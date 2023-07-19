«Полная глупость»: в Федерации мигрантов оценили завозить в Россию больше людей из Африки

Африку можно очень грубо поделить на две категории — это англоговорящие и франкоговорящие. Соответственно, англоговорящие едут в Англию, в Америку, а франкоговорящие едут во Францию. Ехать в Россию, не понимая языка — я себе это очень слабо представляю. Мне странно слышать это заявление Полетаева. Я не знаю, как его комментировать. Я думаю, что ничего не изменится с точки зрения [числа] африканских мигрантов в России. Вряд ли этот поток хоть сколько-нибудь увеличится. Готовность нашу мне тоже очень сложно оценить. Мне кажется, что это заявление из серии не содержащих инфоповода. Оно прямо ни о чем. Так же можно сказать, что нам нужно провести еще четыре панды в зоопарк. Наверное тем, кто работает в зоопарке, это важно.