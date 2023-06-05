Группа Rammstein на грани распада из-за домогательств Тиля Линдеманна

В конце мая посетительница концерта группы Rammstein в Вильнюсе пожаловалась на то, что Тиль Линдеманн опоил её и предложил переспать. В официальном аккаунте группы заявили, что никакого отношения к этому не имеют.
Шелби Линн посетила концерт любимой группы Rammstein в Вильнюсе, который прошёл 22 мая. Ей удалось попасть в список тех, кто сможет попасть на афтепати и познакомиться с артистами ближе. Однако, Шелби удалось даже попасть на препати. В день концерта группой из девушек, приглашённых на эти вечеринки руководил диджей Джо Летц. Его поведение насторожило девушку.
По словам девушки, диджей снимал на видео каждую, останавливаясь на некоторых чуть дольше. После этого он выбрал нескольких девушек и повёл их к артистам.
Девушек оставили в какой-то комнате. Там была водка и шампанское. Пока девушки веселились, вернулся Джо и позвал Шелби к Тилю.
Девушка отказалась, посчитав приватную встречу небезопасной. Шелби поделилась с одной из девушек содержанием этого разговора, и та предостерегла её от общения с Линдеманном.
Перед самым началом шоу Тилль заглянул к девушкам и предложил выпить. Естественно, фанатки выпили и пошли на концерт. Во время выступления память стала подводить девушку.
По словам Шелби, в перерыве Джо всё-таки увёл её к Тиллю в помещение под сценой. Как пишет девушка, фронтмен Rammstein разозлился, когда она с порога отказала ему в сексе.
После этого девушка записала видео, на котором рассказала, что Тиль Линдеманн предлагал ей секс.
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Твиты фанатки завирусились в сети. История стала достоянием общественности. Многие девушки рассказали о том, что Тиль Линдеманн многих фанаток приглашает к себя в гости, предлагая секс.
Еще несколько женщин обратились к радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung анонимно, обвинив команду рок-группы в заказе красивых фанаток для пре- и афтерпати концертов.
Позже в официальном аккаунте Rammstein в твиттере появилось заявление, в котором группа снимает с себя любую ответственность за произошедшее.
Позже агентство Bild сообщило, что участники Rammstein "крайне недовольны поведением" Линдеманна. Участники группы примерные семьянины, которые не хотят быть частью истории о сексуальных домогательствах к фанаткам.
У этой истории есть и хорошая сторона. Фанаты Rammstein в свою очередь обвинили Шелби Линн в хайпе. Многие назвали Тиля Линдеманна очень галантным человеком.
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Предложил, отказалась, разбежались.
Никто не насиловал, не принуждал. Ещё бесплатно бухнула и с легендой лично общалась.
Конкретно эта видимо хайпа вокруг себя
Сказать, что висла на нём, что скорее всего и было.
Кто раньше подал - тот и прав.
Предложил? согласилась - переспала, отказалась - ушла.
Вон Лабуда не жалеет пока о своём согласии.