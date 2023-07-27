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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 июля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 июля

Автор:
27 июля 2023 16:40
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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27 июля 1586 года английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые привёз в Британию табак. Поэтому, если вы пытаетесь бросить курить, скажите спасибо тому самому Уолтеру.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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1  комментарий
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Голос Вселенной Полчаса назад
Комментарий к фото
Хорошо, что я не ем по вечерам. Мне достаточно верхней...
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