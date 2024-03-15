Более 10 человек в Новосибирске заказали суши и слегли с жуткой диареей

Новосибирский ресторан «Японори суши» исправно снабжал своих посетителей суши, роллами и прочими блюдами восточной кухни. А в начале марта «порадовал» их так, что несколько людей чуть не отдали концы от диких приступов поноса.

Массовое отравление зафиксировано 7-8 марта - именно тогда случился пик заказов в этой едальне, и тогда же начались проблемы. Вскоре после перекуса, у людей поднялась температура, началась рвота и диарея. Некоторые просто валились с ног от слабости и отвратительного самочувствия.