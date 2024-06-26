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"Я бы сейчас тебя пообнимал!": в Свердловской области поймали педофила, который домогался несовершеннолетних девочек

"Я бы сейчас тебя пообнимал!": в Свердловской области поймали педофила, который домогался несовершеннолетних девочек

Автор:
26 июня 2024 16:10
Сообщество : Криминал
Метки: А.Бастрыкин   ДПС   Первоуральск   Русска община   домогательство   педофил   переписка   полиция   свердловская область   уголовное дело   
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Во время задержания он пытался скрыться на авто - экипажам ДПС пришлось устроить погоню.

В Первоуральске задержали любителя маленьких девочек. Он познакомился со школьницей в ВК и стал склонять её к встрече с продолжением, несмотря на то, что девочка предупредила о своём возрасте. К счастью, школьница не стала ничего скрывать от родителей и практически сразу показала переписку своему отцу. Первое желание родителя было голыми руками придушить негодяя, но он сдержался и обратился к правозащитникам.


"Он звонит мне, говорит: «Я – СВОшник, если тот сейчас подъедет, я его убью». Я ему отвечаю: «Не вздумай: ты себя посадишь, а дочку не спасёшь. Звони в дежурку, а мы сейчас подъедем!»рассказывает @urallive правозащитник из организации "Русская община".


Мужчины решили организовать операцию по поимке педофила, и для этого попросили девочку немного подыграть. Пока в Первоуральск стягивались силы добровольцев из "Русской общины" и полиции, сначала девочка, а затем от её имени отец продолжали переписку с незнакомцем, чтобы тот не сорвался с крючка. В итоге, когда негодяй приехал к условному месту, его уже ждали. Однако при задержании любитель малолетних лолит оказал сопротивление, и экипажам ДПС пришлось пуститься за ним в погоню.


"Когда сотрудник полиции открыл дверь, тот нажал на газ и протащил полицейского на двери машины километра полтора. Мы и ДПС-ники бросились в погоню, которая длилась минут 40. В итоге задержали его на берегу реки Шайтанки", - рассказывает правозащитник.


При задержании мужчина всё отрицал.


Выяснилось, что в 2014 году он переехал в РФ из Украины, а еще, помимо этой девочки, пытался развести на секс другую - в телефоне нашли переписку с 12-летней школьницей.


С ней встретиться 42-летнему мужчине не удалось, т.к. ребёнок гостил у отца в другом городе.


Расследование уголовного дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних находится под контролем А. Бастрыкина.


Источник:

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Метки: А.Бастрыкин   ДПС   Первоуральск   Русска община   домогательство   педофил   переписка   полиция   свердловская область   уголовное дело   
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15  комментариев
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2k
Corkscrew Час назад
Нужно было этого укаринчика-педофильчика в реке где поймали и утопить!!!
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7k
мемфрид Минуту назад
Оскопить без наркоза, чтобы недельку постучался. А потом четвертовать
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43k
Example 6.2.6 17 минут назад
Не совсем понятно, что ему по закону можно предъявить? Ну задержали его, ну скажет он что просто дурачился по телефону и ничего такого не имел ввиду.. Дальше что? Нет же ж стать за диалоги в мессенджерах с несовершеннолетними, а прямым текстом они ничего по сути и не написал.
Тока если за убегание от ДПС что-то вменят, не более.
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1k
Tevet 22 минуты назад
зараз треба поставити на черное чи ни?
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78
Вячеслав Полчаса назад
Товарищ Сталин советует...
Товарищ Сталин советует...Посмотреть
Товарищ Сталин советует...
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11k
Trenzel2003 Полчаса назад
Я на месте ДПС пристрелил бы, при попытке к бегству! Такие ублюдки не имеют права жить. Да и тюряга как правило их не лечит.
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17k
Booka1a Полчаса назад
"при задержании всё отрицал"
толку отрицать-то, если уже несколько других статей себе накрутил
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2k
Михаил Полчаса назад
Реально, таких только принудительно кастрировать перед сдачей в руки органов...
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18k
Kostick 42 минуты назад
экая же мразь. повесить и известью посыпать, дабы подольше проболтался.
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12k
BarOb Час назад
Ну как так, куча народу заманила одного в ловушку и не заблокировали его машину, дали уехать и ещё чуть не угробить полицая
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33k
AzuveR Час назад
Кастрировать ржавой пилой ,на площади города. Я отец 11 й дочки, своими бы руками это сделал.
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80k
Viktor Час назад
Отрезать гниде яйцы и обратно в неньку!
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17k
Алексей Час назад
Я считаю, что в каждой полицейской машине должен быть данный девайс.
Сразу и на месте....

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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2261 пост (2248 в горячем)

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