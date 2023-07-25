А вот и новая аэрофобия: самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Риме из-за града

Когда тебе не наплевать: сотрудник полиции спас малышку

Самка орангутана попросила женщину показать малыша

Девушка пытается открыть бутылку штопором

В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

"А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

Эффектный и результативный удар гольфиста