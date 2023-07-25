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Тиля Линдеманна снова обвинили в сексуальном насилии

Тиля Линдеманна снова обвинили в сексуальном насилии

Автор:
25 июля 2023 09:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: rammstein   Тиль Линдеманн   домогательства   интересное   обвинения   фото   шоу бизнес   
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В конце мая посетительница концерта группы Rammstein в Вильнюсе пожаловалась на то, что Тиль Линдеманн опоил её и предложил переспать. Позже в Берлине прошла акция протеста против концертов группы, где протестующие переругались с фанатами. Теперь ещё одна фанатка рассказала о сексуальном насилии.

Фанатка из Австрии рассказала, как Тиль Линдеманн пытался принудить её к сексу. Дело было в 2019 году. Девушка, имя которой изменено, рассказала порталу ORF, что Линдеманн прижал ее к кровати лицом вниз, задрал юбку и ударил так сильно, что на ее ягодицах были видны отпечатки ладоней. При этом девушка отказала ему в близости. Так как телефоны были запрещены на концерте, девушка смогла сфотографировать ягодицы, когда приехала в отель. Снимки оказались в распоряжении ORF. В компании подтвердили, что они подлинные. Девушка рассказала, что была в эйфории от встречи с кумирами и даже не предполагала, что ей могут причинить вред.

Также издание ORF вспомнило про россиянку из Самары, которую подозревают в секс-вербовке девушек для закрытых вечеринок Rammstein. Алёна Макеева якобы говорила девушкам одеваться красиво и ни в коем случае не брать с собой парней.

Напомним, что против Тилля Линдеманна возбудили уголовное дело по статье 177 УК ФРГ ("насильственные действия сексуального характера") и сейчас идёт следствие. А пока с Rammstein один за другим расторгаются контракты.

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Метки: rammstein   Тиль Линдеманн   домогательства   интересное   обвинения   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
типа на его концерты девственницы ходят)
бабки вытягивают просто с этого добропорядочного гражданина))
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! 11 минут назад
Тилю пора щемиться , телки из его порно клипа трехлетней давности созреют , скажуть - не виноватая йа , он сам пришел и усё - розорять лишенца !
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11k
Кот Бегемот Полчаса назад
Появились хорошие бабки? Жди аферисток через щели правосудия. Может я и не знаю, но кого из них не ПО ДЕТСКОМУ привлекли как min за мошенничество?
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729
Димыч Полчаса назад
Наглядная иллюстрация того, как один долбоящер может завести толпу. Ну и как же без литовцев-то, в сложившейся ситуации. Ну хоть чем-то и как-то постараться торгануть надо.
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4k
Григорий 37 минут назад
как дважды заработаться на одной эбле? а вот так
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26k
ПаганецЪ 39 минут назад
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3k
Дмитрий 44 минуты назад
Приехала в отель, нарисовала косметикой отпечаток руки на заднице. и начала деньги зарабатывать. Старо как мир.
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5k
slesarnick 56 минут назад
Этот мир сломался. Рок-звезде уже и с фанатками покуралесить нельзя....
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2k
Alexander Gorn Час назад
"Обвинили в сексуальном насилии" в данном случае переводится как "еще одна шкура решила срубить бабла на халяву".
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1k
Igor Grishaev Час назад
Вот Чарли Чаплин успел вовремя умереть. А то сейчас завалили бы исками тысячи жертв харассмента.
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47k
consul1970 Час назад
Хочу трахнуть Бузову, Памелу Андерсон, Зету Джонс. Уму Турман, Ирану Зейналову . И чё
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138
ДедМаздай 2 часа назад
все что нужно знать о Тилле! Он им поперек горла, вот и травят.
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Бабы перешли в наступление, то их сначала гнобили, за то что в порно клипе Тиля снялись. Но потом они переобулись, и начали про насилие затирать, в том числе и сексуальное. Пора уже мобильное приложение запиливать для телефонов , под добровольное согласие на контакт с галачками по пунктам, чтобы тебя задним числом потом под статью не оформили(если что идея моя, и публикацией сего я закрепляю на него патент, и отчисления за авторство концепции от 25.07.2023г.)
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55k
zloykoyot 2 часа назад
Скоро в европах будут судить нормальных мужиков за то, что спят с бабами и баб за интим с мужиками. Если ты не транс или 3,14дор/лесби, то автоматом становишься потенциальной угрозой для всей этой плесени. Интересно, а где эта фанатка встретилась с Тилем, что он имел возможность прижать её лицом к кровати? Неужели в холле концертного зала? Строят плять из себя святых невинностей, не подозревающих зачем они идут к кумиру в номер. В шашки поиграть наверное или заняться макраме.
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8
007 2 часа назад
предложил переспать - это ещё не сексуальное насилие.
По жопе её мог отшлёпать кто угодно.
А, честно говоря, уже вызывают только улыбку заявления типа "он меня изнасиловал 30 лет назад".
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