А вот и новая аэрофобия: самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Риме из-за града

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Авиалайнер оказался в центре стихии спустя девять минут после взлета.
Град пробил нос самолета, повредил крылья, один из двух двигателей и окно в кабине экипажа. Вынужденная посадка прошла благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
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Лайнер получил значительные повреждения правой консоли крыла, обоих двигателей, носового обтекателя и передней кромки крыла. Экипаж осуществил благополучную посадку в Риме через 65 минут после вылета из Милана. О том, получил ли кто-либо из пассажиров или экипажа травмы, не сообщалось.