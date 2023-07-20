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45 примеров самой искусной и креативной вышивки

45 примеров самой искусной и креативной вышивки

Автор:
20 июля 2023 08:45
Сообщество : Рукоделия для новичков и мастеров
Метки: вышивка   искусство   коллекция   работа   рукоделие   эскиз   
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Как проходит ваше лето? Уверены, большинству из вас на скуку жаловаться не приходится - интересных мероприятий хоть отбавляй. Однако для тех, кто ищет альтернативные способы отдыха и не знает, чем бы заняться в эти дни, мы подготовили вдохновляющую подборку. Перед вами коллекция творческих работ сообщества Embroidery. Заголовок на главной странице гласит: "Вышивка. Когда не можешь решить: то ли создавать искусство, то ли что-нибудь поколоть".

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вышивка   искусство   коллекция   работа   рукоделие   эскиз   
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2  комментария
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Карина Герина 2 часа назад
Это очень круто, я даже задумалась тоже научиться)))) капибара и лапша - восторг!
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Наталья Час назад
Красота какая. Мастерицы.
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