"Гамарджоба, Барби!": в сети завирусился трейлер голливудского фильма на грузинском языке

Фильм "Барби", как и другие голливудские картины, не получит прокатного удостоверения в России, однако его всё равно покажут на широких экранах. Просто в пиратской копии и позже, чем в других странах. Говорят, что картина вышла неплохой, но она не была бы и в половину такой привлекательной без озвучки на грузинском языке. Конечно, в РФ мелодрама выйдет на русском - и много при этом потеряет.
Хорошая озвучка - половина успеха у фильма. Предлагаем насладиться трейлером "Барби" с грузинским дубляжом. Премьера этой комедийной мелодрамы состоялась 21 июля.
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Для сравнения предлагаем русскоязычный трейлер фильма.
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В России тоже смогут посмотреть "Барби", но недели через две после премьеры. А может, показ отложат на конец августа, чтобы подогреть аппетит. Ожидается, что фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом получит неплохие кассовые сборы.
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