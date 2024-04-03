Тайна пропавшего гения Этторе Майораны

Почему же он не так известен, как некоторые из его коллег? Блестящий итальянский физик-теоретик Майорана бесследно исчез в 1938 году, оставив после себя пустоту, в которой эхом отдаются вопросы без ответов.

Его вклад в квантовую механику и физику частиц был очень значительным, но обстоятельства загадочного исчезновения стали причиной десятилетий спекуляций и интриг.

Был ли он убит? Покончил ли он с собой? Или он сбежал, чтобы начать жизнь заново? Когда в 2011 году его дело было вновь открыто, у людей возникло ещё больше вопросов, чем было прежде.