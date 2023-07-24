В Нижнем Новгороде лихачи на гидроцикле протаранили группу спортсменов во время заплыва на Волге

Хотя место было огорожено и стоял полицейский катер.
X-Waters - так называется заплыв на Волге. И прямо во время него, в пловцов влетел какой-то гражданин с пассажиркой на гидроцикле. Промчались по головам и лишь чудом никто не пострадал - люди находились буквально под его «катером».
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Место было огорожено, отдыхающих предупредили о мероприятии заранее. Так что мотивы лихачей неизвестны. Но их обязательно выяснят, сейчас гонщиков усиленно ищут силовики.
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Как сообщает спасатель, который работал на данном мероприятии - парочка ворвалась в группу пловцов намеренно:
Ему посигналили, он все равно продолжил движение. Ему пытались преградить путь, он все равно проехал. Он на очень большой скорости пронесся. И первый раз он проехал прямо вдоль берега, где был финиш, потом через 10-20 минут, когда уже участники растянулись практически на длину всей Волги, он поехал еще раз. Ему поехали поперек, чтобы перегородить путь. Но там катер был не очень маневренный, он не успел. Второй раз его пытались еще несколько судов догнать, но он в итоге уехал. Проникли просто на территорию за счет очень большой скорости.
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Очевидцы добавляют:
Ему сигналили лодки и полицейский катер, но гидроцикл, не сбавляя скорости, объезжая все катера, въехал в середину колоны пловцов. Там было очень много людей в воде с буйками, не заметить их было невозможно. Водитель гидроцикла намеренно въехал в спортсменов. Со стороны смотрелось, что он едет по людям.
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скажет , что не заметил.
судя по гидроциклу , человек не бедный , подключит связи.
В итоге выйдет прессекретарь полиции и скажет- привлекли его к административной ответственности (оштрафовали)
.
хотя тут покушением на убийство пахнет.
Задержали -Да,Пострадавших после его проезда-Нет.
А уж что ему предъявят в Полицейском уч-ке номер 5, понятия не имею.
П.С. В том отделении я не работаю и вообще к милиции,полиции никакого отношения не имею.
Своих слов не хватает, всё ещё запад в очке сидит?