"Так и умрёте от вакцинации тупыми": мужчина хотел купить ребёнку котёнка - и наткнулся на противницу прививок





Покупка домашнего животного - большая ответственность, ведь маленький питомец - почти ребёнок. Чтобы котенок или щенок оставались здоровыми, потребуется не только правильное питание, но и профилактические прививки, которые уберегут малыша от опасных инфекций. Впрочем, эту точку зрения разделяют не все. И среди "антиваксеров" находятся даже заводчики породистых животных.





Мужчина решил приобрести для своей дочки тайского котёнка и списался с продавцом на "Авито". Оказалось, что заводчица не продаёт своих питомцев сторонникам вакцинации. Диалог о покупке-продаже в результате вылился в агрессивную лекцию.



