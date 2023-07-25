Тиля Линдеманна снова обвинили в сексуальном насилии

В конце мая посетительница концерта группы Rammstein в Вильнюсе пожаловалась на то, что Тиль Линдеманн опоил её и предложил переспать. Позже в Берлине прошла акция протеста против концертов группы, где протестующие переругались с фанатами. Теперь ещё одна фанатка рассказала о сексуальном насилии.
Фанатка из Австрии рассказала, как Тиль Линдеманн пытался принудить её к сексу. Дело было в 2019 году. Девушка, имя которой изменено, рассказала порталу ORF, что Линдеманн прижал ее к кровати лицом вниз, задрал юбку и ударил так сильно, что на ее ягодицах были видны отпечатки ладоней. При этом девушка отказала ему в близости. Так как телефоны были запрещены на концерте, девушка смогла сфотографировать ягодицы, когда приехала в отель. Снимки оказались в распоряжении ORF. В компании подтвердили, что они подлинные. Девушка рассказала, что была в эйфории от встречи с кумирами и даже не предполагала, что ей могут причинить вред.
Также издание ORF вспомнило про россиянку из Самары, которую подозревают в секс-вербовке девушек для закрытых вечеринок Rammstein. Алёна Макеева якобы говорила девушкам одеваться красиво и ни в коем случае не брать с собой парней.
Напомним, что против Тилля Линдеманна возбудили уголовное дело по статье 177 УК ФРГ ("насильственные действия сексуального характера") и сейчас идёт следствие. А пока с Rammstein один за другим расторгаются контракты.
Источник:
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бабки вытягивают просто с этого добропорядочного гражданина))
По жопе её мог отшлёпать кто угодно.
А, честно говоря, уже вызывают только улыбку заявления типа "он меня изнасиловал 30 лет назад".