«Полная глупость»: в Федерации мигрантов оценили завозить в Россию больше людей из Африки

И добавили, что РФ и миграции из других стран бывшего СССР более чем хватает.
На 27-28 июля назначен саммит «Россия-Африка». За африканским континентом вообще наблюдают очень пристально - это один их самых быстрорастущих рынков в мире. Ну а пока саммит не наступил, некоторые актуальные вопросы обсуждают эксперты «Валдайского клуба». Один из них - ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев - предложил завозить в Россию больше народа из Африки.
Это может быть нашей стратегией на южном направлении: предложить свою помощь беженцам от военных конфликтов, изменить стандарты предоставления временного убежища для африканских мигрантов, — считает Полетаев. Он и другие эксперты предлагают заранее разработать механизм адаптации мигрантов из Африки в российское общество.
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Звучит, конечно, как полная глупость. Если [мигранты из Африки] будут приезжать, получать высшее образование, оставаться, работать и работать хорошо и добросовестно, я думаю, что те, кто у кого они будут работать, наверное, будут довольны. Но я что-то слабо себе представляю, чтобы они поехали. Я очень хорошо общаюсь с африканцами, со всеми диаспорами. Для них Россия — это абсолютная экзотика. Это примерно как представить, например, эмиграцию из России не в Европу и в Америку, куда едут люди, а в Эфиопию или в Мадагаскар. Это абсолютнейшая экзотика. Примерно так же и у них.
По его словам, жители Африки чаще всего уезжают в Америку, Англию и Францию.
Африку можно очень грубо поделить на две категории — это англоговорящие и франкоговорящие. Соответственно, англоговорящие едут в Англию, в Америку, а франкоговорящие едут во Францию. Ехать в Россию, не понимая языка — я себе это очень слабо представляю. Мне странно слышать это заявление Полетаева. Я не знаю, как его комментировать. Я думаю, что ничего не изменится с точки зрения [числа] африканских мигрантов в России. Вряд ли этот поток хоть сколько-нибудь увеличится. Готовность нашу мне тоже очень сложно оценить. Мне кажется, что это заявление из серии не содержащих инфоповода. Оно прямо ни о чем. Так же можно сказать, что нам нужно провести еще четыре панды в зоопарк. Наверное тем, кто работает в зоопарке, это важно.
Если не ошибаюсь, их тысяч 5 вообще — всего (приезжих из Африки). Это и студентов, и не студентов, и преподавателей, и, по-моему, дипломаты даже входят в это число. Я смотрел данные миграционного учета и там вот такие плюс-минус были цифры. Несколько тысяч человек. Ну это просто ничто по сравнению с выходцами из Средней Азии — у нас там с утра до обеда столько прилетает.
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Писатель, журналист и сценарист, ведущий русскоязычныx телеканалов в США. Живёт и работает в Москве и Нью-Йорке. Что он в этом понимает?
Он эксперт-психолог, африканист, востоковед? Он ни черта не рубит в этой теме. С тем же успехом можно было заслушать Джамшута из подгорий Тянь-Шаня. Скоро у нянечки в дет. садике №32 "Солнышко" будут спрашивать кого в космос посылать. ДБ
Так и не понял.
Вроде кириллица, вроде и слова русские, но в предложение не складываются...
Я уж не говорю о падежах. просто набор слов.
Может просто ТС дебил?
По ссылке, которую он сам приводит: "... оценили ПРИЗЫВ завозить мигрантов...". )