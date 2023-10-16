Интересные факты о детективах

Чаще всего это люди, работавшие в полиции, которые или уже вышли на пенсию, или же решили оставить работу госорганах. Это уже готовые профессионалы и им не надо проходить дополнительное обучение. У детектива должны быть хорошие лидерские качества, то есть ими, скорее всего, становятся руководители определённых направлений или же экс-оперативники.

Те, кто ушли из органов, но хотят что-то своё, чтобы снова не работать "на дядю", те как раз и становятся частными сыщиками.





Известные сыщики

Помимо Алана Пинкертона и Эжена Видока были и другие прославленные детективы, но про них незаслуженно забывают.