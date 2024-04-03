Тайна пропавшего гения Этторе Майораны

Этот человек отличался от других особым складом ума. И пропасть он тоже ухитрился особым образом – так, что над исчезновением учёного до сих пор ломают головы современники.
Работы Этторе Майораны оказали огромное влияние на мир физики. Он работал с величайшими умами XX века, вдохновлял их, помог открыть нейтрино и тем самым дать начало новой эре в физике.
Почему же он не так известен, как некоторые из его коллег? Блестящий итальянский физик-теоретик Майорана бесследно исчез в 1938 году, оставив после себя пустоту, в которой эхом отдаются вопросы без ответов.
Его вклад в квантовую механику и физику частиц был очень значительным, но обстоятельства загадочного исчезновения стали причиной десятилетий спекуляций и интриг.
Был ли он убит? Покончил ли он с собой? Или он сбежал, чтобы начать жизнь заново? Когда в 2011 году его дело было вновь открыто, у людей возникло ещё больше вопросов, чем было прежде.
Этторе Майорана родился 5 августа 1906 года в Катании, Сицилия, в семье Фабио и Доменики Майораны (урожденной Миглиорини). С ранних лет мальчик демонстрировал таланты в математике и легко перемножал большие числа и вычислял квадратные и кубические корни в уме.
В детстве он, по слухам, был до ужаса застенчив, и эта черта характера сохранилась у него до зрелых лет. В 1923 году он отправился в Рим, где начал изучать инженерное дело.
Пять лет спустя Майорана с подачи знаменитого физика Эмилио Сегре принял решение, которое навсегда изменило науку, и переключился на физику. Он быстро присоединился к Энрико Ферми – человеку, который изобрёл первый ядерный реактор.
Его вклад сыграл важную роль в развитии теоретических основ квантовой физики. Работа Майораны была направлена на понимание природы частиц, в частности, фермионов, и его идеи оказали важное влияние на эту область.
В 1929 году, всего в 23 года, Майорана получил степень по физике в Римском университете Ла Сапиенца. Опубликованная им три года спустя работа способствовала появлению совершенно нового направления в атомной физике – радиочастотной спектроскопии.
Вскоре после этого, в 1933 году, он покинул Италию и отправился в Лейпциг, где работал с другим выдающимся физиком Вернером Гейзенбергом – пионером квантовой физики.
Исследования Майораны не только помогли совершить революцию в нашем понимании квантовой физики. Он работал с некоторыми из самых известных физиков того времени, помогая им завершить свои исследования. Все, кто взаимодействовал с Этторе, быстро прониклись большим уважением к учёному.
В течение десятилетий некоторые из величайших достижений Майораны оставались незамеченными. Во многом это было связано с тем, что он ненавидел внимание к себе. Он редко принимал прямые заслуги за свои открытия, считая их скучными и невыразительными. За всю свою карьеру он опубликовал всего девять работ.
Самым заметным его вкладом стала формулировка уравнения Майораны – новаторской теоретической основы, которая описывала частицы, способные быть своими античастицами. Эта концепция, известная как фермионы Майораны, изменила понимание физики частиц.
Помимо уравнения Майораны, он сделал значительный шаг в изучении нейтрино, внеся ценный вклад в понимание их свойств и поведения. Ферми хотел, чтобы Майорана написал статью о своём открытии, но застенчивый Этторе отказался. В следующем году другой физик с помощью эксперимента доказал, что нейтрино Майораны существует, и получил за это Нобелевскую премию.
Его достижения были настолько впечатляющими, что в 1938 году в сравнительно раннем возрасте 31 года Этторе стал профессором теоретической физики в Неаполитанском университете. От него не требовалось сдавать экзамены или подтверждать свои полномочия, поскольку он достиг славы в области теоретической физики благодаря уникальным знаниям.
В 1933 году Майорана заболел гастритом и стал сильно худеть. Это ещё больше отразилось на его поведении, и на 4 года он стал почти полным затворником.
