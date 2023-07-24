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В Нижнем Новгороде лихачи на гидроцикле протаранили группу спортсменов во время заплыва на Волге

В Нижнем Новгороде лихачи на гидроцикле протаранили группу спортсменов во время заплыва на Волге

Автор:
24 июля 2023 16:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Волга   Нижний Новгород   гидроцикл   заплыв   лихач   пловцы   соревнования   
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Хотя место было огорожено и стоял полицейский катер.

X-Waters - так называется заплыв на Волге. И прямо во время него, в пловцов влетел какой-то гражданин с пассажиркой на гидроцикле. Промчались по головам и лишь чудом никто не пострадал - люди находились буквально под его «катером».

Место было огорожено, отдыхающих предупредили о мероприятии заранее. Так что мотивы лихачей неизвестны. Но их обязательно выяснят, сейчас гонщиков усиленно ищут силовики.

Как сообщает спасатель, который работал на данном мероприятии - парочка ворвалась в группу пловцов намеренно:

Ему посигналили, он все равно продолжил движение. Ему пытались преградить путь, он все равно проехал. Он на очень большой скорости пронесся. И первый раз он проехал прямо вдоль берега, где был финиш, потом через 10-20 минут, когда уже участники растянулись практически на длину всей Волги, он поехал еще раз. Ему поехали поперек, чтобы перегородить путь. Но там катер был не очень маневренный, он не успел. Второй раз его пытались еще несколько судов догнать, но он в итоге уехал. Проникли просто на территорию за счет очень большой скорости.

Очевидцы добавляют:

Ему сигналили лодки и полицейский катер, но гидроцикл, не сбавляя скорости, объезжая все катера, въехал в середину колоны пловцов. Там было очень много людей в воде с буйками, не заметить их было невозможно. Водитель гидроцикла намеренно въехал в спортсменов. Со стороны смотрелось, что он едет по людям.


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Метки: Видео   Волга   Нижний Новгород   гидроцикл   заплыв   лихач   пловцы   соревнования   
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32  комментария
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33k
Snork Snorkoff 7 часов назад
Надеюсь найдут
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7k
Gamletof 45 минут назад
Где морда этого мудака? Опять бабло и связи зарешают?
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13k
butata Час назад
Стрелять...
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7k
tamin 2 часа назад
Странно. В Твери гимс со стволами и катера у них такие, что гидрик нагоняют на раз. А вообще надо было просто стрелять в эту тварь
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8
dotams 2 часа назад
В любой нормальной стране эту мразь бы нашли и привлекли по полной. И огонь бы к примеру в штатах бы на поражение открыли. А в нашем государстве учитывая что у власти ворье всем покуй.
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40
Александр dotams Час назад
у нас так просто огонь не откроют, вдруг это "уважаемый" человек
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23k
sanchesS80 2 часа назад
А ничего ему не будет. Не уверен что у него вообще есть права на этот драндулет. Заплатит штраф и всё.
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46k
Максим Т. 2 часа назад
Ну вот так, как-то...
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21k
иванов дмитрий 3 часа назад
и самое обидное , что не фига ему ни чего серьезного не будет (
скажет , что не заметил.
судя по гидроциклу , человек не бедный , подключит связи.
В итоге выйдет прессекретарь полиции и скажет- привлекли его к административной ответственности (оштрафовали)
.
хотя тут покушением на убийство пахнет.
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820
Андрей 4 часа назад
Из автомата сигналить надо было, на поражение....
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33k
Юр21 4 часа назад
Чего там "преграждать" - стрелять на поражение надо, эта козлина представляет опасность для людей и святая обязанность полицаев опасность ликвидировать.
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6k
Кистень 4 часа назад
ДШК.
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33
Aleksandr Ivanov 4 часа назад
1-5 лет строгово режима надо впоять точно.
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2
ya.miner.1977 4 часа назад
КПВТ
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48k
Элек Мек 4 часа назад
Его сегодня задержали,но вообщем то он никого не протаранил из пловцов никто не пострадал.
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4k
Феликс Дзержинский 5 часов назад
Привязать его за яйца к гидроциклу и прокатить на всей скорости по Волге.
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17k
Vital Idol 5 часов назад
Такие наезды кончаются очень печально! Знакомый еле выжил, инвалид...Это покушение на убийство, обще опасным способом!
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24k
MrGod 5 часов назад
Почему заплыв в России называется по английски?
Своих слов не хватает, всё ещё запад в очке сидит?
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9k
RIZ deadening 5 часов назад
Вчера в Нижнем были и экскурсовод рассказывала про этот заплыв и трудности с течениями у спортсменов , но как оказалось не течений надо бояться, а конченных дебилов !
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24k
Тигран Саркисян 6 часов назад
Кастрировать нахрен , и в петушарню .
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13k
Павел Бреусов 6 часов назад
Это практически покушение на убийство, умышленное.
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73
AlexWoyz 6 часов назад
таких террористов расстреливать надо прямо на месте преступления вместе с их плавучим средством повышенной опасности, можно с вертолёта..
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August

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