Более 10 человек в Новосибирске заказали суши и слегли с жуткой диареей

Некоторых пришлось даже госпитализировать.
Новосибирский ресторан «Японори суши» исправно снабжал своих посетителей суши, роллами и прочими блюдами восточной кухни. А в начале марта «порадовал» их так, что несколько людей чуть не отдали концы от диких приступов поноса.
Массовое отравление зафиксировано 7-8 марта - именно тогда случился пик заказов в этой едальне, и тогда же начались проблемы. Вскоре после перекуса, у людей поднялась температура, началась рвота и диарея. Некоторые просто валились с ног от слабости и отвратительного самочувствия.
Несколько человек вызвали скорую и их экстренно госпитализировали. Все с одним диагнозом - Сальмонеллез. Болезнь вызывают бактерии рода Salmonella, они поражают ЖКТ и приводят не только к поносу. Если самочувствие резко ухудшится, а человек не обратится к врачам, то дело может закончится совсем плохо.
После такого скандала в заведение пришли сотрудники Роспотребнадзора и стали проверять санитарно-эпидемиологические нормы и требования к безопасности пищевой продукции. Пока ресторан закрыт.
А Следком возбудил уголовное дело по статье «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В данном случае речь идёт о группе лиц, поэтому максимальное наказание может быть до 6 лет колонии. Но тут уж разберутся эксперты Роспотребнадзора и силовики.
Источник:
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Хочется поесть? Лучше сам приготовлю или схожу в проверенное место.