За границей советское мороженое относили к престижному классу. Его подавали исключительно в дорогих ресторанах по самой высокой цене!

2. ГОСТ 117–41, по которому производили советское мороженое, считался одним из самых жестких в мире и был введен еще 12 марта 1941 года. В нем содержалось только натуральное молоко, а все виды мороженого выпускались по единой технологии. Вот почему вкус десерта в любом городе Союза был одинаковым .

3. По мнению наркома, советский гражданин должен был съедать за год не менее пяти килограммов мороженого .

4. Каждую партию мороженого оценивали по 100-балльной системе. Любое отклонение от вкуса, цвета или запаха считалось браком.

5. Время реализации мороженого ограничивалось всего одной неделей. (Сейчас мороженое можно хранить около полугода) .

6. Самым необычным вкусом обладало томатное мороженое, которое многие не помнят. Но те, кто пробовал, не смогут забыть его вкус никогда. Одни считали его редкой гадостью, другие хотели бы вернуть время вспять, чтобы попробовать еще разочек .

7. Закат советского мороженого наступил с перестройкой.

 

В 1990 году страну накрыл поток импортного мороженого с явно химическим наполнителем. Вкус настоящего советского остался в воспоминаниях старших поколений».   А. Платонов.


Источник: Facebook (запрещён в РФ)

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: СССР   вкус детства   мороженое   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Прохожий3 2 часа назад
СССР был сильно разный в зависимости от времени и географии.
В отношении мороженого:
1979 год. Я, школьник, гощу в деревне у тетки (глубинка, Приморье). Мороженое в единственный киоск в поселке привозили один-два раза в неделю. Причем довольно водянистое и с шариками масла - не знаю где его делали. В родном довольно крупном ДВ городе мороженое выпускалось всего пара наименований, но довольно приличное. Встречались фасованной в пачки (пломбир и сливочное) а чаще развесное - в 10 кг металлических цилиндрах "гильзах". Его уже на месте фасовали в бумажные или вафельные стаканчики и продавали. В киосках после обеда оно обычно уже заканчивалось, но вот в кафе за столиками оно предлагалось почти весь день.
А вот если сесть на самолет и добраться до Москвы то там в шаговой доступности можно было всегда найти специализированный киоск "Мороженое" в котором штук 10 наименований мороженого разных вкусов и размеров было круглый день. И качество там было стабильно высоким.
Кстати и сейчас можно найти нормальное мороженое. Не знаю как в России, но в Барселоне нашли молодежь, которая уже лет пять делает классное мороженое своими руками. В маленьком магазинчике в стороне от туристических мест всегда стоит очередь из местных, а в выходные эта очередь так, прилично растягивается, минут на 15-20, что по местным меркам очень долго. Кто будет в тех краях - рекомендую - https://parallelogelato.com/en/https://parallelogelato.com/en/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
soar 9 минут назад
Да, мороженое было что надо. Жаль только, что автор поста, судя по последней фотке, его не ел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Micropi 52 минуты назад
Мороженое в вафельном стаканчике - пломбир 20 коп, крем-брюле - 15 коп. Еще было мороженое между двух вафель - 13 коп и мороженое - фруктовая "водичка" за 7 коп.
Эскимо, лакомки и томатов в моем детстве не было. Не Москва. Рожки появились в Москве после 1985 года, по памяти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Час назад
Ну, я "кому за...", "советский"... Мне, когда "деревья были большими", по-фиг было, какое мороженое, лишь бы МОРОЖЕНОЕ!!! (кроме "томатного", что за хрень - даже представить не могу)...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Кот Бегемот Автор поста 2 часа назад
Интересно, что какие-то злыдни в тихую минусуют пост и почти все комментарии. Мороженоненавистники, ненавидящие СССР, просто на всех обиженные, бандеровцы, малолетки или просто завистники?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
кот базилий 2 часа назад
Перед Лакомкой было за 28 коп большой батончик в шоколадной глазури с орехами , это примерно 70 год. Лакомка - дерьмо после него и стоила 22 коп. Еще был большой стакан стоимостью 70 коп., трехслойное мороженое с шоколадными трубками внутри.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Fishki_surfer 3 часа назад
Такого мороженого, как на последнем фото, при СССР я не видел, даже в кафе-мороженых.
Это фото из Великобритании (Barry island, Уэльс), 1963г.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Denissg 4 часа назад
Опять двадцать пять! Вы сравниваете не мороженое, а себя в пионерском возрасте и себя нынешних, постаревших и занудных. Тогда небо было голубее, деревья большие и девки легче давали (вплоть до поцелуя в щёчку и потрогать несуществующую сиську на танцульках в пионерлагере).
Мороженое хранилось неделю не потому, что было натуральнее, чем господь б-г, а потому, что выпускалось оно в негерметичной упаковке, и продавалось зачастую в том виде, как у пацана на последней фотке. А сейчас - герметичные пакеты с наполнением инертным газом. Хотя, консерванты есть, не спорю.
А ассортимент поражал воображением: белый стаканчик, крем-брюле стаканчик, "Регата", пломбир и мороженого нет. Причём, последнее было популярнее всех остальных вместе взятых. Помню, как-то в 80-х в местную лакомку завезли вафельные стаканчики (пустые). Очередь была как в первый макдак в Москве.
Я ни в коей мере не пытаюсь очернить СССР - это моя Родина, которую у меня отняли. Хорошо, что вы сохранили светлые воспоминания. Но не всё было так радужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
20k
Corvus Corax 4 часа назад
"В нем содержалось только натуральное молоко, а все виды мороженого выпускались по единой технологии. Вот почему вкус десерта в любом городе Союза был одинаковым ."

А вот хрен. Технология мож и одинакова. Но мороженое в ГУМе, ЦУМе, Детском Мире (из кафе "Космос", ну и в самом кафе, понятно) - отличалось от продаваемого в палатках. Мороженое в стаканчике вафельном в Ленинграде отличалось от московского. Мороженое в Подмосковье (особенно в дальнем) и близко не лежало с московским. В других городах в детстве не бывал, не скажу, но уверен, что отличия были.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexx 4 часа назад
А где крем-брюле за 15 копеек?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
БУЛЬБАШ 4 часа назад
Я 1973 года выпуска . Кто пробовал томатное ? Что это за хрень?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
Показать ещё
Кот Бегемот
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус", — недружелюбно насупившись, проговорил кот...
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11267



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
АвтоВсячина
АвтоВсячина
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато правда

Популярные теги
#фото#в мире#автомир#Юмор#ДТП#СССР#сарказм#Прикол#фильм#собака
#люди#машина#интересно#история#забавно#Москва#авто аварии#подборка#США#Россия
#животные#автомобили#кино#интересное#новости#аварии#Автовсячина#драка#деньги#пляж
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту "Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться