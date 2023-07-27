Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 июля

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27 июля 1586 года английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые привёз в Британию табак. Поэтому, если вы пытаетесь бросить курить, скажите спасибо тому самому Уолтеру.
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