"Я бы сейчас тебя пообнимал!": в Свердловской области поймали педофила, который домогался несовершеннолетних девочек

"Он звонит мне, говорит: «Я – СВОшник, если тот сейчас подъедет, я его убью». Я ему отвечаю: «Не вздумай: ты себя посадишь, а дочку не спасёшь. Звони в дежурку, а мы сейчас подъедем!» — рассказывает @urallive правозащитник из организации "Русская община".

Мужчины решили организовать операцию по поимке педофила, и для этого попросили девочку немного подыграть. Пока в Первоуральск стягивались силы добровольцев из "Русской общины" и полиции, сначала девочка, а затем от её имени отец продолжали переписку с незнакомцем, чтобы тот не сорвался с крючка. В итоге, когда негодяй приехал к условному месту, его уже ждали. Однако при задержании любитель малолетних лолит оказал сопротивление, и экипажам ДПС пришлось пуститься за ним в погоню.



