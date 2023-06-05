Группа Rammstein на грани распада из-за домогательств Тиля Линдеманна

Твиты фанатки завирусились в сети. История стала достоянием общественности. Многие девушки рассказали о том, что Тиль Линдеманн многих фанаток приглашает к себя в гости, предлагая секс.

Еще несколько женщин обратились к радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung анонимно, обвинив команду рок-группы в заказе красивых фанаток для пре- и афтерпати концертов.





Позже в официальном аккаунте Rammstein в твиттере появилось заявление, в котором группа снимает с себя любую ответственность за произошедшее.