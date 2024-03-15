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Более 10 человек в Новосибирске заказали суши и слегли с жуткой диареей

Более 10 человек в Новосибирске заказали суши и слегли с жуткой диареей

Автор:
15 марта 2024 14:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   больница   госпитализация   отравление   ресторан   роллы   скорая помощь   суши   
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Некоторых пришлось даже госпитализировать.

Новосибирский ресторан «Японори суши» исправно снабжал своих посетителей суши, роллами и прочими блюдами восточной кухни. А в начале марта «порадовал» их так, что несколько людей чуть не отдали концы от диких приступов поноса.

Массовое отравление зафиксировано 7-8 марта - именно тогда случился пик заказов в этой едальне, и тогда же начались проблемы. Вскоре после перекуса, у людей поднялась температура, началась рвота и диарея. Некоторые просто валились с ног от слабости и отвратительного самочувствия.

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Несколько человек вызвали скорую и их экстренно госпитализировали. Все с одним диагнозом - Сальмонеллез. Болезнь вызывают бактерии рода Salmonella, они поражают ЖКТ и приводят не только к поносу. Если самочувствие резко ухудшится, а человек не обратится к врачам, то дело может закончится совсем плохо.

После такого скандала в заведение пришли сотрудники Роспотребнадзора и стали проверять санитарно-эпидемиологические нормы и требования к безопасности пищевой продукции. Пока ресторан закрыт.

А Следком возбудил уголовное дело по статье «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В данном случае речь идёт о группе лиц, поэтому максимальное наказание может быть до 6 лет колонии. Но тут уж разберутся эксперты Роспотребнадзора и силовики.

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Метки: Новосибирск   больница   госпитализация   отравление   ресторан   роллы   скорая помощь   суши   
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11  комментариев
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79
ГТА Форевер Час назад
Раньше заказывал всякие там суши с доставкой, сейчас перестал, как то не вкусно стало и очень дорого, я лучше куплю мясо и дома что нибудь вкусное из него сделаю
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1k
Алексей Попов 3 минуты назад
А чё можно хотеть от сырой рыбы? Еда японских бедняков :-)))
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11k
Garpia121 4 минуты назад
В первую очередь надо проверять мед. книжки, и перепроверить анализы. Половина нынешних "специалистов" и слова такого не знают, или покупают оптом.
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716
Николай Александрович 5 минут назад
Суши и роллы с сырой рыбкой - самый верный и надежный способ продолжения жизненного цикла паразитов. Кушайте на здоровье, поддерживайте фауну внутри!
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2k
KE2646 17 минут назад
Если заказывать домой нормальные роллы/ суши с рыбой на двоих, по деньгам это получается все равно что два больших стейка из лосося и бутылка белого сухого. Ну и зачем тогда эти суши? Тем более лосося готовишь сам, как тебе нравится, еще и впечатление на даму произведешь, типа нихрена крутой повар.
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39k
russger Полчаса назад
Нефиг куетень жрать
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2k
Gadova Полчаса назад
Масленица на дворе, а они суши жрут
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382
Ви 37 минут назад
Дебилы с диареей. Нахрена ресторан предупреждать о СЭС надо было. Теперь естественно там нихрена не найдут.
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12k
Б.Касторский Час назад
Я что-то перестал доверять доставке. Мало того, что не уверен в качестве продукта, так еще и не известно, что происходит во время самой доставки. Курьеры некоторые не очень хорошо выглядят.
Хочется поесть? Лучше сам приготовлю или схожу в проверенное место.
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3k
Дмитрий Час назад
Никогда не заказывал роллы из доставок. Главная причина в том, что я не вижу сам рыбу, которую там могут положить. Поэтому в один прекрасный день я не выдержал и сам набацал роллов с солёным кижучем и сыром филадельфия. Получилось правда не очень красиво, но вкусненько
.
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20k
Саш Час назад
..."заказали суши", пардон за каламбур, может таки сРуши...
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