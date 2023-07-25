FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10609 постов • 1444 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
А вот и новая аэрофобия: самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Риме из-за града

А вот и новая аэрофобия: самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Риме из-за града

Автор:
25 июля 2023 08:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Авиалайнер   Аэрофобия   в мире   град   погода   самолет   фото   
1021
4

Авиалайнер оказался в центре стихии спустя девять минут после взлета.

Град пробил нос самолета, повредил крылья, один из двух двигателей и окно в кабине экипажа. Вынужденная посадка прошла благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Авиалайнер   Аэрофобия   в мире   град   погода   самолет   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Alex ASK Час назад
Самолёт Boeing 767-300ER (б/н N189DN) авиакомпании Delta Air Lines был вынужден совершить аварийную посадку в столичном аэропорту Рима Фьюмичино (FCO/LIRF) после того как попал в град после вылета из аэропорта Милана (MXP/LIMC).

Лайнер получил значительные повреждения правой консоли крыла, обоих двигателей, носового обтекателя и передней кромки крыла. Экипаж осуществил благополучную посадку в Риме через 65 минут после вылета из Милана. О том, получил ли кто-либо из пассажиров или экипажа травмы, не сообщалось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sanchesS80 Полчаса назад
Есть тут авиаторы? Мне всегда казалось что интенсивные грозы самолёты стараются облетать. Я к тому косяк это пилота, метеослужб, диспетчеров? Или просто обычная пилотская жизнь (хотя сомневаюсь, опасно больно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

493892



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Но можно купить тяжёлое одеяло...

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#машина#подборка#ДТП#аварии#Автовсячина#Китай#фильм
#люди#Юмор#Прикол#США#история#кино#забавно#Канада#СССР#полиция
#в мире#автомобили#животные#интересное#Россия#факты#авто аварии#Еда#шоу бизнес#красота
Когда тебе не наплевать: сотрудник полиции спас малышку Когда тебе не наплевать: сотрудник полиции спас малышку Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться