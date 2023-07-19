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«Полная глупость»: в Федерации мигрантов оценили завозить в Россию больше людей из Африки

«Полная глупость»: в Федерации мигрантов оценили завозить в Россию больше людей из Африки

Автор:
19 июля 2023 20:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Африка   Видео   Россия   вадим коженов   валдайский клуб   мигранты   приезжие   эмиграция   
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И добавили, что РФ и миграции из других стран бывшего СССР более чем хватает.

На 27-28 июля назначен саммит «Россия-Африка». За африканским континентом вообще наблюдают очень пристально - это один их самых быстрорастущих рынков в мире. Ну а пока саммит не наступил, некоторые актуальные вопросы обсуждают эксперты «Валдайского клуба». Один из них - ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев - предложил завозить в Россию больше народа из Африки.

Это может быть нашей стратегией на южном направлении: предложить свою помощь беженцам от военных конфликтов, изменить стандарты предоставления временного убежища для африканских мигрантов, — считает Полетаев. Он и другие эксперты предлагают заранее разработать механизм адаптации мигрантов из Африки в российское общество.

Его слова прокомментировал глава Федерации мигрантов Вадим Коженов

Звучит, конечно, как полная глупость. Если [мигранты из Африки] будут приезжать, получать высшее образование, оставаться, работать и работать хорошо и добросовестно, я думаю, что те, кто у кого они будут работать, наверное, будут довольны. Но я что-то слабо себе представляю, чтобы они поехали. Я очень хорошо общаюсь с африканцами, со всеми диаспорами. Для них Россия — это абсолютная экзотика. Это примерно как представить, например, эмиграцию из России не в Европу и в Америку, куда едут люди, а в Эфиопию или в Мадагаскар. Это абсолютнейшая экзотика. Примерно так же и у них.

По его словам, жители Африки чаще всего уезжают в Америку, Англию и Францию.

Африку можно очень грубо поделить на две категории — это англоговорящие и франкоговорящие. Соответственно, англоговорящие едут в Англию, в Америку, а франкоговорящие едут во Францию. Ехать в Россию, не понимая языка — я себе это очень слабо представляю. Мне странно слышать это заявление Полетаева. Я не знаю, как его комментировать. Я думаю, что ничего не изменится с точки зрения [числа] африканских мигрантов в России. Вряд ли этот поток хоть сколько-нибудь увеличится. Готовность нашу мне тоже очень сложно оценить. Мне кажется, что это заявление из серии не содержащих инфоповода. Оно прямо ни о чем. Так же можно сказать, что нам нужно провести еще четыре панды в зоопарк. Наверное тем, кто работает в зоопарке, это важно.

Если не ошибаюсь, их тысяч 5 вообще — всего (приезжих из Африки). Это и студентов, и не студентов, и преподавателей, и, по-моему, дипломаты даже входят в это число. Я смотрел данные миграционного учета и там вот такие плюс-минус были цифры. Несколько тысяч человек. Ну это просто ничто по сравнению с выходцами из Средней Азии — у нас там с утра до обеда столько прилетает.

Источник:

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Метки: Африка   Видео   Россия   вадим коженов   валдайский клуб   мигранты   приезжие   эмиграция   
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15  комментариев
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274
Степан Серёгин Час назад
Научись вначале писать ПО-РУССКИ, а потом уж морализаторствуй...
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330
BOBeR 11 минут назад
Такие все наивные б**дь, они из африки едут, потому что рассчитывают нихрена не делать и получать пособия в месяц такого размера как они за 10 лет не заработают. А в России матушке, ты только на зимней одежде разоришься..)
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27k
БамбарбияКиргуду 11 минут назад
Правительственная скотобаза давно хер на русских положила.
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24k
AzuveR 13 минут назад
У этого Полетаева , совсем мозг потёк ? Или закончился ? Свои чуркабесы заеее, он ещё и обезьян хочет добавить, для полного издеца. Дебил.
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29k
Юрьевич Полчаса назад
лавры старушки меркель покоя не дают?
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6k
HUBLOT Полчаса назад
Этот Полетаев должен висеть на одном суку вместе с Назаровым (это автор "пенсионной реформы"). Но это вариант лайт. А реально сидеть им на соседних кольях.
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27k
БамбарбияКиргуду 46 минут назад
Совсем ипанулись.
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3k
krokodilov Час назад
Дмитрий Полетаев Эрнстович.
Писатель, журналист и сценарист, ведущий русскоязычныx телеканалов в США. Живёт и работает в Москве и Нью-Йорке. Что он в этом понимает?
Он эксперт-психолог, африканист, востоковед? Он ни черта не рубит в этой теме. С тем же успехом можно было заслушать Джамшута из подгорий Тянь-Шаня. Скоро у нянечки в дет. садике №32 "Солнышко" будут спрашивать кого в космос посылать. ДБ
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10k
Борис Карабанов Час назад
..... ИНИЦИАТИВУ ......
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2k
Вовака Час назад
Своих чурбанов девать некуда
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8k
sedoisever 2 часа назад
Заголовок на каком языке?
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274
Степан Серёгин sedoisever Час назад
Вот и я пытался перевести....
Так и не понял.
Вроде кириллица, вроде и слова русские, но в предложение не складываются...

Я уж не говорю о падежах. просто набор слов.
Может просто ТС дебил?
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