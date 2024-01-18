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В Подмосковье полицейские накрыли целую ферму по выращиванию конопли

В Подмосковье полицейские накрыли целую ферму по выращиванию конопли

Автор:
18 января 2024 15:06
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   агрономы   плантация   полиция   ферма   химки   
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Хозяев плантации уже задержали - на полках у них вместо варенья и солений, стояли банки с наркотиками.

В подмосковной деревне Чёрная Грязь зимой расцвело настоящее поле конопли. Его организовали двое «агрономов» и подошли к делу с душой: арендовали участок с ангаром, провели туда свет, отопление и воду. И засадили всё кустами конопли.

Когда на делянку нагрянули силовики, даже они удивились масштабу и аккуратности, с которой аграрии вели своё хозяйство.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Химки задержали жителя Мурманской области и ранее судимого москвича. Они подозреваются в незаконном обороте наркотических средств растительного происхождения, - сообщили в МВД.

Рядом с плантацией стоит сарайчик - там коноплю сушили, измельчали и распределяли по банкам, почти как варенье. Полицейские изъяли 21 килограмм запрещённого вещества, а против наркодельцов возбудили дело по статье 228.1 УК «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». По ней им светит от 4 лет тюрьмы.

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Метки: Видео   Подмосковье   агрономы   плантация   полиция   ферма   химки   
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16  комментариев
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31k
Юрьевич 54 минуты назад
У нас так соседи в деревне делали...
Лет 7 назад большая семья купила дом с участком. Через несколько лет они стали в этом доме жит постоянно... Нигде не работали, вечно пьянки-гулянки, потом стали покупать квадроциклы, джипы, построили ещё один дом на участке. А потом резко и второпях все уехали, а на следующий день подруливает к их дому микроавтобус, оттуда выпрыгивают "космонавты" и ломятся к ним на участок и в дома... Но там уже никого не было... А через несколько дней один из жителей деревни наткнулся в овраге за их домом на огромные мешки с сушёной травой... позвонил ментам, те приехали часть забрали, часть прямо там подожгли. Участок с этими домами каким-то образом продали и теперь там другие жильцы... говорят, что купили очень за дёшево.
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56k
turyst 10 минут назад
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56k
turyst 12 минут назад
Может они экологические канаты делать хотели?
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8k
Nikolay 19 минут назад
Скоро новые поступления!

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351
ruslan d Полчаса назад
Блин, это же сколько добра ...
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57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
ночью смотриш в окно и куча "ботаников" с УФ лампами тусят.
чё там искать то ?
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392
ДедМаздай 44 минуты назад
В Подмосковье полицейские накрыли целую ферму по выращиванию коноплиПосмотреть
В Подмосковье полицейские накрыли целую ферму по выращиванию конопли
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483
На хер ЗАПАД! 47 минут назад
Лучше бы алкашку запретили
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418
Человек Наблюдающий На хер ЗАПАД! Минуту назад
Запретный плод слаще! Лучше бы легализовали бы и все. Барыги вымрут, со временем трава уже не берет. А в бюджет доп отчисления. ИМХО так лучше.
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12k
Dihydrogen Monoxide 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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August

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