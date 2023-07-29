Немного о мороженом из детства.  Мини заметка для тех, кому за …

Сейчас лето в разгаре и, несмотря, на изменчивость погоды, бывают и активные знойные дни, когда хочется что-нибудь прохладное и вкусное. Вот порой и вспоминается радостные фрагменты из далёкого детства…)))
«Я на переменах покупал за 6 копеек фруктовое как лед или япломбио сливочный за 11 или 20 копеек на палочке в шоколаде (если закроил деньги от обеда в столовке).
В отечественном мороженом не было ни единого консерванта, только натуральное молоко и сливки!
Советские цены: пломбир сливочный -19 копеек, молочное - 9 коп., фруктовое - 7 коп., шоколадное «эскимо» малое - 11 коп., большое - 22 коп., «ленинградское» шоколадное - 28 коп., в вафельном стаканчике сливочное с кремовой розочкой - 28 коп. Закат советского мороженого наступил с перестройкой. А с 1990 г. страну накрыл поток импортного мороженого с явно химическим наполнителем. Вкус настоящего советского мороженого остался в воспоминаниях тех, кто родился в СССР.
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ О СОВЕТСКОМ МОРОЖЕНОМ...
1. За границей советское мороженое относили к престижному классу. Его подавали исключительно в дорогих ресторанах по самой высокой цене!
2. ГОСТ 117–41, по которому производили советское мороженое, считался одним из самых жестких в мире и был введен еще 12 марта 1941 года. В нем содержалось только натуральное молоко, а все виды мороженого выпускались по единой технологии. Вот почему вкус десерта в любом городе Союза был одинаковым .
3. По мнению наркома, советский гражданин должен был съедать за год не менее пяти килограммов мороженого .
4. Каждую партию мороженого оценивали по 100-балльной системе. Любое отклонение от вкуса, цвета или запаха считалось браком.
5. Время реализации мороженого ограничивалось всего одной неделей. (Сейчас мороженое можно хранить около полугода) .
6. Самым необычным вкусом обладало томатное мороженое, которое многие не помнят. Но те, кто пробовал, не смогут забыть его вкус никогда. Одни считали его редкой гадостью, другие хотели бы вернуть время вспять, чтобы попробовать еще разочек .
7. Закат советского мороженого наступил с перестройкой.
В 1990 году страну накрыл поток импортного мороженого с явно химическим наполнителем. Вкус настоящего советского остался в воспоминаниях старших поколений». А. Платонов.
Источник: Facebook (запрещён в РФ)
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В отношении мороженого:
1979 год. Я, школьник, гощу в деревне у тетки (глубинка, Приморье). Мороженое в единственный киоск в поселке привозили один-два раза в неделю. Причем довольно водянистое и с шариками масла - не знаю где его делали. В родном довольно крупном ДВ городе мороженое выпускалось всего пара наименований, но довольно приличное. Встречались фасованной в пачки (пломбир и сливочное) а чаще развесное - в 10 кг металлических цилиндрах "гильзах". Его уже на месте фасовали в бумажные или вафельные стаканчики и продавали. В киосках после обеда оно обычно уже заканчивалось, но вот в кафе за столиками оно предлагалось почти весь день.
А вот если сесть на самолет и добраться до Москвы то там в шаговой доступности можно было всегда найти специализированный киоск "Мороженое" в котором штук 10 наименований мороженого разных вкусов и размеров было круглый день. И качество там было стабильно высоким.
Кстати и сейчас можно найти нормальное мороженое. Не знаю как в России, но в Барселоне нашли молодежь, которая уже лет пять делает классное мороженое своими руками. В маленьком магазинчике в стороне от туристических мест всегда стоит очередь из местных, а в выходные эта очередь так, прилично растягивается, минут на 15-20, что по местным меркам очень долго. Кто будет в тех краях - рекомендую - https://parallelogelato.com/en/https://parallelogelato.com/en/
Эскимо, лакомки и томатов в моем детстве не было. Не Москва. Рожки появились в Москве после 1985 года, по памяти.
Это фото из Великобритании (Barry island, Уэльс), 1963г.
Мороженое хранилось неделю не потому, что было натуральнее, чем господь б-г, а потому, что выпускалось оно в негерметичной упаковке, и продавалось зачастую в том виде, как у пацана на последней фотке. А сейчас - герметичные пакеты с наполнением инертным газом. Хотя, консерванты есть, не спорю.
А ассортимент поражал воображением: белый стаканчик, крем-брюле стаканчик, "Регата", пломбир и мороженого нет. Причём, последнее было популярнее всех остальных вместе взятых. Помню, как-то в 80-х в местную лакомку завезли вафельные стаканчики (пустые). Очередь была как в первый макдак в Москве.
Я ни в коей мере не пытаюсь очернить СССР - это моя Родина, которую у меня отняли. Хорошо, что вы сохранили светлые воспоминания. Но не всё было так радужно.
Малыш, ты понял сам-то, что сказал? Расскажи всем, что кто-то хранил мороженное неделю? Это не нынешние ошметки, типа молока, а нормальный продукт.
В 1982 году приехали знакомые из Италии и мурляли Наше мороженое за обе щеки и говорили, что у них такого нет.
Не смешите мои тапочки, сейчас это эрзац продукт.
А вот хрен. Технология мож и одинакова. Но мороженое в ГУМе, ЦУМе, Детском Мире (из кафе "Космос", ну и в самом кафе, понятно) - отличалось от продаваемого в палатках. Мороженое в стаканчике вафельном в Ленинграде отличалось от московского. Мороженое в Подмосковье (особенно в дальнем) и близко не лежало с московским. В других городах в детстве не бывал, не скажу, но уверен, что отличия были.
Конечно вкуса сейчас вспомнить не смогу , но помню что было вкуснее чем обычное мороженное из палатки. Хотя может быть тут сама обстановка сказки способствовала .
Так вот, и само мороженое было другое, оно делалось не на хладокомбинатах, а в кафе "Космос" на ул.Горького, у них свой цех был. И они разносили это мороженое по ГУМу, ЦУМу, Детскому Миру...