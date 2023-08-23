Пингвин дослужился до генерал-майора в норвежской армии

Пингвин исторически считается талисманом гвардии Норвегии. Первую птичку 110 лет назад подарил зоопарку норвежец по имени Эдвард Сальвесен. Пингвина назвали Нильс Олаф в честь Нильса Эгелена и Олафа V, короля Норвегии.
В 2008 году Нильса Олафа III посвятили в рыцари, а в 2016 сделали генералом. И вот наконец-то сэр Нильс был награжден своим новым почетным знаком на специальной церемонии, в которой приняли участие более 160 одетых в форму солдат гвардии.
Отмечается, что повысили пингвина "за хорошее поведение и за то, что он был превосходным примером для остальных пингвинов в Эдинбургском зоопарке”.
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талисману части вовсе не обязательно звания давать и таскать на парад с собой,
где то читал и козлы в какой то армии числятся , имеют звания, и прочее.
В армии РФ думаю животных хватает, солдату всегда нужен духовный отдых,
но ни кто у нас не доводил до абсурда.