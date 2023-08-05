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"Так и умрёте от вакцинации тупыми": мужчина хотел купить ребёнку котёнка - и наткнулся на противницу прививок

"Так и умрёте от вакцинации тупыми": мужчина хотел купить ребёнку котёнка - и наткнулся на противницу прививок

Автор:
05 августа 2023 13:30
Сообщество : Животные
Метки: Вакцинация   авито   диалог   котята   покупатель   продавец   
1509
8

Продавец тайских котят наотрез отказалась продавать животное человеку, который считает, что домашним питомцам необходимы профилактические прививки.


Покупка домашнего животного - большая ответственность, ведь маленький питомец - почти ребёнок. Чтобы котенок или щенок оставались здоровыми, потребуется не только правильное питание, но и профилактические прививки, которые уберегут малыша от опасных инфекций. Впрочем, эту точку зрения разделяют не все. И среди "антиваксеров" находятся даже заводчики породистых животных.


Мужчина решил приобрести для своей дочки тайского котёнка и списался с продавцом на "Авито". Оказалось, что заводчица не продаёт своих питомцев сторонникам вакцинации. Диалог о покупке-продаже в результате вылился в агрессивную лекцию.


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Купил ли котёнка мужчина или решил, что связываться с таким продавцом себе дороже, неизвестно. Но за выдержку покупателю хочется поставить пять баллов.

Источник:

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Метки: Вакцинация   авито   диалог   котята   покупатель   продавец   
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30  комментариев
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5k
Тамара 2 часа назад
Ну от прививки правда могут умереть. Если здоровье ослаблено.
Может скрещивали неправильно, может хавки недополучали.
Или кошка так часто рожает, что уже не может воспроизвести здоровое потомство.

Так тут вопрос именно к продавцу - что не так с котятами, почему хиленькими получились?
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11k
Властелин 3 минуты назад
Заводчики все больные на голову.
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2k
Alexander Gorn 6 минут назад
Старый способ дискредитации любой идеи - находите ее отмороженно неадекватного сторонника/сторонницу и предъявляете народу - типа, "все они такие". Разумеется, это манипуляция в чистом виде.

К вакцинам конкретно от ковид-19 есть много вопросов. Я вот, к сожалению, поддался подобным уловкам и укололся, а примерно через год меня долбанул инфаркт, в одной из коронарных артерий аж три тромба нашли, два часа хирург их зондом отсасывал. А мне тогда чуть больше 44 лет было. Совпадение? Что-то не верится.

Разумеется, вакцина от ковида для людей не имеет никакого отношения к прививкам для животных и уж тем более к идиотскому антисемитизму. Да и вакцины для людей одна другой рознь, тем более от разных заболеваний. Но автору это и неважно, у него заказ на дискредитацию антипрививочников в целом - и неадекватных сторонников теории заговора, и тех, кто задает здравые вопросы. Минус за пост и в ЧС.
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8k
soar 13 минут назад
Интересно, почему статья про бедных котиков и полоумную бабу появилась именно сейчас? Казалось бы, от короны все излечились в феврале прошлого года, можно уже забыть, ан нет))
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30k
Григорий 22 минуты назад
Теперь отвлеките Ваше внимание от болезни. вы совершенно здоровы.
У Вас нет ни сердца, ни легких, ни лопаток, ни мозгов.
Ничего нет!
Вы здоровы! Здоровы!
Как баран, как дуб.
вы чувствуете это? - Чувствую, чувствую!
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6k
Умница-красавица 51 минуту назад
Жесть, я бы еще пять сообщений назад внесла ее в черный список, а мужик еще отвечал что-то
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47k
Максим Т. 53 минуты назад
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3k
Василий Афиногенов Час назад
ей точно надо сделать прививку,срочно!и не одну
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14k
GROMOZEKA Час назад
А вот интересно, себе она прививки тоже не делает?
Ну там столбняк, корь, полиомиелит.
Хотя о чем это я.
У такой барышни логику искать не стоит
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8k
Дмитрий Час назад
Возможно, в конце, она заставила его вступить в секту!
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
У меня две кошки, 12 и 14 лет, делаю прививки ежегодно. Перед прививкой ветеринар спрашивает,ь здоровы ли кошки. Понятно, что больным и ослабленным прививки делать нельзя.
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