Пингвин дослужился до генерал-майора в норвежской армии

В 2008 году Нильса Олафа III посвятили в рыцари, а в 2016 сделали генералом. И вот наконец-то сэр Нильс был награжден своим новым почетным знаком на специальной церемонии, в которой приняли участие более 160 одетых в форму солдат гвардии.