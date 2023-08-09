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Женщина несколько месяцев добавляла отбеливатель в кофе своего мужа

Женщина несколько месяцев добавляла отбеливатель в кофе своего мужа

Автор:
09 августа 2023 08:19
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   кофе   люди   отбеливатель   хлор   
1931
5

Мужчина, регулярно пивший приготовленный женой кофе, начал замечать, что напиток имеет странный привкус.

Жительница США попыталась отравить своего мужа-военнослужащего, добавив хлор и отбеливатель в его кофе. Об этом сообщает New York Post.

Роби Джонсон впервые заметил, что у его кофе появился странный привкус, когда с женой Мелоди Фелициано Джонсон ездил в Германию. Спустя две недели после этого он приобрел набор для проверки состава воды в бассейне. Когда он протестировал с его помощью свой кофе, анализ выявил повышенный уровень хлора.

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В июне супруги вернулись в США. После этого Роби Джонсон установил в гостиничном номере, где они остановились, скрытую камеру и стал следить за женой. На одну из записей, которые он сделал, попал момент, когда она добавляла в его напиток некое вещество. Мужчина сообщил об этом в полицию, но ничего не добился: полицейские сослались на то, что на снятых им кадрах не видно, что именно она добавляет.

После этого американец установил в номере еще одну камеру, которая была замаскирована под пожарную сигнализацию. После переезда в постоянное жилье он установил камеры и там.

18 июля мужчина вернулся в полицейский участок с новыми видео, на которых, как утверждается, видно, как жена добавляет отбеливатель в кофемашину. Этого оказалось достаточно, чтобы ее задержали.

В ходе обыска полицейские обратили внимание, что кофемашина действительно пахнет отбеливателем. В ванной комнате обнаружился небольшой контейнер, в котором женщина могла хранить отраву.

Роби Джонсон утверждает, что жена пыталась отравить его в надежде получить выплаты по страховке. Сейчас Мелоди Фелициано Джонсон находится под стражей, ей предъявлены обвинения в покушении на убийство, тяжком физическом насилии и добавлении вредных веществ в напитки.

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Метки: США   в мире   кофе   люди   отбеливатель   хлор   
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13  комментариев
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
было бы интересней почитать..какие у него симптомы появились после употребления этого коктейля в организме..
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11k
Copycat 56 секунд назад
В "Железное небо" был момент где негра отбелили отбеливателем

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6k
Дмитрий 8 минут назад
А вылить кофе с привкусом и заварить новый он не догадался, упорно пил кофе с привкусом?
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11k
Летучий Мыш 10 минут назад
Ну и дура. Хлорка ж воняет. Антифриз нада добавлять
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939
Bastard Fat 18 минут назад
BLM, sukabilat!!!
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8k
Сфинктер Андропова 20 минут назад
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2k
кОнь Юлий 24 минуты назад
Я думаю,что все гораздо прозаичне:мужик не пользовался ёршиком,а после этого напитка-унитаз сияет и дезинфекция опять же!Баба гений,а её в тюрьму!
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10k
Juli 36 минут назад
А симптомы отравления потом бы никто не спалил? Или в страховых вообще дебилы по ее мнению сидят?
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33k
ACU900 54 минуты назад
История достойна для канала
ID discovery. Там таких историй - куева туча....
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Dobriy drug

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