"Гамарджоба, Барби!": в сети завирусился трейлер голливудского фильма на грузинском языке

Фильм "Барби", как и другие голливудские картины, не получит прокатного удостоверения в России, однако его всё равно покажут на широких экранах. Просто в пиратской копии и позже, чем в других странах. Говорят, что картина вышла неплохой, но она не была бы и в половину такой привлекательной без озвучки на грузинском языке. Конечно, в РФ мелодрама выйдет на русском - и много при этом потеряет.