Тиля Линдеманна снова обвинили в сексуальном насилии

Также издание ORF вспомнило про россиянку из Самары, которую подозревают в секс-вербовке девушек для закрытых вечеринок Rammstein. Алёна Макеева якобы говорила девушкам одеваться красиво и ни в коем случае не брать с собой парней.

Напомним, что против Тилля Линдеманна возбудили уголовное дело по статье 177 УК ФРГ ("насильственные действия сексуального характера") и сейчас идёт следствие. А пока с Rammstein один за другим расторгаются контракты.