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Пингвин дослужился до генерал-майора в норвежской армии

Пингвин дослужился до генерал-майора в норвежской армии

Автор:
23 августа 2023 12:02
Сообщество : Животные
Метки: армия   в мире   генерал   новости   норвегия   пингвин   позитив   фото   
930
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Пингвин исторически считается талисманом гвардии Норвегии. Первую птичку 110 лет назад подарил зоопарку норвежец по имени Эдвард Сальвесен. Пингвина назвали Нильс Олаф в честь Нильса Эгелена и Олафа V, короля Норвегии.

В 2008 году Нильса Олафа III посвятили в рыцари, а в 2016 сделали генералом. И вот наконец-то сэр Нильс был награжден своим новым почетным знаком на специальной церемонии, в которой приняли участие более 160 одетых в форму солдат гвардии.

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Отмечается, что повысили пингвина "за хорошее поведение и за то, что он был превосходным примером для остальных пингвинов в Эдинбургском зоопарке”.

Источник:

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Метки: армия   в мире   генерал   новости   норвегия   пингвин   позитив   фото   
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12  комментариев
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80k
Доктор Джонс 2 часа назад
Такой же тупой, как многие генералы... Ничего не понимает, только лишь орёт...
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4k
Vlamir 36 минут назад
А в Эстонии был президент с такой кликухой!
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5k
A 41 минуту назад
У нас свой "пингвин" есть
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5k
Евгений Д 56 минут назад
Идея доведенная до Идиотизма,
талисману части вовсе не обязательно звания давать и таскать на парад с собой,
где то читал и козлы в какой то армии числятся , имеют звания, и прочее.
В армии РФ думаю животных хватает, солдату всегда нужен духовный отдых,
но ни кто у нас не доводил до абсурда.
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26k
AzuveR Час назад
Интересно, а пингвин в курсе ,что он уже генерал-майор?
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50k
Андрей Час назад
Теперь я понимаю кто отдал норвежским воякам изловить русскую белуху-шпиона в их фьордах.
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16k
Shtoppi 2 часа назад
какая армия, такие и генералы.
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Комментарий удален. Причина: флуд
4k
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Эка невидаль! Пресс-секретарь, наверное?
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15k
Андрей Донченко 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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47k
Максим Т. 2 часа назад
Угу. Норвегия - родина пингвинов. Исторически...
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