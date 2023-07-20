45 примеров самой искусной и креативной вышивки

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Как проходит ваше лето? Уверены, большинству из вас на скуку жаловаться не приходится - интересных мероприятий хоть отбавляй. Однако для тех, кто ищет альтернативные способы отдыха и не знает, чем бы заняться в эти дни, мы подготовили вдохновляющую подборку. Перед вами коллекция творческих работ сообщества Embroidery. Заголовок на главной странице гласит: "Вышивка. Когда не можешь решить: то ли создавать искусство, то ли что-нибудь поколоть".
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8. "Мои пальцы чудом целы. Лабиринт французскими узелками на джинсовой куртке! Уже думаю, что добавить к нему"
21. "Вышивка "Грач". Я решила использовать старые нитки, которые слишком ломкие для швейной машины. Получилось отлично!"
24. "Снежный ангел! Понравилось использовать разные техники, но вышивать человека в первый раз было сложно"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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