В аэропорту Денвера, США, сотруднику авиакомпании показалось подозрительным, что белая женщина путешествует с темнокожей девочкой и он вызвал полицию. Теперь женщина хочет засудить авиакомпанию.
Мать темнокожей девочки, которую задержали и обвинили в торговле людьми в аэропорту, решила засудить авиакомпанию. Об этом сообщает Newsweek. По информации издания, инцидент произошел в аэропорту Денвера, Колорадо, куда Мэри Маккарти (Mary MacCarthy) прибыла со своей десятилетней дочерью на самолете Southwest Airlines.
Сотруднику авиакомпании показалось подозрительным, что взрослая белая женщина путешествует с темнокожим ребёнком. В связи с этим он решил обратиться в полицию.
Прибывшие на место правоохранители задержали и допросили путешественниц. Маккарти заявила изданию, что дочь проплакала в течение всего разговора с полицейскими.
Вскоре пассажирок отпустили, однако те решили обратиться с иском в суд из-за пережитого эмоционального потрясения и расизма.
Авиакомпания отказалась комментировать инцидент, заявив лишь, что сотрудники проходят серьезную подготовку в вопросах торговли людьми.
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