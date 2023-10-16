Интересные факты о детективах

Эта профессия, из-за книг и фильмов, окутана тайной и неким флёром романтики. Всегда интересно следить за ходом расследования и мыслью Эркюля Пуаро или же Шерлока Холмса.
Но как же на самом деле выглядит работа детектива? Какие есть интересные особенности этой профессии и чем отличаются книги от реалий?
Знаменитый Эжен Франсуа Видок был лихим малым. Он был звездой мира криминала, убивал, грабил, сидел в разных тюрьмах, воевал, а его слабостью были вино и женщины. И только позже он стал на другую сторону и отправил на нары множество преступников. Видок полностью отражает мысль "хочешь поймать преступника - мысли как преступник".
Именно Видок создал первое частное агентство детективов.
23-летняя Кейт Уорн, рано ставшая вдовой, как-то раз увидела в газете объявление, что Алан Пинкертон набирает новых агентов в Чикаго. Владелец агентства был ошарашен, увидев изящную даму на пороге своего агентства, но быстро сообразил, что женщина может делать то, что не сможет мужчина.
Женщине проще завоевать доверие преступника, подобраться к его секретам и Кейт, рьяно взявшаяся за работу, стала незаменимым сотрудником. Самым, пожалуй, громким её делом стало предотвращение убийства президента Линкольна.
Рэймонд Харрис (профессор географии и и специалист спутниковой визуализации) и Рэймонд Пурди (адвокат) открыли первое и единственное в мире космическое детективное агентство.
Компания находится в Лондоне и обещает помочь в случаях, где нужно посмотреть на происходящее с высоты космического полёта. Если, к примеру, надо увидеть, что какая-то организация загрязняет окружающую среду, или же кто-то добывает нефть в заповедных местах, ну или исследовать военные преступления в странах третьего мира.
Спутниковые снимки на судебном процессе впечатляют присяжных и судей.
Чаще всего это люди, работавшие в полиции, которые или уже вышли на пенсию, или же решили оставить работу госорганах. Это уже готовые профессионалы и им не надо проходить дополнительное обучение. У детектива должны быть хорошие лидерские качества, то есть ими, скорее всего, становятся руководители определённых направлений или же экс-оперативники.
Те, кто ушли из органов, но хотят что-то своё, чтобы снова не работать "на дядю", те как раз и становятся частными сыщиками.
Известные сыщики
Помимо Алана Пинкертона и Эжена Видока были и другие прославленные детективы, но про них незаслуженно забывают.
Он родился в 1891 году и умер в 1978. Его называют основным прототипом известного Остапа Бендера. Великий комбинатор не был сыщиком, но был чрезвычайно находчивым и настойчивым. Шор родился в Никополе, детство его прошло в Одессе и до революции учился в Санкт-Петербурге (обучение не закончил). Пытаясь вернуться домой, Шор всем рассказывал, что он то шахматист, то чей-то жених, а то и участник подполья. По возвращении домой Шор начал работать в ЧК.
Родился в 1953 году.
Он не самый стандартный сыщик, а его деятельность периодически мелькает в прессе. Его называют Пёс, из-за фанатичной преданности своему делу. Кстати, он, также как и Видок, бывший заключённый - в молодости отмотал полуторагодовалый срок за вооружённое ограбление.
Охотника за головами частенько приглашают на разные ток-шоу в качестве приглашённой звезды. Кстати, его агентство - это семейный бизнес, преступников и ловят сыновья Дуэйна и его родственники.
Родился в 1805 году. Скотленд-Ярд был известной и большой организацией и прославился на весь мир, благодаря таким людям как Чарльз Филд.
Он пришёл на службу обычным сержантом, уже в 1845 году стал работать в сыскном отделении, а через семь лет ушёл со службы, в должности главы отделения.
Чарльз Диккенс в своё время сильно увлекался полицией и расследованиями и ходил с ними в ночные рейды. Именно там он подружился с Филдом, который после ухода со службы, продолжил работу уже будучи частным детективом.
Родился в 1830 в Новом Осколе (умер в 1889).
Отцом Путилина был станционный смотритель, а сам Иван уже в 27 был удостоен ордена и медали, двигаясь по карьерной лестнице с чрезвычайной скоростью, раскрывая одно дело за другим.
В 1886 году Путилин стал главой сыскной полиции Санкт-Петербурга, а в 1874 году вышел в звание "Действительный статский советник".
Он родился в 1867 году в Минске. С самого детства Кошко зачитывался детективными романами и начал работу в Риге в должности обычного инспектора. Спустя шесть лет он стал главой Рижской полиции, а в 1908 году заступил на должность полицейского начальника в Москве.
Именно Кошко разработал новую систему опознания личности: сбор и ранжирование дактилоскопических и антропометрических данных преступников. Систему даже перенял Скотланд-Ярд.
После революции сыщик перебрался во Францию, но там он уже работал не по своему признанию.
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