Мужчина заперся в доме, редко посещал университет и отказывался общаться с семьёй и друзьями. В течение этого времени он ничего не публиковал, работая над своими теориями.
Ситуация улучшилась в 1938 году. К тому времени он достаточно оправился, чтобы занять должность в Неаполитанском университете, но это продолжалось недолго. 25 марта 1938 года он исчез при крайне странных обстоятельствах. Кажется, у каждого, кто его знал, была своя версия того, что произошло.
Всё началось с того, что молодой учёный снял все свои деньги в банке, а затем отправился в Палермо из Неаполя. Предполагается, что он ехал туда, чтобы навестить друга Эмилио Сегре.
Находясь в Палермо, Майорана купил обратный билет в Неаполь, но так и не воспользовался им. Вскоре после покупки он отправил письмо своему начальнику, Антонио Каррелли, директору Неаполитанского института, в котором сообщил, что не собирается возвращаться.
Он извинялся за доставленные неудобства и просил прощения. Но самым странным было то, как он закончил письмо, загадочно заявив: «Я прошу помнить обо мне всех тех, кого я узнал и оценил. Я буду хранить светлую память о них, по крайней мере, до 11 вечера сегодняшнего дня, а возможно, и позже».
Его тело так и не было найдено, а исчезновение оставалось загадкой на протяжении десятилетий.
Некоторые из бывших коллег Майораны подозревали, что он покончил с собой. В прошлом он был неспокоен, переутомлялся и вёл себя странно. Слова об 11 вечера звучали как признак завершения чего-то. Поэтому некоторые полагали, что физик покончил с собой – бросился в океан.
Другие задавались вопросом, не ушёл ли он в монастырь. Майорана вырос в католической семье и оставался религиозным человеком, несмотря на свои научные взгляды. Многие члены его семьи считали, что он оставил прежнюю жизнь, чтобы жить проще и чище. Его старый духовник, монсеньор Риччери, заявил, что Майорана никогда бы не покончил с собой, но в прошлом пережил мистические кризисы.
Есть и те, кто считает, что он был похищен или убит. Когда Майорана впервые отправился в Германию для работы с Гейзенбергом, немцы были у власти, но Вторая мировая война ещё не началась. Предполагается, что Майорана мог быть похищен или убит, чтобы предотвратить использование его гения для создания атомного оружия.
Другая популярная версия заключалась в том, что Майорана эмигрировал в Аргентину или Венесуэлу, чтобы начать новую жизнь. В 2011 году прокуратура Рима возобновила дело о пропаже Майораны после того, как появился свидетель, утверждающий, что встречал учёного в Буэнос-Айресе после Второй мировой войны.
В июне того же года полиция Италии объявила, что проанализировала фотографию мужчины, сделанную в Аргентине в 1955 году.
С помощью программы распознавания лиц было установлено, что лицо мужчины имеет десять точек сходства с лицом Майораны. Они решили, что это, скорее всего, один и тот же человек.
Спустя четыре года, 4 февраля 2015 года, прокуратура Рима объявила, что дело закрыто. Они считали, что Майорана был жив и проживал в Валенсии в 1955-1959 годах. У полицейских не было оснований полагать, что Майорана был вынужден уйти из жизни, и они считали, что он сделал это по личному выбору.
Правильно ли поступили власти? Не все в этом убеждены. Многим кажется, что дело, длившееся десятилетиями, было завершено слишком аккуратно и быстро.
Очень много вопросов осталось без ответа. Почему он это сделал? Чем он занимался все эти годы? Что случилось с Майораной в итоге?
Несмотря на обширное расследование и повторное открытие дела, тайна так и осталась нераскрытой. Теории о его судьбе, начиная с добровольного исчезновения до политических мотивов, только подчеркивают неоднозначность, окутывающую последние дни жизни этого гениального физика. Исчезновение Этторе Майораны продолжает будоражить воображение, напоминая нам, что в погоне за сложной научной истиной некоторые самые простые житейские вопросы остаются неразрешёнными.
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