"Так и умрёте от вакцинации тупыми": мужчина хотел купить ребёнку котёнка - и наткнулся на противницу прививок

Продавец тайских котят наотрез отказалась продавать животное человеку, который считает, что домашним питомцам необходимы профилактические прививки.
Покупка домашнего животного - большая ответственность, ведь маленький питомец - почти ребёнок. Чтобы котенок или щенок оставались здоровыми, потребуется не только правильное питание, но и профилактические прививки, которые уберегут малыша от опасных инфекций. Впрочем, эту точку зрения разделяют не все. И среди "антиваксеров" находятся даже заводчики породистых животных.
Мужчина решил приобрести для своей дочки тайского котёнка и списался с продавцом на "Авито". Оказалось, что заводчица не продаёт своих питомцев сторонникам вакцинации. Диалог о покупке-продаже в результате вылился в агрессивную лекцию.
Купил ли котёнка мужчина или решил, что связываться с таким продавцом себе дороже, неизвестно. Но за выдержку покупателю хочется поставить пять баллов.
Источник:
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Может скрещивали неправильно, может хавки недополучали.
Или кошка так часто рожает, что уже не может воспроизвести здоровое потомство.
Так тут вопрос именно к продавцу - что не так с котятами, почему хиленькими получились?
К вакцинам конкретно от ковид-19 есть много вопросов. Я вот, к сожалению, поддался подобным уловкам и укололся, а примерно через год меня долбанул инфаркт, в одной из коронарных артерий аж три тромба нашли, два часа хирург их зондом отсасывал. А мне тогда чуть больше 44 лет было. Совпадение? Что-то не верится.
Разумеется, вакцина от ковида для людей не имеет никакого отношения к прививкам для животных и уж тем более к идиотскому антисемитизму. Да и вакцины для людей одна другой рознь, тем более от разных заболеваний. Но автору это и неважно, у него заказ на дискредитацию антипрививочников в целом - и неадекватных сторонников теории заговора, и тех, кто задает здравые вопросы. Минус за пост и в ЧС.
У Вас нет ни сердца, ни легких, ни лопаток, ни мозгов.
Ничего нет!
Вы здоровы! Здоровы!
Как баран, как дуб.
вы чувствуете это? - Чувствую, чувствую!
Ну там столбняк, корь, полиомиелит.
Хотя о чем это я.
У такой барышни логику искать не стоит
Теперь такую ересь тут задвигает, мама не горюй
То же самое можно сказать обо всех лекарствах, современной комфортной одежде, подушках безопасности, да и о простом мыле.
Да и в принципе о любом продукте прогресса