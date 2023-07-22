18 хорошо "продуманных" способов передвижения

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Нет предела человеческой изобретательности и способности приспосабливаться к обстоятельствам. Иногда бывают случаи, когда невозможно доставить определенные виды грузов из пункта А в пункт Б без посторонней помощи. Но только не для героев этого поста! Эти талантливые перевозчики раздвигают границы путешествий и находят свои собственные уникальные способы добраться туда, куда им нужно. Взгляните!
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