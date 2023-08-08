В московском метро пассажирка заподозрила чернокожего мужчину в краже ребёнка, потому что его дочь — белая



Алан — бразилец, 13 лет живет в Москве и работает преподавателем по танцам, а ещё воспитывает дочь с русской девушкой — Евгенией.