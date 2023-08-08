Сотруднику авиакомпании показалось подозрительным, что взрослая белая женщина путешествует с темнокожим ребёнком. В связи с этим он решил обратиться в полицию.

Прибывшие на место правоохранители задержали и допросили путешественниц. Маккарти заявила изданию, что дочь проплакала в течение всего разговора с полицейскими.