45 примеров самой искусной и креативной вышивки

Как проходит ваше лето? Уверены, большинству из вас на скуку жаловаться не приходится - интересных мероприятий хоть отбавляй. Однако для тех, кто ищет альтернативные способы отдыха и не знает, чем бы заняться в эти дни, мы подготовили вдохновляющую подборку. Перед вами коллекция творческих работ сообщества Embroidery. Заголовок на главной странице гласит: "Вышивка. Когда не можешь решить: то ли создавать искусство, то ли что-нибудь поколоть".