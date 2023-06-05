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Группа Rammstein на грани распада из-за домогательств Тиля Линдеманна

Группа Rammstein на грани распада из-за домогательств Тиля Линдеманна

Автор:
05 июня 2023 12:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: rammstein   Тиль Линдеманн   группА   домогательства   жалобы   интересное   фото   
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В конце мая посетительница концерта группы Rammstein в Вильнюсе пожаловалась на то, что Тиль Линдеманн опоил её и предложил переспать. В официальном аккаунте группы заявили, что никакого отношения к этому не имеют.

Шелби Линн посетила концерт любимой группы Rammstein в Вильнюсе, который прошёл 22 мая. Ей удалось попасть в список тех, кто сможет попасть на афтепати и познакомиться с артистами ближе. Однако, Шелби удалось даже попасть на препати. В день концерта группой из девушек, приглашённых на эти вечеринки руководил диджей Джо Летц. Его поведение насторожило девушку.

По словам девушки, диджей снимал на видео каждую, останавливаясь на некоторых чуть дольше. После этого он выбрал нескольких девушек и повёл их к артистам.

Девушек оставили в какой-то комнате. Там была водка и шампанское. Пока девушки веселились, вернулся Джо и позвал Шелби к Тилю.

Девушка отказалась, посчитав приватную встречу небезопасной. Шелби поделилась с одной из девушек содержанием этого разговора, и та предостерегла её от общения с Линдеманном.

Перед самым началом шоу Тилль заглянул к девушкам и предложил выпить. Естественно, фанатки выпили и пошли на концерт. Во время выступления память стала подводить девушку.

По словам Шелби, в перерыве Джо всё-таки увёл её к Тиллю в помещение под сценой. Как пишет девушка, фронтмен Rammstein разозлился, когда она с порога отказала ему в сексе.

После этого девушка записала видео, на котором рассказала, что Тиль Линдеманн предлагал ей секс.

Твиты фанатки завирусились в сети. История стала достоянием общественности. Многие девушки рассказали о том, что Тиль Линдеманн многих фанаток приглашает к себя в гости, предлагая секс.

Еще несколько женщин обратились к радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung анонимно, обвинив команду рок-группы в заказе красивых фанаток для пре- и афтерпати концертов.


Позже в официальном аккаунте Rammstein в твиттере появилось заявление, в котором группа снимает с себя любую ответственность за произошедшее.

Позже агентство Bild сообщило, что участники Rammstein "крайне недовольны поведением" Линдеманна. Участники группы примерные семьянины, которые не хотят быть частью истории о сексуальных домогательствах к фанаткам.

У этой истории есть и хорошая сторона. Фанаты Rammstein в свою очередь обвинили Шелби Линн в хайпе. Многие назвали Тиля Линдеманна очень галантным человеком.

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Метки: rammstein   Тиль Линдеманн   группА   домогательства   жалобы   интересное   фото   
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38  комментариев
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15k
ss 2 часа назад
Да что тут рассусоливать?!! Линдеман талантливый человек. Это без всяких "многих" понятно. А бабу он трахать не стал, вот она и обиделась. Сейчас этих... ледей изнасилованных стало ну просто невпроворот.
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104
Александр 5 минут назад
Где-то хохочет Джагер)) Рок-стар и СЕКСА захотел с фанаткой?! С ума сойти!!! Куда мир катится?!
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1k
Mikhail K 11 минут назад
Она права, как он мог такой уродке предложить секс? Паходу реально перебрал с выпивкой.
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1k
Вадим Курбатов 18 минут назад
Что-то я не понял, мужик предложил девке заняться сексом, что для людей вполне естественно. Не насиловал, не приставал, вообще не делал ничего противозаконного. Она отказалась и на этом всё, нет так нет. В чем проблема!? Или у них там предложение традиционного секса считается лютым оскорблением!? В общем какой-то бздеж опять.
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60
Джем Вадим Курбатов 7 минут назад
теперь мужчин прессуют - пытаясь внушить что желание секса с женщиной неестественно
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10k
Алексей 18 минут назад
У Лободы спросите,она подтвердит
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7k
perekrestok 20 минут назад
А чего произошло? Ну позвали девушку, дали выпить, предложили потрахаться. Она отказалась и ушла. Получается как в анекдоте, когда 50 женщин поехали в турпоездку и вечером в гостинице 49 женщин жестоко изнасиловали. Следователь спрашивает а почему 49 а не 50? Женщины отвечают что 50-я женщина дура и сама отказалась.
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0
Read 24 минуты назад
так в чем проблема?
Предложил, отказалась, разбежались.
Никто не насиловал, не принуждал. Ещё бесплатно бухнула и с легендой лично общалась.
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0
Read 23 минуты назад
бабы уже сами не знают чего хотят.
Конкретно эта видимо хайпа вокруг себя
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3k
cnob7 Полчаса назад
это носатое чудовище заявило на домогательства Тиля. он постоянно в Москву приезжает-там тёлок, которых он трахает-вагон и маленькая тележка. нахрен ему это у.ё.б.и.щ.е.
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5k
мемфрид Полчаса назад
Очередная митушница решила поднять бабла
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11k
Sasa Полчаса назад
А она думала, он с ней о Бахе разговаривать будет? По фото на аватарке та еще деваха!
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35k
russger 39 минут назад
А название то какое. В стиле "лучших" авторов постов на фишках
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Комментарий удален
−4
6k
vasilykopkov 50 минут назад
Ему надо срочно на неё всуд подать за сексуальные домогательства.
Сказать, что висла на нём, что скорее всего и было.
Кто раньше подал - тот и прав.
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496
Дмитрий Базурин 50 минут назад
А Тиль по красивее не мог найти, нашел уродину, а она теперь пиарится!
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3k
VPJ 52 минуты назад
Эх!!!! Помню Пугачева и Ротару и Розенбаум ...и много кто еще, были на гастролях в нашем городе .И все на меня 14-ти летнего ТАААААК смотрели. Всё. Я в суд.
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13k
Shtoppi 52 минуты назад
очередная голощелка а-ля шурыгина. видимо денюжки стрести хочет на заезженной теме домогательств.
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60
Джем Shtoppi 8 минут назад
пора за такие обвинения наказывать
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15k
Smiley 53 минуты назад
И что с того?
Предложил? согласилась - переспала, отказалась - ушла.
Вон Лабуда не жалеет пока о своём согласии.
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28k
Lehoia 54 минуты назад
Ну, достаточно посмотреть тот его порнушный клип, который наделал много шума, чтобы понять, что этот перец способен и не на такое безобидное, как трахнуть фанатку,
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9k
Garpia121 Час назад
Интересно, шалавы таскаются по приватным вечеринкам, бухают, сами на шею вешаются, а потом строят из себя оскорбленную невинность. Дело может в том, что все наоборот, он не захотел с ней секса, а она и обиделась.
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32k
АнтонПолднев Час назад
Дожили, блин... Всю дорогу поклонницы актёров добивались, а теперь получается всё наоборот стало?
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47
Жан Батист Эммануэль Зорг Час назад
все вопросы к Джо!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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