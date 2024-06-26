"Я бы сейчас тебя пообнимал!": в Свердловской области поймали педофила, который домогался несовершеннолетних девочек

Во время задержания он пытался скрыться на авто - экипажам ДПС пришлось устроить погоню.
В Первоуральске задержали любителя маленьких девочек. Он познакомился со школьницей в ВК и стал склонять её к встрече с продолжением, несмотря на то, что девочка предупредила о своём возрасте. К счастью, школьница не стала ничего скрывать от родителей и практически сразу показала переписку своему отцу. Первое желание родителя было голыми руками придушить негодяя, но он сдержался и обратился к правозащитникам.
"Он звонит мне, говорит: «Я – СВОшник, если тот сейчас подъедет, я его убью». Я ему отвечаю: «Не вздумай: ты себя посадишь, а дочку не спасёшь. Звони в дежурку, а мы сейчас подъедем!» — рассказывает @urallive правозащитник из организации "Русская община".
Мужчины решили организовать операцию по поимке педофила, и для этого попросили девочку немного подыграть. Пока в Первоуральск стягивались силы добровольцев из "Русской общины" и полиции, сначала девочка, а затем от её имени отец продолжали переписку с незнакомцем, чтобы тот не сорвался с крючка. В итоге, когда негодяй приехал к условному месту, его уже ждали. Однако при задержании любитель малолетних лолит оказал сопротивление, и экипажам ДПС пришлось пуститься за ним в погоню.
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"Когда сотрудник полиции открыл дверь, тот нажал на газ и протащил полицейского на двери машины километра полтора. Мы и ДПС-ники бросились в погоню, которая длилась минут 40. В итоге задержали его на берегу реки Шайтанки", - рассказывает правозащитник.
При задержании мужчина всё отрицал.
Выяснилось, что в 2014 году он переехал в РФ из Украины, а еще, помимо этой девочки, пытался развести на секс другую - в телефоне нашли переписку с 12-летней школьницей.
С ней встретиться 42-летнему мужчине не удалось, т.к. ребёнок гостил у отца в другом городе.
Расследование уголовного дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних находится под контролем А. Бастрыкина.
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Тока если за убегание от ДПС что-то вменят, не более.
толку отрицать-то, если уже несколько других статей себе накрутил
Сразу и на месте....