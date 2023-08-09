Женщина несколько месяцев добавляла отбеливатель в кофе своего мужа

Жительница США попыталась отравить своего мужа-военнослужащего, добавив хлор и отбеливатель в его кофе. Об этом сообщает New York Post.

Роби Джонсон впервые заметил, что у его кофе появился странный привкус, когда с женой Мелоди Фелициано Джонсон ездил в Германию. Спустя две недели после этого он приобрел набор для проверки состава воды в бассейне. Когда он протестировал с его помощью свой кофе, анализ выявил повышенный уровень хлора.