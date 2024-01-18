В Подмосковье полицейские накрыли целую ферму по выращиванию конопли

В подмосковной деревне Чёрная Грязь зимой расцвело настоящее поле конопли. Его организовали двое «агрономов» и подошли к делу с душой: арендовали участок с ангаром, провели туда свет, отопление и воду. И засадили всё кустами конопли.

Когда на делянку нагрянули силовики, даже они удивились масштабу и аккуратности, с которой аграрии вели своё хозяйство.