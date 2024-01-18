В Подмосковье полицейские накрыли целую ферму по выращиванию конопли

Хозяев плантации уже задержали - на полках у них вместо варенья и солений, стояли банки с наркотиками.
В подмосковной деревне Чёрная Грязь зимой расцвело настоящее поле конопли. Его организовали двое «агрономов» и подошли к делу с душой: арендовали участок с ангаром, провели туда свет, отопление и воду. И засадили всё кустами конопли.
Когда на делянку нагрянули силовики, даже они удивились масштабу и аккуратности, с которой аграрии вели своё хозяйство.
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Химки задержали жителя Мурманской области и ранее судимого москвича. Они подозреваются в незаконном обороте наркотических средств растительного происхождения, - сообщили в МВД.
Рядом с плантацией стоит сарайчик - там коноплю сушили, измельчали и распределяли по банкам, почти как варенье. Полицейские изъяли 21 килограмм запрещённого вещества, а против наркодельцов возбудили дело по статье 228.1 УК «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». По ней им светит от 4 лет тюрьмы.
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Лет 7 назад большая семья купила дом с участком. Через несколько лет они стали в этом доме жит постоянно... Нигде не работали, вечно пьянки-гулянки, потом стали покупать квадроциклы, джипы, построили ещё один дом на участке. А потом резко и второпях все уехали, а на следующий день подруливает к их дому микроавтобус, оттуда выпрыгивают "космонавты" и ломятся к ним на участок и в дома... Но там уже никого не было... А через несколько дней один из жителей деревни наткнулся в овраге за их домом на огромные мешки с сушёной травой... позвонил ментам, те приехали часть забрали, часть прямо там подожгли. Участок с этими домами каким-то образом продали и теперь там другие жильцы... говорят, что купили очень за дёшево.
чё там искать то ?
А этот запах ни с чем не спутаешь.