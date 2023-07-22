FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11882 поста • 1239 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
"Гамарджоба, Барби!": в сети завирусился трейлер голливудского фильма на грузинском языке

"Гамарджоба, Барби!": в сети завирусился трейлер голливудского фильма на грузинском языке

Автор:
22 июля 2023 08:06
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Дубляж   Юмор   барби   озвучка   премьера   смешно   трейлер   фильм   
854
1
2

Фильм "Барби", как и другие голливудские картины, не получит прокатного удостоверения в России, однако его всё равно покажут на широких экранах. Просто в пиратской копии и позже, чем в других странах. Говорят, что картина вышла неплохой, но она не была бы и в половину такой привлекательной без озвучки на грузинском языке. Конечно, в РФ мелодрама выйдет на русском - и много при этом потеряет.

Хорошая озвучка - половина успеха у фильма. Предлагаем насладиться трейлером "Барби" с грузинским дубляжом. Премьера этой комедийной мелодрамы состоялась 21 июля.



Для сравнения предлагаем русскоязычный трейлер фильма.


В России тоже смогут посмотреть "Барби", но недели через две после премьеры. А может, показ отложат на конец августа, чтобы подогреть аппетит. Ожидается, что фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом получит неплохие кассовые сборы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   Дубляж   Юмор   барби   озвучка   премьера   смешно   трейлер   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Виталий Касандров 41 минуту назад
Даже по рекламе хрень .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

134452



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
АвтоВсячина
АвтоВсячина
На мотоцикле Honda проехали свыше 4000 км без дозаправки
На мотоцикле Honda проехали свыше 4000 км без дозаправки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куст крыжовника

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#Юмор#кино#ДТП#Метро#СССР#собака#полиция
#интересное#в мире#Прикол#факты#новости#подборка#ограбление#шоу бизнес#мир#авария
#люди#интересно#США#истории#фильм#Мемы#сарказм#Ynews#Россия#негатив
Выдержит ли смартфон 24 часа игр Выдержит ли смартфон 24 часа игр Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться